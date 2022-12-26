مساع لرفع إنتاجية حقل الرميلة إلى مليون و700 ألف برميل يومياً

النفط يحقّق إيراداً يتجاوز 8 مليارات دولار من مبيعات الشهر الماضي

بغداد – فائز جواد

حققت وزارة النفط، ايرادا يتجاوز 8 مليارات دولار من مبيعات الخام خلال شهر تشرين الثاني الماضي ، وكشفت عن مساع لرفع انتاجية حقل الرميلة الى مليون و700 الف برميل يوميا. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 99 مليوناً و868 الفا و 29 برميلا، بإيرادات بلغت 8 مليارات و189 مليونا و602 الف دولار)، وتابع ان (مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 97 مليوناً و204 الف و696 برميلا، في ما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليوني و363 الفا و20 برميلا)، واضاف ان (معدل سعر البرميل الواحد بلغ 82.004 دولاراً)، ومضى البيان الى القول ان (الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 38 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي). وأكد الوزير حيان عبد الغني، ، السعي لرفع إنتاج حقل الرميلة إلى مليون و700 ألف برميل يومياً.

واشار البيان الى ان (عبد الغني يرافقه مديري شركات نفط البصرة باسم عبد الكريم وغاز الجنوب حمزة عبد الباقي وعدد من مديري الهيئات والمسؤولين في الشركات النفطية ، تفقد حقل الرميلة ومحطة الرميلة المركزية ومحطة عزل وكبس الغاز في الحقل وعدد من الآبار الحدودية في محطة الرطكة)،

واكد عبد الغني ان (الوزارة حريصة على متابعة تنفيذ الخطط الستراتيجية لإدامة وزيادة الانتاج وعمليات التطوير الجارية حالياً في الحقل لمساهمته المضطردة في الإنتاج الوطني)،

واشار الى ان (حقل الرميلة يعد من أكبر الحقول النفطية المنتجة في العراق، إذ يبلغ إنتاجه الحالي مليون و400 ألف برميل باليوم)، مبينا ان (الوزارة تخطط لزيادة ورفع الطاقة الإنتاجية للحقل إلى معدل مليون و700 ألف برميل يوميا خلال المدة المقبلة)، واستطرد بالقول (نعمل على استثمار جميع الكميات المنتجة من الغاز المصاحب من حقل الرميلة، بتعاون وتضافر جهود شركات نفط البصرة وغاز الجنوب وغاز البصرة)، ولفت إلى أن (محطة كبس الغاز ومحطة عزل الغاز والمحطة المركزية والجنوبية ،تدار وفق أحدث التقنيات والبرامج الالكترونية)، واكد عبد الغني (استقرار الانتاج من 10 آبار حدودية في محطة الرطكة، وهناك خطط واعدة لتطويره)، وتابع انه (تم التوجيه بزيادة التخصيصات المالية لدعم تطوير مشاريع الخدمات الاجتماعية لمواطني القرى والمدن القريبة والمحيطة بالحقل ، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والبنى التحتية)، مشدداً على (ضرورة أن تطور شركة بي بي الملاكات الوطنية وفق أحدث البرامج التدريبية ،لتمكينهم من إدارة الحقل). وكان مدير عام الدائرة الفنية في وزارة علي وارد حمود قد اكد في تصريح سابق إن (أعمال استثمار الغاز المصاحب قيد التشييد حاليا ،وتتضمن مشاريع حقول ميسان والحلفاية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مقمق إضافة إلى حقول الناصرية بطاقة 200 مقمق)، مشيرا الى ان (حقل الحلفاية سيبدأ بإنتاج الغاز في العام المقبل وسيوفر كميات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية)، وتابع ان (الكميات الكلية المنتجة حاليا في العراق لا تزيد عن 2800 مقمق ،وهي لا تكفي لتلبية الحاجة المحلية التي تعمل وزارة الكهرباء للوصول إليها والمقدرة بـ 35 ألف ميغاواط)، ولفت الى (وجود خطط مستقبلية لاستثمار حقول غاز عكاز والمنصورية والتي من شأنها أن تساعد العراق مع ما موجود من إنتاج ومشاريع على الاستغناء عن الغاز المستورد).