إستئناف عمليات التصدير من حقل القيّارة بطاقة 33 ألف برميل

النفط: إيرادات مالية تعزّز الخزينة بعد نقل الخام إلى الموانئ

الموصل – الزمان

استأنفت وزارة النفط ،عمليات الانتاج والتحميل والتصدير من حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى وبطاقة انتاجية 33 الف برميل يوميا. وقال الوزير حيان عبد الغني في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم أستئناف عمليات الانتاج والتحميل والتصديرمن حقل القيارة النفطي بطاقة 33 الف برميل يوميا، بواسطة الحوضيات والصهاريج وخطوط السكك الحديد وبكمية 30 الف برميل باليوم الى موانئ الصادرات النفطية في الخليج)، واشار الى (تزويد مصفى القيارة النفطي بالمحافظة بكمية 3 الاف برميل باليوم)، وتابع ان (هذه الخطوة ستحقق ايرادات مالية جيدة لخزينة الدولة، اضافة الى إدامة وتشغيل مصفى القيارة، الى جانب سعينا بدعم الناقل الوطني والمحلي في القطاع الخاص والعام، ولاسيما شركة ناقلات النفط احدى تشكيلات الوزارة ، والشركة العامة لسكك حديد العراق). من جانبه، قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير ان (الوزارة كانت حريصة على الاسراع في استئناف عمليات الانتاج من حقل القيارة النفطي، والعمل على تجاوز وحل المشاكل الفنية والتعاقدية)، مشددا على (أهمية استقرار الانتاج من الحقل وادامته، والعمل على زيادته وفق الخطط والبرامج التطويرية). بدوره ، قال مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس ان (شركته ستقوم بعملية نقل النفط الخام من المؤانى التصديرية الى منطقة المخطاف في المياه الاقليمية ،ليتم تحميلها بعد ذلك الى الناقلات التابعة للشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط سومو)، واكد مدير عام شركة نفط الشمال بركان حسن عبد الله ان (الجهد الوطني قد ساهم الى جانب المقاول الاجنبي في استئناف عملية الانتاج والتصدير، والعمل على تحقيق انسيابية عالية في عملية حركة ونقل النفط الخام)، مشيرا الى ان (الشركة تسعى الى زيادة الانتاج التدريجي وفق متطلبات العملية الانتاجية والتصديرية). وأعلنت شركة تسويق النفط الوطنية ، عن تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في حزيران لآسيا بخصم 15 سنتا للبرميل عن متوسط أسعار عمان ودبي. وقالت الشركة في بيان أن (العراق يحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في حزيران لأمريكا الشمالية والجنوبية بخصم دولار للبرميل عن مؤشر خام أرغوس عالي الكبريت، كما حدد سعر البيع الرسمي لأوروبا بخصم 4.60 دولار للبرميل عن خام برنت). وسجلت أسعار النفط ،ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة ، امس الاثنين ،حيث بدأت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة بعد أن تسببت في هبوط الأسعار على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ تشرين الثاني الماضي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 75.36 دولار للبرميل. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 8 سنتات لتبلغ 71.42 دولار. وأدت المخاوف من أن تتسبب الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم إلى انخفاض خام برنت 5.3 بالمئة الأسبوع الماضي، ودفعت خام غرب تكساس الوسيط للهبوط 7.1 بالمئة ،برغم انتعاش كبيرة الجمعة الماضية والتي شهدت ارتفاع كل خام 4 بالمئة. واكدت الخبيرة في سي.إم.سي ماركيتس تينا تينج (انتعاش النفط يأتي في أعقاب ارتفاع أسهم الطاقة في وول ستريت بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن بيانات قوية للوظائف ،مما هدأ المخاوف بشأن الركود الاقتصادي الوشيك وادى الى عمليات بيع في وقت مبكر من الأسبوع).