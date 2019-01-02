النفط : إرتفاع إنتاج الغاز السائل في حقول الجنوب

بغداد – الزمان

ارتفع إنتاج الغاز السائل في جنوب العراق الى معدل أكثر من اربعة الآف طن باليوم.

وقال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان امس (ان انتاج الغاز السائل لشركة غاز البصرة في جنوب البلاد الى معدلات غير مسبوقة حيث تجاوزت فيها معدل الى اربعة الآف و814 طناً باليوم، وهي خطوة مهمة لتعزيز الانتاج الوطني من وقود الغاز السائل وصولاً للاكتفاء الذاتي من جهة وتعزيزاً للصادرات الخارجية من جهة أخرى، وبما يحقق أعلى مردود مالي).

وأضاف جهاد ان (نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان قد ثمن جهود العاملين في شركة غاز البصرة) مطالباً إياهم (بالمضى قدماً لتنفيذ خطط الوزارة بالاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتحويل الطاقة المحروقة الى طاقة منتجة ومفيدة تعزز من القدرات المالية والاقتصادية للبلاد

وكشفت الوزارة عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومـو. وقال جهاد ان (مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 115 مليوناً و517 الفاً و974 برميلاً، بإيرادات بلغت ستة مليارات و99 مليوناً و662 ألف دولار). وبين إن (مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 112 مليونا و450 ألفاً و367 برميلاً، فيما بلغ مجموع الكميات المصدرة من الحقول الشمالية عبر ميناء جيهان التركي ثلاثة ملايين و67 ألفاً و607 براميل). وأوضح أن (معدل سعر البرميل الواحد بلغ 52 دولاراً و803 سنتات من الدولار) مشيراً الى أن (المعدل اليومي للصادرات النفطية من جنوب البلاد بلغ 3 ملايين و726 ألف برميل، فيما بلغ المعدل اليومي للصادرات عبر المنفذ الشمالي 99 ألف برميل). ونوه الى أن (وزارة النفط ومن خلال إيمانها بضرورة إطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري).

على صعيد اخر قال وزير النقل عبد الله لعيبي ان ميناء ابو فلوس حقق زيادة في الايرادات بنسبة بلغت ثلاثة اضعاف خلال الأشهر الاخيرة للعام الماضي. واضاف في بيان امس ان (هذا الإنجاز جاء عبر اتباعه وسائل واعمال جديدة ساعدت على جذب وتشجيع الخطوط الملاحية والشركات والناقلين للرسو بسفنهم وتفريغ حمولاتهم في الميناء) مؤكدا ان (ميناء ابو فلوس حقق 809 ملايين و708 الف دينار خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من العام الماضي).

وأكد انه (تم توجيه الادارة الجديدة للموانئ بدراسة كيفية اتباع الاساليب العلمية والعملية الحديثة للنهوض وتطوير الميناء ليكون جاذبا ومشجعا للناقلين بهدف تفريغ بضائعهم فيه يذكر ان وزير النقل وافق مجلس إدارة الموانئ في قراره الخاص بمنح كل موظف مبلغ خمسمائة الف دينار من موظفي الشركة البالغ عددهم تسعة الألف موظف كونهم يواصلون العمل الليل مع النهار وبشكل مستمر).