بين الصيرفي والمصرفي

النظام المصرفي العراقي إلى أين؟ – حسين الذكر

لقد تمكن الفساد من اغلب المؤسسات بعد ان خضعت اغلبها لاصحاب القوة بعناوينهم المختلفة او التي يتسترون خلفها، ذلك ما اصبح يتحدث عنه العراقيون في كل مكان علنا ، وهو لا يعني اطلاقا افراغ المؤسسات من الحس الوطني المسؤول . لكن المشكلة تكمن بكون اغلب المؤسسات تقع تحت قبضة متنفذين خارج نص المعايير المهنية او الوطنية .. فان القوة التي يحكم ويتحكم بها ويتخفى ويتنكر ويتستر بجلبابها البعض سواء بعنوان ديني ام عشائري ام حزبي ام أي مصدر من مصادر القوة في عراقنا الجديد هي المعيار النفاذة والحكام . مما يجعله خارج نص القانون وبعيدا عن الرقابة والحساب وان اكتشف بعد سنوات الفساد والهدم وخراب مالطا ، فانه يعاقب مع إيقاف التنفيذ ثم يعين بمكان بعيد عن اعين الناس حتى تنسى فضيحته ليعود بموقع اعلى .. وعلى (هذا اللحن ما ظل وزن).

شكا احدهم قائلا : (وضعت سلفتي التي اقترضها في مصرف تجاري كما فرض علي ذلك وبعد خمسة اشهر ذهبت لاسحبها لكني فوجئت بقطع خمسمائة الف دينار منها ، دون أي عذر او وصل رسمي وحينما سالت عن ذاك قالوا له (فوائد …. !!!) واغلق الملف .

ثم بكى اخر قائلا : (انا موظف بخدمة أربعين سنة واستلفت خمسين مليون لشراء بيت ستين متر ، وقد تقاعدت وسددت المبلغ بدموع العين والصبر ، ثم اخذت أسدد الفوائد البالغة خمسة وعشرين مليون دينار ؟ علما ان البيت نزل سعره الى دون هذا الرقم ولم يعد يشتريه احد .. المصيبة الكبرى انهم ابلغوني ان الفوائد زادت وأصبحت اكثر مما كانت عليه .. وهذا يعني انني سابقى العمر كله ادفع لهم .. وربما حتى القبر .

كنت في مجلس الصدر المقام في بيت سماحة السيد حسين محمد هادي الصدر حينما اعتلى منبره الأستاذ عبد الهادي صادق المتقاعد من المصارف بدرجة مدير عام فقال: (تعينت عام 1969 بصفة كاتب لاحد المصارف آنذاك ، وقد كان النظام المصرفي العراقي انموذجا محترما يحظى بالثقة المتبادلة بين الزبون والمؤسسة ، فضلا عن امانة الموظفين والتزامهم وشياكتهم وثقافتهم العالية وسمعتهم الحسنة وعملت خمسين عاما حتى بلغت درجة مدير عام ، وقد ساءني ما بلغه نظامنا المصرفي من سوء حاليا حيث اصبح اغلب موظفيه صيارفة وليس مصرفيين لا يعملون بمهنية للخدمة المجتمع والتبادل المنفعة ، بل همهم الارباح بكل وسيلة لدرجة لم تعد الثقة على ما كانت عليه ولم تامن الناس ان تضع أموالها ، مع كل التطورات التقنية والاجهزة التي دخلت الخدمة وامور أخرى عديدة تحسنت لم تكن متوفرة في السبعينات وقبلها).

بعد ان انهى الجزء الأول من محاضرته تعالى همس الحاضرين: (ان الفساد ليست له هوية او عشيرة او مذهب معين والفاسدون لا يهمهم سوى بطونهم وفروجهم وليهدم الوطن وليهزم المواطن .. وقد تغلغلوا وتسلطنوا امام انظار المسؤولين والناس التي تعرفهم وتعرف ماضيهم وحاضرهم ، لكنهم متسترون محتمون بعناوين معينة .. وقد آن الاوان لاصحاب القرار ان يتحملوا مسؤولية كشفهم وفضحهم او يتحملون وزر افعالهم وكانهم شركاء معهم .. والله اعلم بهم ومن ورائهم وسنن الخلق قادرة على التغيير وحتما ستكون مزابل التاريخ مصيرهم وقبعهم الأسود ان لم يتعظوا ولو متاخرا) .