النفط يتحرّى تراكيب هايدروكاربونية في المياه الإقليمية

بغداد – ندى شوكت

اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ، قرب تنفيذ عمليات المسح الزلزالي للرقعة البحرية في المياه الإقليمية،بحثا عن تراكيب هايدروكاربونية. وشدد الوزير في بيان تلقته (الزمان) امس على (أهمية المباشرة بأعمال المسح الزلزالي للرقعة البحرية في الخليج العربي ، التي تعد أول تجربة ونشاط فعلي في موقع بالمياه الاقليمية في الخليج العربي بجزئيها البري والبحري )، واضاف ان (التوقعات والدراسات تشير الى أنها تضم تراكيب هايدروكاربونية)، وتابع ان (جهود الوزارة أثمرت وعلى مدى الاعوام الماضية للتوصل الى صيغة عقد لدراسة مشتركة مع شركة سينوك الصينية ،تهدف الى تحديد نقاط ومواقع الاستكشاف البري والبحري). من جهته ، قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية علي جاسم إن (خطط الوزارة وشركة النفط الوطنية تهدفان الى تعظيم الاحتياطي الوطني للثروة الهايدروكاربونية واستثمارها ، من خلال تعشيق الجهد الوطني ، والعمل المشترك مع الشركات العالمية الرصينة في تحويل التوقعات الى احتياطي فعلي يضاف الى الانتاج الوطني)،

مؤكدا (اهمية الاستكشاف النفطي في المياه الاقليمية)، واشار الى ان (شركته تستعد لابرام عقد خلال الايام المقبلة مع شركة سينوك الصينية للمباشرة قريباً في اعمال المسوحات الاستكشافية). كما انجزت الوزارة حفر بئر جديدة في حقل الزبير بعمق 3601 متر.وقال البيان ان (الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية انجزت حفر البئر النفطي 551 في حقل الزبير بمحافظة البصرة). من جانبه ، أكد مدير عام الشركة باسم عبد الكريم ناصر ان (الملاكات الفنية والهندسية انجزت حفر البئر بعمق 3601 متر)، مشيرا ان (الشركة اكملت حفر ثماني آبار نفطية ، ضمن العقد المبرم مع شركة ايطالية لحفر 37 بئرا نفطية في الزبير بالتعاون مع شركة اخرى لتقديم الخدمات النفطية)، وتابع ان (عمليات الحفر تمت بمدة زمنية قدرها 35 يوماً).