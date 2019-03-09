سلة غربي آسيا تحلق اليوم بحضور رسمي وشعبي كبير

النفط العراقي يواجه قلنديا الفلسطيني والإتحاد القاري يتوقع النجاح

بغداد – اللجنة الاعلامية لبطولة غرب اسيا

تنطلق مساء اليوم الاحد على قاعة الشعب المغلقة فعاليات بطولة غرب اسيا بكرة السلة للاندية الابطال التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة باشراف الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة ومشاركة خمسة اندية هي النفط من العراق والجيش السوري وقلنديا الفلسطيني وبتروشيمي وشيميدور من ايران .

ويبدأ حفل افتتاح البطولة في الرابعة والنصف من عصر اليوم باقامة عدة فعاليات ، تبدأ بعزف النشيد الوطني ورفع العلم العراقي وشعار اتحاد غرب اسيا بكرة السلة ، ثم عرض للفرقة السمفونية العراقية بمعزوفة ” حلاق اشبيلية ” ، بعدها يتم عرض مقاطع فيديو ومشاهد مثيرة لمهارات لاعبين ، وتستعرض الفرقة الوطنية للفنون الشعبية فنونها بلوحة مناسبة عن التراث والفلكلور الشعبي ، وتختتم الافتتاحية ببعض الكلمات ، ثم ايعاز وزير الشباب والرياضة والاذن بافتتاح البطولة يرافــــق ذلك فقرة الالعاب النارية .

النفط يواجه قلنديا الفلسطيني

ويستهل فريق النفط العراقي منافسات البطولة بلقاء شقيقه قلنديا الفلسطيني في الخامسة والنصف عصرا تليها مباراة تجمع الجيش السوري مع بتروشيمي السوري ، واعلن مدرب النفط خالد يحيى انجاز تحضيرات فريقه عبر مرحلتين الاولى مشاركته الناجحة في بطولة دبي ، واكتمال المرحلة الثانية بعروض كبيرة في الدوري الممتاز بوجه بالفز على المتصدر الكرخ مشيرا الى ان فريقه في اتم الجاهزية لاسيما بعدالتحاق محترفة الاميركي دي ماريو والكابتن قتيبة عبد الله ، مؤكدا على ان المباراة الاولى عادة ماتكون صعبة في كل بطولة الا انه يسعى لتحقيق الفوز والمضي نحو الصدارة والمنافسة على اللقب .

المؤتمر الفني

واقيم يوم امس في مقر اقامة الفرق في فندق الشيراتون حفل تعارف خاص على شرف الفرق المشاركة بعد المؤتمر الفني للبطولة الذي عقد باشراف اتحاد غرب اسيا وحضور ممثلي الاندية للتداول في جميع الامور التنظيمية التي تخص البطولة وتخلل حفل التعارف توزيع الدروع بين الفرق المشاركة .

واكتمل السبت عقد الاندية الواصلة الى بغداد سبقهم وفد اتحاد غرب اسيا برئاسة الامين العام جان ثابت والمدير التنفيذي لاتحاد غرب اسيا ومدير قسم السوشيال ميديا في الاتحاد .

وكان امين عام اتحاد غرب اسيا جان ثابت قد زار بمرافقة المديرة التنفيذية لاتحاد غرب اسيا قاعة الشعب المغلقة واطلع شخصيا على اخر التحضيرات الخاصة قبيل افتتاح بالبطولة معربا عن ثقته التامة بان التحضيرات للجنة المنظمة العليا كانت جيدة جدا وعلى قدر المسؤولية عند الاخوة العراقيين ، مضيفا انها بادرة مهمة ان تناط مهمة تضييف البطولة الى بغداد العريقة وبالتاكيد ستكون احد اهم اسباب النجاح ، مضيفا اننا وجمهور السلة الكبير سنكون على موعد مع مباريات تنافسية كبيرة تؤكد تطور اللعبة في بلدان غرب اسيا ، واشار ثابت ان الاتحاد الاسيوي وبغية رفع وتيرة المناسفة قرر تاهل ثلاثة اندية من مجموع خمسة الى نهائيات اسيا للاندية التي تقام ايلول المقبل .

تسخير الامكانيات

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض العبيدي ان وزارة الشباب والرياضة وبجميع امكاناتها وثقلها ستكون مسخرة للتعاون مع الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة من اجل انجاح البطولة واخراجها بافضل صورة ممكنة كي تكون مراة عاكسة لقدرة وامكانيات الكفاءات العراقية في التنظيم والادارة والعمل بصورة عامة ، واشار العبيدي ان الوزارة وجهت دعوات رسمية لعدد من السادة المسؤولين وسفراء السلك البلوماسي في العراق وتكتمل رسالة الدعم الحكومي على اعلى المستويات بحضور رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي لحضور حفل الافتتاح وافتتاح البطولة رسميا .

