النفط يدشن مصفاة كربلاء بطاقة إنتاجية 140 الف برميل يومياً

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

باشرت وزارة النفط ،بعمليات ضخ النفط الخام لمصفاة كربلاء النفطي ضمن التشغيل التجريبي للوحدات الانتاجية بطاقة 14 الف برميل يوميا. وقال الوزير إحسان عبد الجبار اسماعيل في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الطاقة التكريرية للمصفى 140 الف برميل باليوم، ستسهم خلال المدة المقبلة بتغطية جزء من الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد)، مشيداً (بالجهد الوطني وبائتلاف الشركات الكورية وبجميع الجهات التي ساندت المشروع).

عجلة الضخ

بدوره ، قال مدير عام شركة مصافي الوسط عائد جابر عمران ،الذي ادار عجلة الضخ نيابة عن الوزير ان (بدء عمليات ضخ النفط الخام للوحدات الانتاجية للمصفى ،خطوة مهمة للتعجيل بعمليات الانتاج والتكرير للمصفى، الذي سيوفر ملايين الالتار يومياً من المنتجات النفطية، وان الجهد الوطني بالتعاون مع ائتلاف الشركات الكورية قد تجاوز التحديات الصحية والاقتصادية التي واجهت المشروع بالاصرار والعزيمة والتعاون، واليوم نقطف ثمار ذلك). وكان اسماعيل، قد وجه خلال زيارته للمصفاة الشهر الماضي ،بالتعجيل في عمليات المباشرة بتشغيل المصفى ليشكل منعطفاً مهماً في الصناعة التكريرية في العراق. في غضون ذلك ، احبطت مفارز جهاز الأمن الوطني ، عمليات تهريب اكثر من 762 الف لتر من المشتقات النفطية في محافظات بغداد و ديالى وكركوك و نينوى والأنبار والقادسية والبصرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (ضمن سلسلة عمليات دهم والقاء القبض وفقاً لمذكرات قضائية ،نجحت مفارز الامن الوطني في ضبط عشرة أوكار كانت تُستخدم لتهريب المنتجات النفطية، كما ضبطت 30 مركبة مختلفة السعات)، واشار الى انه (تم القاء القبض على 34 متهماً،وإغلاق محطة وقود واحدة وفرض غرامات مالية على تسعة محطات أخرى لمخالفتها ضوابط التوزيع)، مؤكدا (إحالة المضبوطات وجميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل). كما اعتقلت مفارز مديرية شرطة الطاقة، متهما بعد محاولته سرقة منتوج نفطي من أحد الأنابيب النفطية في محافظة واسط. وذكر بيان امس ان (مفارز مديرية شرطة الطاقة ،احبطت محاولة سرقة منتوج نفطي من أحد الأنابيب النفطية بواسطة صهريج في واسط، حيث تم تشكيل قوة من قبل الفوج الثامن ونصب كمين محكم، وبعد دخوله الموقع تم إلقاء القبض على المتهم قبل سحب وسرقة المنتوج)، لافتا الى (إيداع المتهم التوقيف وحجز المركبة داخل احد مراكز شرطة النفط ،لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته). وفي بغداد ، افاد شهود عيان ، بأن صهريج نفط انحرف عن مساره على طريق سريع الدورة، مما أدى إلى تصادم عدد كبير من المركبات ببعضها البعض. وأضاف الشهود أن (الحادث أدى إلى قطع الطريق ،وتوجه عدد من دوريات المرور لتسهيل حركة المركبات وفك الزخم الذي حصل جراء الحادث).