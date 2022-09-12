النفط: العراق ملتزم بحصة التصدير وفق محدّدات أوبك

بغداد – ابتهال العربي

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، أن العراق يصدر كامل حصته المقررة ضمن اتفاق أوبك بلس.وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس أن (الوزير ترأس اجتماع تسعيرة النفط الخام الشهري، بحضور وكلاء الوزارة ومدير عام شركة تسويق النفط سومو، وعدد من مديري الدوائر والاقسام المعنية في الشركة)، واكد اسماعيل (التزام العراق بتصدير كامل حصته المقررة بموجب اتفاق ومحددات أوبك، والعمل مع اعضاء المنظمة والمتحالفين معها من خارج اوبك على تحقيق التوازن في الأسواق العالمية)، واضاف ان (العراق يهدف الى زيادة قدراته الانتاجية والتصديرية خلال الاعوام المقبلة، من خلال تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط والطاقة)، مشددا على (اهمية الاستثمارات في ادامة وتعزيز موقع العراق بين الدول المنتجة، والابقاء على موقعه المؤثر في سوق الطاقة)، مؤكدا (التزام العراق بدعم الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والطاقة، والايفاء بالتزاماته المالية والتعاقدية)، وتابع ان (الوزارة تكثف جهودها لتوسيع حجم الاستثمارات العالمية للغاز الحر والمصاحب).