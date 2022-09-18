إستئناف عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة بعد إصلاح تسرباً

النفط يبحث مع لوك أويل تطوير الإنتاج وإستثمار الغاز في القرنة

بغداد – الزمان

شدد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ،على اهمية التعجيل والمباشرة بعمليات التطوير والانتاج من حقل اريدو الذي يقع ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة الواقعة بين محافظتي المثنى وذي قار ، لاهميته في تعزيز الانتاج الوطني .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير استقبل ،نائب رئيس شركة لوك اويل لشؤون اسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيبان غورجي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث جملة من الامور من بينها استمرار عملية استثمار الغعاز في حقل غرب القرنة)، واكد اسماعيل ان (الوزارة بإنتظار موافقة مجلس الوزراء على برنامج التطوير المشترك للحقل المذكور)، مشيداً بـ(الدراسة الفنية التطويرية التي اعدتها شركة لوك اويل بالتعاون مع الجهد الوطني)، معبراً عن أمله (المباشرة بعمليات الانتاج خلال المدة المقبلة)، مشددا على (ضرورة الاستمرار بتطوير حقل غرب القرنة 2 ضمن برنامج التطوير وادامة وزيادة الانتاج والعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية التي تصب في صالح الطرفين)، داعيا الى (الاسراع بتوسيع مشاريع الاستثمار الامثل للغاز المصاحب من الحقل المذكور)، وثمن اسماعيل (العمل المشترك بين الوزارة ولوك اويل لتطوير قطاع النفط والطاقة)، ومضى البيان الى القول ان (اللقاء الذي حضره النائب الاول لشركة النفط الوطنية حامد يونس ومدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية علي معارج ومن الجانب الروسي مدير عام شركة لوك اويل ميد إيست المحدودة اليكسي ياكوفليف ومدير مشروع الرقعة العاشرة للشركة إدوارد تشيلويانش وونائب مدير فرع العراق ،مدير المكتب التمثيلي للشركة في بغداد رسان سيدنافي ،ناقش جملة من المشاريع التي تخص القطاع النفطي). بدورها ، اعلنت شركة نفط البصرة ،عودة عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي الى معدلاتها الطبيعية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق الفنية والهندسية في الشركة ،تمكنت من معالجة التسرب النفطي ، وبوقت وزمن قياسي لايتجاوز 24 ساعة)، وتابع ان (الشركة ستقوم بتعويض التوقفات خلال الايام المقبلة بضخ كميات اضافية ، وبما لايؤثر على معدلات التصدير المخطط لها). بدوره، كشفن خبير اقتصادي، عن اسباب تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية.

تذبذب أسعار

واكد دريد العنزي في تصريح امس ان (تذبذب أسعار النفط الحالية ما هي الا قرارات سياسية، واذا حصل انخفاضا كبيرا فما هو الا عملية مؤقتة)، واضاف ان (أي انخفاض او ارتفاع ،هو عارض فلا يمكن ان تنخفض اسعار النفط على المدى القريب)، وتابع ان (الأسعار تعتمد على القرارات السياسية وليست على الاقتصادية من العرض والطلب او الندرة). وتتجه أسعار الخام نحو تسجيل خسارة أسبوعية في مخاوف من الطلب العالمي على الذهب الأسود. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.27 بالمئة إلى 85.33 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت” بنسبة 0.35 بالمئة إلى 91.16 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع بلومبرغ. ويستعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة من قبل مجلس الفدرالي الأمريكي ، بعد بيانات التضخم الأمريكية الأمر الذي سيلقي بظلاله على أسعار النفط. وفي اوربا ،تواصل الدول ضخ الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض، وقد اقتربت من مستوى 85 بالمئة مقابل المستوى المستهدف لهذا العــــــــام البالغ 80 بالمئة الذي كان يجب الوصول إليه بحلول تشرين الثاني المقبل. وبحسب تقرير الرابطة الأوربية لمشغلي البنية التحتية للغاز ،كانت منشآت التخزين تحت الأرض في الدول الأوربية ممتلئة بنسبة 84.71 بالمئة. وتحتوي مرافق التخزين تحت الأرض التابعة للاتحاد الأوربي الآن على ما نحو من 91.64 مليار متر مكعب من الغاز، وكذلك أشارت البيانات إلى 13 دولة من أصل 18 دولة في الاتحاد تجاوزت مرافق تخزين الغاز لديها الهدف المحدد في أوروبا عند 80 بالمئة، وجاء الهدف بعد زيادة ملحوظة في أسعار الغاز.