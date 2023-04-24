النسخة الثالثة والعشرون من ماراثون دبي تقام في بداية العام المقبل



© AFP اسطورة الجري الاثيوبي هايلي جبراسيلاسي خلال ماراثون دبي 2010

دبي (أ ف ب) – أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي تنظيم النسخة الثالثة والعشرين من الحدث الرياضي في السابع من كانون الثاني/يناير 2024، وفق ما جاء على الموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارة.

وأشارت اللجنة أيضًا إلى فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في الماراثون في الفئات الثلاث: مسافة 4 كيلومترات و10 كيلومترات ومسافة الماراثون الكلاسيكية 42.195 كيلومترًا وذلك من خلال الموقع الرسمي dubaimarathon.org.

ووعد مدير السباق بيتر كونيرتون “جميع الرياضيين الذين يشاركون معنا في الحدث السنوي الكبير” بأن تكون النسخة المقبلة من الماراثون “أكثر تميزًا وروعةً”.

وأضاف “نتطلع الآن إلى العمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتنظيم حدث جديد رائع يجلب مرة أخرى نخبة العدائين من المحترفين والهواة على حد سواء إلى قلب المدينة.”

وأحرز الأثيوبيان أبيدسا تولا وديرا ديدا لقبي الرجال والسيدات على التوالي في تتويج عائلي للنسخة الثانية والعشرين من ماراثون دبي التي أُقيمت في شباط/فبراير الماضي وشهدت هيمنة أثيوبية مطلقة على الفئتين.