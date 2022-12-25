الأنبار تعزو أزمة الوقود إلى عدم تسهيل مهمة مركبات نقل البنزين

النفط والإسكان يشكّلان لجنة فنية مشتركة لتنفيذ المشاريع الخدمية

بغداد – الزمان

جدد وزير النفط حيان عبد الغني ، الحرص على دعم مشاريع تطوير بغداد والمحافظات وتوفير العيش الكريم لهم .

وقال خلال استقباله وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني والفريق الفني والهندسي الذي يرافقه ان (الوزارة داعمة لجميع المشاريع الخدمية والمدن العصرية والاسكان والطرق والارتقاء بالبنى التحتية ، التي اكد عليها البرنامج الحكومي)، واشار الى (تشكيل لجنة مشتركة لبحث واقرار اسس التعاون الثنائي بين الوزارتين التي ستبدأ اعمالها ابتداء من الخميس الماضي ، اضافة الى الاتفاق على تأهيل احد الشوارع الرئيسة القريبة من الوزارة)، من جانبه ، اشاد ريكاني بـ (تعاون الوزارة لتنفيذ عدد من المشاريع التي تصب في خدمة المواطنين ،ومنها توسيع التصميم الاساسي لمدينة بغداد ، واقامة عدد من المدن والمجمعات السكنية العصرية والطرق السريعة والنقل والمدن الادارية ودور واطئة الكلفة ). وناقشت وزارة النفط، الخطة الوقودية الطارئة لموسم الصيف المقبل.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس الزوبعي ،ترأس اجتماعا يضم عدد من الشركات النفطية ودوائر مقر الوزارة ذات العلاقة ،لمناقشة الاستعدادات المسبقة للخطة الوقودية الطارئة للصيف المقبل ، وتأكيد توفير مخزون كاف من المشتقات وبحث آليات نقله وتوزيعه بما يؤمن الحاجة الفعلية للمواطنين ومنشآت الطاقة ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص)، واشار الى ان (الاجتماع تناول بشكل موسع تأمين الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء تحسبا لأي طارئ خلال فصل الصيف ولضمان استمرار تجهيز تلك المحطات باحتياجها من الوقود)، وشدد الزوبعي على (ضرورة التنسيق المشترك بين تشكيلات الوزارة والوزارات والجهات ذات العلاقة لتذليل المعوقات التي قد تعترض تنفيذ الخطة الوقودية).

ازمة وقود

وفي الانبار ،عزت شركة توزيع المنتجات النفطية ، أزمة الوقود في المحافظة الى عدم امتلاك مستودع كبير لخزن المنتجات. وقال مدير المنتجات النفطية ياسر رشيد مهنا في تصريح تابعته (الزمان) امس إن (حصة المحافظة موجودة في بيجي نتيجة عدم صدور كتب تسهيل مهمة المركبات الناقلة ،الامر الذي تسبب بتأخر وصول الوقود إلى المحافظة)، واضاف ان (أغلب المركبات الناقلة لم تحصل على تسهيل مهمة، أضافة إلى عدم امتلاك المحافظة مستودعاً كبيراً لخزن المنتوجات النفطية).

تسهيل مهمة

مؤكدا ان (المحافظة لديها مستودع صغير يسع لمليوني لتر وهذه الكمية لا تكفي سوى يومين فقط)، واشار الى ان (المحافظة بانتظار صدور كتب تسهيل مهمة جديدة، ليتم استئناف نقل المنتوجات من بيجي إلى الأنبار، لأنهاء مشكلة أزمة المنتوجات النفطية)، وتابع انه (تم استحصال موافقات تسهيل المهمة لنحو 50 حوضية ناقلة، ستصل 8 منها ،وان انتهاء أزمة الوقود سيكون خلال الأيام المقبلة). وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية ،قد نفت وجود أي اغلاق لمحطات تعبئة الوقود في محافظة البصرة. وقالت في بيان امس ان (المحطات الحكومية والأهلية تعمل بطاقتها الكاملة دون اي تلكؤ).وافادت مصادر في وقت سابق ،بدخول المحافظة بازمة وقود وصفت بالكبيرة ،نتيجة توقف 70 محطة عن العمل.