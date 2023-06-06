النـزاهـة: إحالة قضية إختلاس 115 مليـون ديـنار إلى محكمة نينوى

بغداد – قصي منذر

ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العامة، تلاعباً في احد المستشفيات وملاحظية التسجيل العقاري في محافظتي نينوى وصلاح الدين. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، ضبط اصل معاملة توسيع ردهة العمليات النسائية في مستشفى السلام التعليمي الموقع البديل، مع الصك الخاص بصرف نحو 115 مليون دينار، ضمن عملية تلاعب لإختلاس المبلغ المذكور)، واشار الى ان (الكشف غير مُدقّق من قِبل لجنة تدقيق الأسعار وغير مختوم من التدقيق)، من جانبها افادت صلاح الدين، بقيام ملاحظيَّة التسجيل العقاري في سامراء بوضع إشارة الحجز على احد العقارات لمصلحة شخص آخر دون علم مالك العقار)، مبينة ان (المالك اشترى العقار قبل وقوع الدين الذي بذمة البائع)، واضاف ان (الملاحظية زودّت المشتكي بسند عقار يؤيد عدم وجود حجز على العقار)، لافتاً الى (تنظيم محضري ضبط اصوليّين وعرضهما امام قضاة التحقيق المختصّين في نينوى وصلاح الدين، حيث قرر قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصّة بقضايا النزاهة إجراء التحقيق، استناداً اى احكام المادة 340 من قانون العقوبات). وتمكنت دائرة التحقيقات في الهيئة، من ضبط مسؤول الشعبة القانونية في بلدية المنصور متلبساً بجريمة الرشا. وقال البيان ان (مديرية تحقيق بغداد بعد تلقيها معلومات عن طلب مسؤول الشعبة القانونية مبالغ مالية مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية بتغيير توصيات لجنة تحقيقية، شكلت فريقاً للتحري عن القضية)، مؤكدة انه (تم ضبط المتهم متلبساً عند تسلُّمه الرشا، بعد نصب كمين للايقاع به)، في غضون ذلك، قبضت الاستخبارات العسكرية على ارهابي في محافظة نينوى. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء السادس السبعين، تم نصب كمين محكم في سيطرة اجمسة، اسفر عن القبض على الارهابي المطلوب للقضاء وفق احكام المادة اربعة ارهاب في ناحية القيارة بمحافظة نينوى)، من جانبها قبضت الشرطة الاتحادية، على احد ارهابي في مكيشيفة بسامراء. وقال بيان امس ان (قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة للشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء تمكنت من القبض على احد افراد العصابات الإرهابية، المطلوب وفق احكام المادة اربعة إرهاب في منطقة مكيشيفة بسامراء). ونفذت الشرطة عملية تفتيش في بغداد ضبطت خلالها طائرة مُسيّرة وكدس للاعتدة والاسلحة ومواد اخرى. وبحسب البيان فإنه (ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية لحصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون، وحفظ سلامة المواطنين وتأمين حماية المناطق، نفّذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية للشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، عملية أمنية واسعة للتفتيش عن السلاح غير المرخص في منطقة حي الجهاد و الأساتذة ، اسفرت عن ضبط طائرة مُسيّرة وبندقيتين كلاشنكوف مع مسدسين و 76 مخزن بندقية وستة نواظير مستلزمات عسكرية مختلفة ومواداً اخرى).