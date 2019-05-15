النفط يجهّز معامل السمنت بنحو 90 مليون لتر شهرياً من الوقود

بغداد -الزمان

جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية معامل السمنت الحكومية في المحافظات كافة بمنتوج زيت الوقود وبكميات شهرية عبرالمنافذ التوزيعية التابعة للشركة. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام الشركة كاظم مسير قوله ان (الشركة مستمرة بتجهيز تلك المعامل العائدة الى وزارة الصناعة والمعادن بمنتوج زيت الوقود وفق الحصص المقررة لها وبالسعر الرسمي المدعوم البالغ مئة دينار للتر الواحد)، واضاف انه (استناداً لتوجيهات الوزارة خصصنا نحو 90 مليون لتر شهرياً لمعامل السمنت بالتنسيق مع الصناعة والمعادن وبعد إجراء الكشف الموقعي على المعامل من قبل فروعنا التوزيعية وعند استيفاء شروط التجهيز تطلق حصصهم المقررة وفق الآليات والضوابط المعتمدة لذلك). من جانبه , اكد مدير هيئة التجهيز إحسان موسى ان (الهيئة تواصل دعمها لصناعات القطاع الخاص لأجل النهوض بالواقع الإنتاجي وتحسين مستوى الأداء لها من خلال توفير ما يلزم لتلبية احتياجهم الكامل من الوقود).

سعر مدعوم

مؤكداً ان (عملية التجهيز حالياًت جري بالسعر المدعوم بعد تخفيضه خلال المدة الماضية)، ولفت الى ان (الشركة واظبت على تقديم التسهيلات التي من شأنها أن توفر الكميات المطلوبة لإستمرار عمل تلك المعمل مما يسهم في دعم وتطوير صناعة السمنت في العراق والنهوض بالخطــط التنموية والإقتصادية).

وكانت الشركة قد اعلنت عن توزيع منتوج زيت الغاز بنحو خمسة ملايين ونصف المليون لتر شهريا لوزارتي الموارد المائية والاعمار والاسكان والبلديات العامة .واشار مسير الى ان ( التجهيز يتم بالسعر الرسمي المدعوم بالإضافة الى حصص استثنائية لمساندتها على تنظيم اعمالها المصممة من أجل تنظيف المبازل والجداول النهرية والمجاري المائية من الترسبات الطينية والنباتات العشبية لغرض تأمين المياه للأراضي الزراعية)، مؤكدا ان (توفير الدعم للموارد المائية يأتي لسد إحتياجاتها من الوقود اللازم لديمومة عملها بالإضافة الى هيئاتها الخدمية).

مشيرا الى ان (آلية التجهيز تكون عن طريق نظام الدفع بالآجل لمدة ثلاثة أشهر نظراً للوضع الراهن والدور الكبير الذي تقدمه الوزارة في درء أخطار الفيضانات), مبينا ان (الكميات التي خصصتها الشركة جاءت وفقاً لأعداد الآليات والمضخات التابعة للموارد المائية)، واردف مسير (بأنها قابلة للزيادة اعتماداً على اجراء الكشف واعداد الآليات المضافة للعمل وفق خطة أعدت لهذا الشأن).

وفي السياق ذاته جهزت الشركة بعض الشركات التابعة لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بـأكثر من مليون لتر شهرياً لأغراض المباشرة الفورية بحملة إكساء وتأهيل الطرق الرئيسة والمحورية في بغداد ، حيث ستكون آلية التجهيز عبر اصدار امر تجهيزي يتضمن الايعاز الى فرع الشركة في بغداد للمباشرة بتجهيز آليات ومعدات الشركات التابعة للوزارة بناءً على الاحتياج الفعلي للشركات المساهمة في الحملة الخدمية مشيرة بأن معدل التجهيز اليومي يوضع اعتماد على سعة وحجم الحوضيات العائدة لهم.