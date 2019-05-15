النفط: توفير 200 وظيفة لخريجي الهندسة

بغداد – الزمان

وفرت وزارة النفط 200 درجة وظيفية لخريجي الكليات الهندسية مخصصة لسكنة خمس محافظات . وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان امس انه (استنادا الى توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان بتوفير فرص توظيف لخريجي الكليات الهندسية، فقد دعت وزارة النفط خريجي الكليات الهندسية للاختصاصات الكيمياوية، الكهربائية، سيطرة ونظم، ميكانيك، انتاج ومعادن، اتصالات، بيئة، بناء وانشاءات الى مراجعة مقر الوزارة ابتداءً من يوم الاحد المقبل ولمدة خمسة أيام وذلك للتنافس على 200 درجة وظيفية للتخصصات المذكورة).وأضاف جهاد ان (الدعوة اشترطت ان يكون المتقدم من خريجي الجامعات العراقية الحكومية، الدراسة الصباحية حصراً وان يكون من سكنة محافظات كربلاء ، النجف ، الديوانية، بابل، المثنى لأن مكان العمل سيكون في مصفى كربلاء النفطي، وان لايتجاوز عمر المتقدم عن 30 عاماً).وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن تعيين 4 15 مهندساً من خريجي الكليات الهندسية، ضمن خططها في توفير فرص عمل ووظائف للتخصصات النفطية. من جهة اخرى اعلن المتحدث الرسمي باسم الاجراء والعقود في بابل عن صدور قرار بتحويل جميع موظفي العقود والاجور في المحافظة الى عقود وزارية .

وقال اسامة العابدي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (طوال الاشهر الماضية ونحن نعمل على اعادة الامور الى نصابها الصحيح من خلال الضغط على الجهات التنفيذية لتطبيق قرار 12 الذي صدر عن مجلس الوزراء والخاص بتحويل الاجراء اليومين والعقود الى عقود وزارية)، مضيفا (اليوم وبفضل الله تعالى وبعد ان منحني موظفو العقود والاجور في بابل صفة الناطق الرسمي والمفاوض باسمهم ، تم تحويل جميع الاجراء والعقود الى عقود وزارية). ولفت العبادي الى ان (هذا الامر لم يات اعتباطاً بل بتضافر هود الجنود العاملين خلف الكواليس الذين كانوا بمعيتي من اجل استحصال الحقوق المشروعة)، وتابع (تارة اتهمنا بعض الساسة المتنفذين ان لدينا مصالح شخصية من وراء ذلك ، وتارة اخرى اتهمنا باننا نسعى وراء السلطة لكسب الاموال ، لكن ارادتنا وخطواتنا كانت محسوبة ومدروسة وشجاعة وجميعها امام العلن ، الامر الذي جعل المشككين بعملنا يعضون أصابع الندم لافعالهـم التي لاتمت للواقع بشيء )، على حد قوله.