المنتجات تمدّد الأوامر التجهيزية لقطاعات العام والخاص والمختلط

النفط يعلن تفاصيل عقد حفر 40 بئراً في حقل مجنون

البصرة – الزمان

أعلنت وزارة النفط، عن تفاصيل عقد حفر اربعين بئراً في حقل مجنون العملاق في محافظة البصرة. وقال مدير عام شركة الحفر العراقية، باسم محمد خضير، في مؤتمر صحفي امس ان (السقف الزمني للإنتاج 24 شهراً وتصل الى طاقة 450 الف برميل من حقل مجنون فقط). وأشار الى ان (العمل يبدأ نهاية العام الجاري لافتا النظر الى ان (وزارة النفط أوعزت للشركة ببدء العمل بالابار المشتركة مع دول الجوار). وكانت الوزارة أعلنت إن شركة نفط البصرة أبرمت اتفاقا مع شركة الحفر العراقية التي تديرها الدولة لحفر 40 بئراً نفطية جديدة في حقل مجنون النفطي العملاق. وقال الوزير ثامر الغضبان خلال حضوره مراسم توقيع عقد الحفر ان (هذا العقد يمثل خطوة مهمة لتطوير الحقول النفطية بقدرات وطنية من خلال الشركات التخصصية ومنها شركة نفط البصرة وشركة الحفر العراقية). وبين ان (العقد تم توقيعه بين شركتين وطنيتين لحفر 40 بئراً نفطي في حقل مجنون النفطي، وبذلك ستتمكن الوزارة من تطوير الحقل وزيادة عمليات الانتاج فيه باوقات قياسية وكلف مخفضة وبجهود المخلصين من الملاكات الوطنية في شركتي نفط البصرة والحفر العراقية). تدوير قطوعات

كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية عن الآليات المخصصة في تدوير القطوعات وتمديد الموافقات الخاصة في تجهيز أنواع الوقود التي كانت معتمدة في الأوامر التجهيزية خلال العام الماضي . وقال مدير عام الشركة المهندس كاظم مسير ياسين في بيان تلقته (الزمان) امس انه (ومن خلال هيئة التجهيز التابعة لها ان الشركة عملت على إصدار تعميم يفوض فروعها التوزيعية المنتشرة في المحافظات كافة بتمديد الأوامر التجهيزية للحصص المخصصة لجميع الجهات المستفيدة بالإعتماد على محاضر الكشف الموقعي خلال عام 2018 لمختلف أنواع الوقود ووفقاً لخططها التجهيزية الموضوع في بداية كل عام حتى الأول من نيسان القادم حرصاً من الشركة على توفير كافة التسهيلات وإزالة أي عائق قد يؤخر إستلامهم لحصصهم). وأكد (استمرار تجهيز شركات ومعامل القطاع الخاص المجازة من قبل التنمية الصناعية، استثماري بكافة انواعه والشركات الأخرى ) والتي لديها أوامر تجهيزية بنفس الحصص المخصصة لها من الوقود للعام الماضي ، علاوةً على استمرار تجهيز (المطاحن الحكومية والاهلية ، الافران والمخابز، المزارعين، زوارق الصيد، المولدات، المكاوي .. الخ بنفس الحصص المخصصة لها للعام الماضي ايضاً) من جانبه أوضح مدير هيئة التجهيز في الشركة بأن التمديد نافذ لغاية الأول من شهر نيسان القادم ولحين إستكمال كافة المستمسكات المطلوبة لإستيفاء شروط الإستمرار في تجهيز الجهات المستفيدة بحصصهم المقررة لهم وحسب الضوابط والتعليمات. واوفت الشركة بكافة إلتزاماتها تجاه دوائر الدولة والقطاعين الخاص والمختلط وتواظب على منحهم الدعم الكامل للتغلب على الصعوبات وسعيها الدؤوب لتقديم كافة التسهيلات اللوجستية وذلك من خلال آلية خاصة ومعتمدة لهذا الغرض.