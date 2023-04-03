النفط يأمل استئناف التصدير عبر جيهان

بغداد -قصي منذر

اعربت وزارة النفط، عن أملها بالتوصل الى اتفاق استئناف الصادرات النفطية عبر انبوب جيهان التركي قريباً.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحكومة تحرص على الاسراع في أستئناف الصادرات لنفط الاقليم عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام)، واشار الى انه (تم مراعاة المرونة المطلوبة للمضى قدماً نحو تحقيق هدف استئناف التصدير اولاً وفق المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية، ومن ثم بحث القضايا الفنية العالقة الاخرى بين المركز والاقليم)، واكد البيان (اهمية الايرادات المتأتية من أستئناف تصدير نفط الاقليم في رفد الموازنة الاتحادية وفق الكميات المتفق عليها)، مؤكدا ان (الوزارة اعربت عن كل ذلك في الاجتماعات الثنائية مع وفد الاقليم)، وتابع انه ( في ظل الاجواء الايجابية والتفاهمات الثنائية ، نأمل التوصل الى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريباً)، ومضى الى القول انه (في حال التوصل الى اتفاق نهائي وفق التفاهمات الجديدة لتصدير النفط سيتم الاعلان عن ذلك في حينه). (تفاصيل ص 2). وحققت الوزارة اكثر من 7 مليارات دولار من صادرات الخام لشهر اذار الماضي. وقال البيان ان (مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 100 مليون و 913 الفا و 27 برميلاً ، بايرادات بلغت 7.404 مليار دولار)، واشار الى ان (مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و875 الفا و 692 برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليون و 727 الفا و 494 برميلا)، مؤكدا ان (معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 ملايين و255 الف برميل في اليوم بمعدل سعر البرميل الواحد 73.37 دولاراً ). فيما اتفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،على إنشاء مركز للتدريب والتأهيل في مصفى كربلاء النفطي.

وقالت مدير عام التقاعد والضمان والاجتماعي للعمال خلود الجابري في تصريح امس إن (اتفاقاً مشتركاً بين دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وشركة الائتلاف الكوري على إنشاء مركز لتدريب وتأهيل الملاكات المتخصصة بالأعمال النفطية)، واشارت الى ان (هذا المركز سيقدم دورات مختلفة من أجل تطوير مهارات العاملين في القطاع النفطي ورفع قدراتهم ،فضلا عن إتاحة الفرصة لغير العاملين لتنمية مهاراتهم وإمكانية الاستفادة منهم مستقبلا).