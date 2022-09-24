النظام التعليمي المرموق – صلاح الدين الجنابي

النظام التعليمي الفاشل يفضل عقاب الضحية (الطالب) كنتيجة لانعدام أو قصور الرقابة الاستباقية وعدم متابعة التطابق بين البرنامج الأكاديمي المكتوب والمنفذ وعدم جاهزية البنية التحتية المادية والمعنوية وغياب معايير اختيار القيادات الجامعية ومعايير تأهيل وتدريب الهيئات التدريسية وعدم أهلية الأنشطة الساندة لتنتج جرياناً مضطرباً للعمليات وبيئة تعليمية محبطة للطلبة ولها أثر سلبي على أصحاب المصالح والمهن والمجتمع. النظام التعليمي المرموق يعاقب المقصر (رئيس جامعة، عميد، رئيس قسم، تدريسي، موظف) في أداء المهمة ويُفعل الرقابة الاستباقية ويحرص على التنفيذ السليم للبرنامج الأكاديمي ويركز على الاختيار المعياري للقيادات الجامعية والتأهيل والتدريب المستمر للهيئات التدريسية وصيانة البنية التحتية المادية والمعنوية لضمان التدفق المنتظم للعمليات وتجنب الاختناق لخلق بيئة تعليمية محفزة للطلبة ولها أثر إيجابي على أصحاب المصالح والمهن والمجتمع.