إعلان قائمة الشباب لكأس العالم

النفط يحرق الأنيق في الوقت القاتل بالممتاز

الناصرية- باسم الركابي

يدخل وطني الشباب معسكرا تدريبيا بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس الاسبوع الحالي بهدف إكمال تحضيرات الفريق للمشاركة بنهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة التي تنطلق في العشرين من أيار الجاري في الأرجنتين وسيلعب أولى مبارياتة ضمن تصفيات المجموعة الخامسة امام منتخب الأوروغواي يوم الثلاثاء الثالث والعشرين منة ويلعب اللقاء الثاني الجمعة السادس والعشرين مع تونس ويختتم تصفيات المجموعة الاحد الثامن والعشرين بمواجهة منتخب انكلترا.

وكان المنتخب قد أنهى مؤخرا معسكرا تدريبيا في إسبانيا أواخر نيسان الماضي خاض خلالة اربع مباريات تغلب على الدومينيكان بثلاثة اهداغ لهدفين وتعادل بهدف مع البرازيل كما لعب امام فريق ريال بيتيس تحت21 سنة وجبل طارق.

قائمة المنتخب

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المدرب عماد محمد القائمة النهائية للمشاركة في النهائيات المذكورة التي ضمت 23 لاعبا بينهم خمسة محترفين لحراسة المرمى حسين حسن ،عمران زكي ،عباس كريم وللدفاع الاي فاضل، عباس مانع، آدم طالب،كاظم رعد،رومان دولاتشي،مسلم موسى،سجاد محمد، وللوسط الكسندراوراها،علي صادق،حيدر عبد الكريم،عباس فاضل عبد الرزاق قاسم،محمد جميل،يوسف الأمين.

والهجوم علي جاسم، عبودرباح،محمد عماد اسهر علي،عبد القادر أيوب ومقرر ان يغادر الوفد غد الاثنين الى المشاركة الثانية على مستوى كاس العالم بعد الاولى في عام 2013 في تركيا.

شباب اسيا

وكان المنتخب قد تاهل وصيفا من بطولة منتخبات شباب آسيا البوابة العريضة للانتقال والتوجة نحو الأرجنتين بعد تجاوز مجموعته في البطولة التي جرت في أوزبكستان خلال آذار الماضي بتغلبة على اندونيسيا بهدفين وخسر امام البلد المضيف بهدف وتعادل بهدف مع سوريا وتخطى الدور الر بع النهائي بالفوز على إيران بهدف وتجاوز بفارق ضربات الجزاء على اليابان في النصف النهائي( 5_3) بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل بهدفين ثم خسراللقب على حساب البلد المضيف بهدف.

تقديم الاداء

ويقول مدرب نادي الناصرية السابق صاحب محمد نأمل أن يتمكن المنتخب من تقديم الاداء المقنع عندما سيكون امام مباريات صعبة من اجل تحقيق النتائج الأفضل في ظل فترة الاعداد التي خاضها الفريق وقبلها احراز لقب بطولة اسيا ما عزز من حالة الانسجام وقوةالفريق للتوجة بثقة لخوض نهائيات كأس العالم برغبة كبيرة والقدرة على مجاراة منتخبات المجموعة وتحقيق المنجز الاول والتاهل للدور التالي والتطلع إلى الأمام في مشاركة تحظى باهتمام كبير لمشاركةفرق متقدمة واهمية ان يخوض المنتخب مبارياتة على أكمل وجه ةباقضل طريقة بعد تصاعد حالة الانسجام والتفاهم والاستقرار والاهم اننا كسبنا مجموعة لاعبين باعمار حقيقية أخذت فرصتها مع الفريق باستحقاق ومنتظر منها الكثير في المحفل العالمي الكبير عندما سيكون امام الاختبارات الحقيقية .

اهم آسيا

من جهة أخرى أعلنت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس أمم آسيا التي ستقام في كانون الثانى من العام المقبل في لعاصمةالقطرية في الدوحة مواعيد مباريات المنتخب الوطنى في المجموعة الرابعة الذي يستهل مشواره بمواجهة اندونيسيا في الخامس عشر من كانون الثاني من العام القادم ثم يخوض في التاسع عشر منه مباراتة الثانية أمام نظيرة الياباني ويختتم مبارياتة في المجموعة بمواجهة منتخب فيتنام.

ويامل الشارع ان تاتي عملية اعداد الفريق متكاملة وان ينصب الاهتمام على تقديم برنامج اعداد متكامل من الآن من أجل تحقيق مشاركة تليق به كبطل لنسخة 2007 ولان من يدير المهمة الكادر الإسباني بقيادة الاسباني كاساس الذي حظي بفترة عمل مناسبة مع الفريق وحقق منجزة الاول باحراز خليجي البصرة 25 وتعرف اكثر على قدرات الاعبين وتفاصيل الفريق وامكانية إعدادة امام الدخول في اجواء منافسات كبيرة ومهمة جدا التحدي الكبير للمدرب الذي سيكون على المحك وعلية تعزيز إمكانيات وقدرات اللاعبين لخوض غمار بطولة آسيا بثقة كبيرة واللعب امام فرق في منافسات يامل ان يحقق المطلوب للكرة العراقية في اهم محفل كروي قاري عندما يجد نفسه وسط السباق الحقيقي وان يكون في الجاهزية العالية لان المهمة ليست بالسهلة للغاية في الصعوبة بدءا من مباريات تصفيات المجموعة وضرورة دخولها بالجاهزية لكونها تتطلب اللعب بطريقة جيدة عبر مجموعة لاعبـــــــين قادرين على مساعدة المدرب في البطولة التي ستكون تحت انـــــــظار الجميع.