كما عبر رئيس اللجنة التنظيمية العليا للبطولة وكيل وزارة الشباب والرياضة عصام الديوان بان وزارة الشباب والرياضة اجتهدت كثيرا في الوصول الى ادق تفاصيل العمل والتحضير له حتى فيما يخص الترميم البسيط للقاعة والاحتياجات العاجلة لها مرورا بالحصول على جهات داعمة استثمارية وفرت ايرادات جيدة الى حدود بعيدة لدعم البطولة لوجستيا .

وثمن الديوان الاستجابات السريعة في العمل لامانة بغداد ووزارات الكهرباء والنقل والداخلية في تجاوبهم السريع لاحتياجات التنظيم واستقبال الفرق المشاركة ، مناشدا جماهيرنا الرياضية ان تكون حلقة النجاح الاكثر فاعلية بتواجدها في مدرجات القاعة ونقل صورة مشرفة عودتنا هذه الجماهير على ايصالها الى العالم اجمع كمهمة وطنية تستحق العمل بثبات

حفل الافتتاح ومبارياته تنقل مجانا

اكد رئيس لجنة الاعلام لبطولة غرب اسيا للاندية الدكتور موفق عبد الوهاب ان اتحاد كرة السلة قد توصل الى اتفاق مع شركة عشتار للانتاج الفني على نقل حفل الافتتاح ومباراتي اليوم الاول من البطولة مجانا لجميع القنوات الفضائية التي ترغب في نقلها علما ان القناة الرياضية العراقية هي راعية النقل للبطولة .

وبين عبد الوهاب ان اللجنة الاعلامية ستتعامل بمنتهى المرونة من اجل مساعدة الاخوة الاعلاميين في الحصول على تغطياتهم اثناء المباريات او المؤتمرات الصحفية ، واضاف ان فعاليات حفل الافتتاح جرت تدريباتها طوال الايام الماضية على القاعة المغلقة واكتملت بروفتها الاخيرة السبت .

تنظيم فني

مدير العلاقات في الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة الامير رياض الباهلي اوضح ان جميع الامور الفنية للتنظيم اكتملت هي الاخرى من صدور الباجات الخاصة بالعاملين في التنظيم الى توزيع رجال امن الملاعب وترتيبات الدخول والخروج والمؤتمرات حسب لائحة الاتحاد الدولي ، وتابع بالقول ان اللجنة التنظيمية للبطولة المنبثقة عن وزارة الشباب والرياضة ساعدت الاتحاد في جميع المفاصل المهمة للعمل خلال البطولة في جوانب الاعلام والتنظيم والتهيئة والتنسيق مع الجهات الامنية المختصة كامن الملاعب وعمليات بغداد والجهات الساندة الاخرى وزارة النقل وامانة بغداد والشركات الاستثمارية الساندة ومنها ( كريم للنقل الخاص ) و ( ايرث لنك ) و( المصرف الوطني الاسلامي ) و( جامعة اوروك ) و ( جامعة دجلة ) وكلية الحكمة .

وبين الباهلي ان الفرق المشاركة في البطولة بجميع كوادرها بالاضافة الى المحكمين وهم بواقع حكم واحد مع كل فريق ضيف والمشرفين من الاتحاد الاسيوي واتحاد غرب اسيا سيكونون ضمن اساس البطولة ومعتمدين دون الحاجة الى الباج التعريفي .

الجيش السوري بشعار التاهل

بعثة نادي الجيش لكرة السلة المشاركة ببطولة غرب آسيا، يترأسها مدير الفريق علي شاهين، وتتألف من: أبي دوجي مديرا فنيا خالد أبو طوق مدرباً مجد شاهين مساعداً للمدرب أنس شعبان معالجاً قاسم الحموي: حكم مرافق

واللاعبون: رامي مرجانة-عبد الوهاب الحموي-طارق الجابي-وليم حداد-هاني دريبي-خليل خوري-عمر الشيخ علي-محمد شاهين-رامي ريحاني-محمد صعلوك.

وأفاد السيد أشرف الأيتوني عضو اتحاد كرة السلة السوري، والمشرف العام لكرة السلة في نادي الجيش، أن فرص نادي الجيش وافرة في التأهل للدور الثاني، حيث سيتأهل 3 فرق من الفرق الخمسة المشاركة ببطولة غرب اسيا الى نهائيات اسيا للاندية (بعد انسحاب نادي هومنتمن اللبناني) ، وهــــــي بيتروشيــمي وتشميدور من ايران، النفط العراقي، قلنديا الفلسطــــــيني، والجيش السوري.

وأشار الأيتوني أن نادي الجيش سيستعين بمجنسين في حال تأهله للدور الثاني من البطولة ليرفع من حظوظه بتأهل بلده للنهائيات.