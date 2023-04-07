النسيان احيانا ضرورة – خمائل السامرائي

ليتنا لانذكر المآسي والذكريات الأليمة ولا نذكر الاخرين بها …ليتنا نستبدل النوح والندب بمد يد العون لمن تألم او تأذى او تعرض للظلم …مافائدة اعادة المشاعر السيئة وذرف الدموع لماذا لا نشد على يد المنكوب لننهض به لماذا لا نقدم الدعم له والمساعدة لنخلق له اجواء طيبة واقع جيد وحلم جديد …ارى ان اعادة الاحزان واجترارها لا طائل منه بل انه حزن على حزن …دعوا الناس تنسى الالم.. تلم جراحها وتحاول الوقوف مرة اخرى… كل شيء اصبح من الماضي يكون قد اخذ نصيبه من كيان الانسان ومن صحته ومشاعره ان تأخذ العبرة نعم هذا شيء رائع وصحيح لكن ان تعيش وتكرس حياتك على ذكرى اليمة لا والف لا … اطوي الجراح برفق وحنو واستفد مما جرى اركن الحزن جانبا وابدأ من جديد فليس العمر يوم او شهر او سنة او انه رهن مرحلة بل العمر تجديد وبدايات واحلام كلما بهت لونها اضفنا اليها الوانا زاهية كي تزهر وكي نستمر نحن …مطلوب منك ان تتفاعل بايجابية ونظرة مشرقة للحياة …الليل يعقبه النهار والعتمة يبددها الفجر والشروق ويوم تغيب الشمس تغيب على امل مؤكد بالشروق صباحا فلنأخذ العبرة …تناسوا الاحزان والمأسي وقرروا ان يكون اليوم والغد افضل وتأكدوا ان الكثير ممن يستمرون بتعزيتكم وتذكريكم بالجراح هم ليسوا احبابكم وقد يكونوا في الحقيقة اعداء او انهم سلبيون …تحتاج منك الحياة نفسا متفتحة عليها راغبة بطي الالم والنظر الى الامور من جوانب اخرى تدعو الى التقبل والرضا والنسيان والقدرة على ان تبدأ من جديد في كل مرة يضنون انك انتهيت ..ابدا من جديد وقد تكون في محاولتك هذه فعلا بداية جديدة لمستقبل واعد …حاول دائما ولا تستسلم