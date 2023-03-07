النساء في فنزويلا يكسرن الصور النمطية ويشاركن في بناء المساكن

كراكاس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تضع‭ ‬أورسولينا‭ ‬غواراماتو‭ ‬وكلوديا‭ ‬تيسوي‭ ‬نوعاً‭ ‬معيناً‭ ‬من‭ ‬الغراء‭ ‬لربط‭ ‬الأنابيب‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشقق‭ ‬الخمسة‭ ‬والتسعين‭ ‬التي‭ ‬تتوليان‭ ‬تشييدها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نساء‭ ‬أخريات،‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬للحكومة‭ ‬الفنزويلية‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬الأشخاص‭ ‬لبناء‭ ‬منازلهم‭ ‬بأنفسهم‭.‬

ففي‭ ‬هذا‭ ‬العقار‭ ‬السكني‭ ‬في‭ ‬أنتيمانو،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬شهيرة‭ ‬في‭ ‬كراكاس‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬سفح‭ ‬جبل‭ ‬إل‭ ‬أفيلا‭ ‬الشهير،‭ ‬تشكل‭ ‬النساء‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬معظّمهن‭ ‬أمهات‭ ‬عازبات‭. ‬وتستفيد‭ ‬هاتيك‭ ‬النسوة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬حكومي‭ “‬لبناء‭ ‬المنازل‭ ‬شخصياً‭”‬،‭ ‬يوفّر‭ ‬مواد‭ ‬مجانية‭ ‬للبناء‭ ‬ويتيح‭ ‬لهنّ‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬نصائح‭ ‬تقنية‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬مخططاً‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬غالبية‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬النساء،‭ ‬بل‭ ‬أتى‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ “‬الصدفة‭”‬،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعرب‭ ‬النساء‭ ‬عن‭ ‬فخرهنّ‭ ‬بها‭ ‬كونهنّ‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬محافظ‭ ‬جداً‭ ‬كفنزويلا،‭ ‬حيث‭ ‬تُعتبر‭ ‬مهنة‭ ‬البناء‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬الرجال‭. ‬وتقول‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬هؤلاء‭ “‬العاملات‭” ‬أياري‭ ‬روخاس‭ “‬نعيش‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬ذكوري‭ ‬لكننا‭ ‬تمكّننا‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬الصور‭ ‬النمطية‭ ‬السائدة‭”. ‬وكانت‭ ‬معظم‭ ‬هذه‭ ‬الأسر‭ ‬تتشارك‭ ‬مساكنها‭ ‬التي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬ضيقة،‭ ‬مع‭ ‬أقارب‭ ‬لها،‭ ‬بينما‭ ‬أتاح‭ ‬لها‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬حيازة‭ ‬مسكن‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬أفرادها‭ ‬بناءها‭ ‬بأنفسهم‭. ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬75‭ ‬امرأة‭ ‬يعملن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬من‭ ‬التمريض‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬التعليم‭ ‬والتجميل‭. ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أي‭ ‬منهنّ‭ ‬تتمتع‭ ‬بمعرفة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬البناء‭ ‬أو‭ ‬السباكة‭. ‬وتقول‭ ‬أورسولينا‭ ‬غواراماتو‭ (‬49‭ ‬عاماً‭) ‬ضاحكةً‭ “‬كل‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬أدركه‭ ‬هو‭ ‬خبز‭ ‬الحلويات‭”.‬‮ ‬‭ ‬وتقوم‭ ‬النساء‭ ‬بقصّ‭ ‬القضبان‭ ‬المعدنية‭ ‬وتحضير‭ ‬الخرسانة‭ ‬وتمليس‭ ‬الجدران‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الأنابيب‭… ‬فلا‭ ‬ينسين‭ ‬‮ ‬أي‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬البناء‭. ‬ويُتوقّع‭ ‬الانتهاء‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬أولى‭ ‬الشقق‭ ‬في‭ ‬هذين‭ ‬المبنيين‭ ‬المؤلفين‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬طبقات،‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬العمل‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أتاحت‭ ‬عملية‭ ‬بناء‭ ‬المباني‭ ‬إنشاء‭ ‬روابط‭ ‬بين‭ ‬النساء‭.‬‭ ‬وتقول‭ ‬كلوديا‭ ‬تيسوي‭ (‬43‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬ستقطن‭ ‬إحدى‭ ‬الشقق‭ ‬مع‭ ‬بناتها‭ ‬الأربع‭ ‬وحفيدها‭ ‬البالغ‭ ‬سنة‭ “‬ينتابني‭ ‬فخر‭ ‬لرؤية‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يتعلّمن‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬نحن‭ ‬موجودون‭ ‬هنا‭ ‬ليس‭ ‬لبناء‭ ‬المنازل‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬لبناء‭ ‬مجتمع‭”. ‬‮ ‬‭ ‬وتقول‭ ‬يرسيدا‭ ‬بوادا،‭ ‬وهي‭ ‬أمرأة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬تعمل‭ ‬كبائعة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المتاجر،‭ “‬قيل‭ ‬لنا‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ +‬أنتنّ‭ ‬مسترجلات‭+‬،‭ ‬وواجهنا‭ ‬تعليقات‭ ‬بغيضة‭”. ‬وتعاني‭ ‬فنزويلا‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬حادة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬نقص‭ ‬يطال‭ ‬المواد‭ ‬وتضخم‭ ‬مفرط‭ ‬ألقى‭ ‬بظلاله‭ ‬على‭ ‬أسعارها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭… ‬أما‭ ‬تشييد‭ ‬المبنيين‭ ‬فاستغرق‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬واجهت‭ ‬النساء‭ ‬خلالهما‭ ‬عقبات‭ ‬عدة‭. ‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬عشرون‭ ‬رجلاً‭ ‬بينهم‭ ‬لويس‭ ‬بيريز،‭ ‬نجل‭ ‬أورسولينا‭ ‬غواراماتو،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬يوفر‭ ‬مساعدة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬البناء‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭. ‬وفي‭ ‬غضون‭ ‬سنتين،‭ ‬تعلّم‭ ‬البناء‭ ‬والنجارة‭ ‬مع‭ ‬اتباعه‭ ‬المهارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بوالدته‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الدعامات‭ ‬والخرسانة‭ ‬المسلحة‭. ‬ويقول‭ “‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أقابل‭ ‬فيها‭ ‬امرأة‭ ‬تتقن‭ ‬إنشاء‭ ‬الدعامات‭. ‬والدتي‭ ‬محاربة‭”.‬