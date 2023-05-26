النفط يتوّج بلقب دوري السلة الممتاز للمرة السابعة

بغداد- الزمان

توج النفط بلقب الدوري الممتاز لكرة السلة، بعد تغلبه على منافسه الشرطة 83-73 في المباراة السادسة من سلسلة الفاينل، التي أقيمت على صالة الشعب بالعاصمة بغداد. ونجح النفط، تحت قيادة مدربه خالد يحيى، من تحقيق الانتصار بفارق 10 نقاط، بعد أن نجح الخماسي ويجينز ورافائيل سوسا وكرار جاسم وحيدر جمعة وجاسم محمد من استغلال المحاولات المتاحة وزيادة الفارق عبر التنفيذ السليم للرميات الثلاثية والثنائية. ورغم محاولات الشرطة، بقيادة مدربه محمد النجار، العودة بالنتيجة، إلا أن ديماريوس وجيميس ومحمد صلاح وحسان علي وعلي مؤيد لم ينجحوا بالتعديل في الفترة الرابعة والحاسمة. وتمكن النفط من حصد اللقب بعد التفوق بسلسلة الفاينــــل 4-2 ليتوج للمرة ال7 في تاريخه، كما أنها السادسة تواليًا، تحت قيادة مدربه خالد يحيى. وحصد الجوائز الفردية نال لاعب النفط الأمريكي أنتوان ويجينس، جائزة أفضل لاعب أجنبي وأفضل مدافع وحصد لاعب النفط الدومنيكي آيدجار رافائيل سوسا، جائزة أفضل أسيست وأكثر مسجلاً للثلاثينات وحاز لاعب الدفاع الجوي إيهاب حسن، على جائزة أفضل لاعب محلي والأعلى تحقيقًا للريباوند وحصد لاعب الحشد الشعبي عبدالله طارق، جائزة أكثر لاعب تحقيقًا للبلوك الدفاعي.