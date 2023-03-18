عبد الغني: إعلان الفرص تحوّل في إستراتيجية الحكومة

النفط يخطّط لزيادة المنتجات المحلية بعرض مصافي ست محافظات للإستثمار

بغداد – ندى شوكت

اكدت وزارة النفط ،انها تخطط لتطوير قطاع التصفية والصناعات التكريرية في البلاد لزيادة المنتجات المحلية، واشارت الى عرض مصافي في ست محافظات الى الاستثمار. وقال الوزير حيان عبد الغني خلال فعالية الإعلان عن الفرص الاستثمارية لمشاريع قِطاع التصفية والصناعات التكريرية في العراق التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئةِ الوطنية للاستثمار أن (الإعلانُ عن الفرص الاستثمارية ياتي انسجاماً مع توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وما تضمّنه البرنامج الحكومي وخطط الوزارة التي تستهدفُ زيادةَ الإنتاجِ الوطني من الطاقات التكريرية وتغطيةَ الحاجةِ المحلية من المنتجات النفطية)، وتابع ان (اعلان هذه الفرص يمثل تحوّلاً في ستراتيجية الحكومة والوزارة نحو تشجيع الاستثمارات الخارجية في قِطاع التصفية وتكريرالنفط الخام، وفتح آفاق جديدة للشركات الدولية وشركات القِطاع الخاص المحلية المتخصصة في هذا المجال)،مبينا ان (الوزارة أعدت بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار برنامجاً واعداً للإعلان عن مجموعة من الفرص الاستثمارية في قِطاع الصناعات التكريرية، ونعلنُ سبع فرص استثمارية ثلاثة منها فتح باب التقديم لها يوم امس ، ومثلها ثلاثة سيتم التقديم لها مطلع نيسان المقبل ، كما سنعرض فرصة أخرى في وقتٍ لاحق )، ولفت الى ان (الفرصَ الاستثماريةَ التي اعلنتها الوزارةُ بالتعاون مع هيئة الاستثمار ، وهي مصافي ميسان بطاقةِ مئة وخمسينَ ألفَ برميل في اليوم والقيارة بطاقةِ سبعينَ ألفَ برميل في اليوم وهدرجةِ النفط الأسود في محافظة البصرة بطاقةِ ثلاثينَ ألف برميل في اليوم، اما الفرص الثلاثة الاخرى وهي مصفى الناصرية بطاقةِ مئةٍ وخمسينَ ألفَ برميل في اليوم ومصفى الكوت بطاقةِ مئةِ ألفِ برميل في اليوم ومصفى السماوة الاستثماري بطاقةِ سبعينَ ألفَ برميل في اليوم)، وتابع (اما مصفى حديثة الاستثماري في محافظة الانبار بطاقة سبعين الف برميل باليوم ،فسيتم تحديد موعد التقديم في موعد لاح .، فضلا عن وجود فرص استثمارية اخرى).

فرص استثمارية

من جانبه ،اعرب رئيس هيئة الاستثمار حيدر محمد مكية عن أمله في ان (تحقق هذه الفرص الاستثمارية اهدافها ،وان الهيئة تقدم الدعم الكامل للجهات المستثمرة بالتعاون مع النفط)،واضاف ان (الاستثمار في قطاع الصناعات التكريرية ، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ، وانها خطوة مهمة من قبل الحكومة والوزارة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية).

بدوره ، اوضح وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس أن (اعلان الفرص يسهم في زيادة الطاقة التكريرية للعراق ، والارتقاء بمواصفات المنتجات النفطية ، ويحقق اهداف وخطط الوزارة في تغطية الحاجة المحلية والتحول نحو التصدير)،مؤكدا (اهمية الاعلان عن هذه الفرص في النهوض بواقع الصناعة النفطية ، وتأثيراته الكبيرة على الواقع الاقتصادي والتنموي). وافاد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد بإن (ترشيح هذه الفرص الاستثمارية جاء بناءً على دراسة واقعية من قِبَلِ الجهاتِ المعنية في الوزارة، ، وذلك للحاجة الفعلية والماسة للمحافظات المعنية ، وأيضاً لتحقيقِ أهدافِ الوزارة في زيادةِ الإنتاج الوطني من الطاقات التكريرية وتحسينِ نوعيتِها وفقَ المواصفاتِ العالمية المعتمَدة، وباعتماد المعاييرِ البيئيةِ والصحية)، واشار الى ان (هذه الحُزمةَ من المشاريع المهمة في قِطاع الصناعات التكريرية تمثل خُطوةً واعدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال النهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظات، والعملِ على زيادةِ إيراداتِها المالية، وتوفيرِ فرص عملٍ لأبنائِها وللقِطاعات الخِدمية الأخرى).