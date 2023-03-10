النضج والابداع في سن السبعين – محمد مجيد الدليمي

النضج والابداع في سن السبعين – محمد مجيد الدليمي

يعتقد البعض من الناس , ان تقدم  الانسان بالعمر وبلوغه السبعين , سوف يضعف قدرته البدنية والعقلية والذهنية , وقد يؤدي ذلك الى التوقف عن العمل وممارساته اليومية الاعتيادية , هذا الاعتقاد قد يكون صحيحا  , اذا كان الانسان يعاني من امراض الشيخوخة الشديدة  , لكن اذا كان المرء السبعيني بصحة جيدة ولا يعاني من الامراض ويمارس الرياضة يوميا , فان قدرته على العمل لم تتأثر , وربما تزيد قدرته على النضج والابداع والاتقان  وفهم الحياة ومباهجها , فهناك من يقول بان الحياة تبدا في السبعين , حيث يتصرف المرء السبعيني بحكمة وعقلانية  و يشعر بالسعادة والهدوء , و يسعى الى  ان يخلق الانجازات والمكاسب المتميزة التي تخدم المجتمع والناس  , و تسجل له  اثرا طيبا  , يذكر له في حياته و بعد مماته , عليه فان التقدم في العمر لا يخفض الابداع والانجاز , بل ان ومضة الابداع  تزيد بالخبرة والممارسة و الاستفادة من تجارب الغير , والسبعيني يتميز بالخبرة والممارسة و

الامثلة كثيرة  على  اشخاص  ابدعوا وقدموا انجازات  متميزة خالدة وهم في عمر السبعين والثمانين وخير مثال على ذلك  مايلي:

–           في سن الرابعة والسبعين من عمره الف الفيلسوف الالماني كانت (1724 – 1804) ثلاث مؤلفات في الانثروبولوجبا والميتافيزيقيا والاخلاق

–           في سن الثامنة والسبعين انجز العالم الفرنسي لامارك , مؤلفه الكبير في علم الحيوان , التاريخ الطبيعي للحيوانات

–           في سن الرابعة والسبعين الف الموسيقي الايطالي فيردي

   اوبرا (عطيل ) التي تعد من اروع فن الاوبرا , وفي الثمانين الف (فالستاف

-في سن الخامسة والسبعين اصبحت الناجية من مرض السرطان الممرضة المتقاعدة  باربرا هيلاري واحدة من كبار السن واول امراءة سوداء نصل الى القطب الشمالي

مشاركة