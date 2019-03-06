النفط يبحث مع شركة عالمية تطوير الطاقة المتجدّدة

بغداد – الزمان

اجرى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان مباحثات مع شركة عالمية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة.وقالت الوزارة في بيان امس ان الغضبان (تباحث مع مدير التطوير للشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركة انترناشنال شاير اواك، ريتشارد كرو في سبل افاق التعاون المشترك في تطوير قطاع الطاقة المتجددة)، مضيفة ان (العراق يسعى الى تطوير قطاع الكهرباء من خلال رفد المنظومة الكهربائية بمصادر طاقة متجددة كالطاقة الشمسية). وبحسب البيان فقد اكد كرو (رغبة الشركة في تطوير قطاع الطاقة في البلاد من خلال بناء محطات للطاقة الشمسية) .

في غضون ذلك وضعت شركة بتروناس الماليزية حجر الأساس لمشاريع تزيد انتاج حقل الغراف الى 230 ألف برميل يومياً.وقالت الشركة في بيان امس إنها (احتفلت بوضع حجر الأساس لثلاث ضفاف عزل في حقل الغراف النفطي بمحافظة ذي قار لتأكيد بدء أعمال البناء في مشروع ضفاف العزل 3 و4 و5 )، موضحة أن (كل واحدة من هذه الضفاف تعالج 50 ألف برميل يومياً من النفط الخام في أقصى حد).

وأشارت الشركة إلى أن (المشروع كان قد أحيل على تحالف الشركة الصينية للانشاءات الهندسية البترولية وشركة المشاريع الأوربية والعالمية في العاشر من أيار الماضي بقيمة عقد تقدر بـ 308 ملايين دولار أمريكي).