مباريات الممتاز

فوز النفط على الطلاب عانى الطلاب اكثر من المتوقع امام ضيفهم النفط امس الاول على مستوى الأداء و النتيجة وقبلهاالخروج من الباب الضيق يجرون اذيال الهزيمة امام جمهورهم الذي عاش وضعا مؤلما للمرة الثانية في غضون اسبوع بعد العودة بتعادل مخيب وبطعم الخسارة من الديوانية والكل خرج بوضع مؤلم ومعها ذرف الانصار للدموع لما تركتة الهزيمة من مرارة في نفوسهم قبل أن تصوب سهام النقد نحو المدرب احمد خضير والاعببن بسبب هزالة المستوى وتلقي الخسارة امام صاحب المركز التاسع عشر في الوقت القاتل وقبلها التعادل بشق الانفس امام المتذيل الديوانية الاسبوع الماضي واخذ الفريق يفقد الكثير امام التراجع وفقدان الصحوة التي اخذتة للصدارة قبل التراجع خامسا امام ملاحقة شديدة وبمركز مهدد من دهوك وباتت مهمة المدرب شاقة مع رفض العشاق امام ما يحصل لتدني الامور في كل شيء مع اتساع الفارق الى12مع المتصدر امام عشر مباريات على نهاية الدوري والفريق فشل في التعويض واستعادة التوازن دون أن يتذوق طعم الفوز لثلاث جولات واستمرار تلقي الضربات الموجعة عندما سقط على عماة امام النفط الذي حقق فوزا غاليا وصعبا في الشوط الثاني بعدما قلب تاخرة بهدف الى فوز بهدفين بعدما دخل بوضع مختلف تماما في ودانت له السيطرة ورد على الطلاب بقوة واحرق صفوفهم وقلوبهم ومعاقبتهم لانهم قللوا من قدرات لاعبي المنافس الذين تمكنوا من تامين خطوطهم التي ساعدت الاستحواذ على الكرة وتحسين وتصاعد الاداء وقلب الطاولة على المنافس بعدالضغط بشكل جيد واستغلال تباعد وتفكك صفوف الطلاب لبدرك التعادل بعد مرور11 دقيقة على بداية الحصة الحاسمة عن طريق عثمان سياتي وقبلها الاستفادة من تبديلات المدرب محمد يوسف ومعها وبفضلها تحقق الفوز الغالي بالهدف الجميل للبديل أثير صالح د92 والخروج باغلى ثلاث نقاط اعادته لمكانة وارغام الصناعة على تركة والعودة لمكانة السابق بعدما تواجد فيه لمدة 48 ساعة وقد يكون الفوز من بين عوامل البقاء للنفط ولو الحديث مبكر عن هذا الامر لكن الفوز دعم المشاركة كثيرا ولانه جاء على احد المنافسين على اللقب وسط سعادة مدرب ومشرف وادريي الفريق لقيمة ولاهمية الفوز الاستثنائي الذي جاء بوقتة ودفع بالامور للامام ولو مؤقتا لان ذلك جانب معنوي بعدما تعكرت الأجواء الاسبوع الماضي بهزيمة اربيل قبل أن يثابر لاعبو الفريق وقدموا الجهد والاداء والوصول للنتيجة التي دامت قلوب الطلاب والفوز القاتل الذي انعش شيء من الامال وامكانية الفريق مواصلة الصراع للنهاية من اجل البقاء قبل أن يذهب جمهور وعشاق الطلاب للنوم مبكرا لان الفريق خذلهم مرة أخرى وهنا المشكلة بانتظار انتفاضة للمصالحة.

تعادل اربيل والوسط

واختتمت مباريات الجولة الثامنة والعشرين بنتيجة التعادل بين اربيل والوسط بدون اهداف ليرفع اربيل رصيده الى39 في المركز الثامن والوسط بنفس مركزة الخامس عشر 33 وحرم حارس الضيوف علي كاظم هجوم اصحاب الارض من التسجيل من عدة فرص قريبة و خطرة وافشال محاولة تحقيق النتيجة رغم ظروف اللعب و كادت ان تنقلب ضدهم بعدما شهدت الربع الأخير نشاطا واضحا للوسط سعيا لكسرالتعادل لكن دون جدوى ليعود بالتعادل الثامن عشر الاعلى تعادلات بين جميع الفرق لكنه اخذ يشهد تحسنا في المستوى والنتائج مؤخرا ويسعى إلى الابتعاد عن مركزة الحالي بعد اكثر كونه اخذ يلعب بشكل مختلف بعدما تمكن الحد من سلسلة النتائج الســـــــلبية قبل أن يستعيد توازنة و التطلع للمزيد من النتائج امام ما تبقى له من مباريات في البطولةفيما خرج اربيل بالتعادل التاسع ولازال افضل الجميع في المرحلة الحالية عندما حقق الفوز بستة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة وحصد20 نقطة في معدل حسن من المركز كثيرا ويذكر أن اربيل كان قد أقصى الوسط من بطولة الكاس بالفوز علية بهدفين لواحد بدور16.