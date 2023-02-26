النساء الريفيات هن الفئات الأكثر تضرراً

العراق ضمن الدول العربية الخمس الأكثر تعرّضاً لمخاطر تأثيرات التغيّر المناخي

بغداد – رجاء حميد رشيد

فقدت خيرية ( 70) عاما غير متزوجة وليس لها معيل بعد وفاة أهلها عملها كمزارعة وراعية لأبقار وأغنام احد شيوخ قريتها النائية في مدينة السماوة جنوب العراق بسبب التغيرات المناخية والجفاف وشحه المياه وقلة الأمطار مما اضطر الشيخ إلى بيعهن والهجرة إلى المدينة تاركا خيرية في غرفتها الصغيرة حيث رفضت الهجرة مع عائلة الشيخ وفضلت أن تموت في الأرض التي أفنت عمرها في رعايتها.

كما تعاني فخرية (50) عاما أم لخمسة أطفال ثلاثة أولاد وبنتان من شظف العيش في إحدى قرى ناحية الوركاء في محافظة المثنى جنوب العراق بعد هجرة فلاحي قريتها إلى المدن بسبب التغيرات المناخية وشحه المياه وجفافها وموت الأغنام جوعا وعطشا حيث كانت تعتمد في الحصول على موردها المالي من تربية الدواجن وبيع منتجاتها لأهالي القرية وليس لها موردا آخر خاصة بعد أن هجرها زوجها بسبب الفقر وتركها وأطفالها في بيت مبني من طين وسقفه من سعف النخيل.

تغيرات مناخية

وبحسب دراسة قدمتها مدير منظمة حقوق المرأة المهندسة والحقوقية بتول الداغر بعنوان ( المرأة العراقية والتغييرات المناخية) : أن المرأة العراقية عامة والريفية خاصة هن الأكثر تضررا بسبب التغيرات المناخية في العراق ، ويوعز سبب الضعف التي تعيشه النساء الريفيات بسبب اعتمادهن على الموارد الطبيعية في عيشهن وتغذيتهن وعلى الإنتاج الزراعي، وأن هذه الموارد شحت بسبب التغييرات المناخية مما أدى إلى تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالمرأة مع قلة هذه الموارد ، فكانت تأثيرات التغييرات جلية وواضحة بنحو غير متساوي بين الرجال والنساء حيث أن النساء أكثر تضررا وهذا مالوحظ من خلال الزيارات والتوثيق للانتهاكات التي تعرضت لها وزيادة نسب العنف المبني على النوع الاجتماعي وحالات الطلاق والانتحار وغيرها مما أدى إلى فقدان المرأة لهويتها الريفية.

فيما أكدت مريم الفرطوسي المدير التنفيذي لمؤسسة اليس لحقوق المرأة والطفل في محافظة المثنى جنوب العراق :منذ بدء التغيرات المناخية التي عصفت بمحافظة المثنى من العواصف الترابية وجفاف بحيرة ساوة ومجاعة الغزلان تضررت المساحات الزراعية، وبحسب توجيهات وزارة الزراعة تم تخفيض المساحات المزروعة إلى النصف ، علما أن المساحات في الموسم السابق كانت بحدود 350ألف دونم تقريبا .

وأشار رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد في مؤتمر قمة المناخ (cop 27) الذي عقد للفترة من (6 لغاية 18) نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ بمصر ، بان أزمة المياه في العراق أجبرت السلطات على تقليص المساحات الزراعية ، وان التصحر يهدد 40 بالمئة من مساحة العراق .

ويؤكد مدير التخطيط في مديرية تخطيط المثنى المهندس قابل حمود البركات :أثرت التغيرات المناخية على الزراعة في قرى المحافظة حيث شحه المياه السطحية وقلة الأمطار والاحتباس الحراري مما أدى إلى هجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة ، حيث تعتمد قرى المحافظة على الزراعة والثروة الحيوانية ونظرا للاحتباس الحراري الذي يمنع الأمطار فيندر الغطاء النباتي وعجز الفلاحين عن شراء الأعلاف بعد أن كانت طبيعية كذلك ذنائب الأنهر لم تصلها المياه فقلت المساحات الزراعية إلى النصف ، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة هي المعنية في معالجة آثار الاحتباس الحراري مع عدد من الجهات الحكومية ألا أنها أخفقت في السنوات الأخيرة من الحد من هذه الظاهرة بالأحزمة الخضراء والغطاء النباتي وتقليل الغبار، في المحافظة الأكثر فقرا في العراق بنسبة 52 وعدد القرى 538 قرية وتشكل العشوائيات أكثر من 21400 مسكن عشوائي أما البادية فمساحتها 18 مليون دونم.

ويجد بركات أن الحلول المناسبة تكمن في أن تبدء الدولة بوضع الاحتياطات اللازمة للمستقبل لخطورة التصحر والاحتباس وقلة المياه ،وسياسات تسليم إدارة المياه سواء بالسياسة الخارجية مع دول الجوار أو إدارة المياه الداخلية مثل تنظيم عملية الري من خلال المراشنة ورفع التجاوزات على ضفاف الأنهر واستخدام المكننة الحديثة .

هجرة كبيرة

يقول الخبير البيئي جاسم الاسدي منظمه طبيعة العراق في قضاء الجبايش ( شرق محافظة ذي قار): التغير المناخي في العراق أدى إلى هجرة كبيرة من مراكز الاهوار إلى مراكز المدن وفقد الكثير من الرجال والنساء مصادر عيشهم لاعتمادهم في دخلهم ألمعاشي على المياه بشكل أساسي وباتوا لا يجدون ما يسدون به رمقهم ولا قوت يومهم ،فالتغيرات المناخية على الاهوار العراقية أثرت بشكل عام وقد انخفضت نسبه الاغمار من 97 بالمئة عام 2019 إلى اقل من 7 بالمئة حاليا وجفت بحيرات مهمة وذات اثر في اقتصاديات السكان المحليين والتنوع الإحيائي مثل بركه أم النعاج في هور الحويزة بمحافظة ميسان وهور الحمار الغربي والبركه البغدادية في الاهوار الوسطى وأصبح جزء كبير من الاهوار جزء من الصحراء العراقية . صناع القصب و صيادي الأسماك فقدوا تقريبا 95 بالمئة من كميه الأسماك الموجودة في الاهوار ، و مربي الحيوانات والجاموس فقدوا 20 الى 33 بالمئة من قطعان جاموسهم كما أن إنتاجيات الجاموس انخفضت من 6 لتر حليب إلى اقل من واحد لتر حليب يوميا، وهبطت أسعار الجاموس من ثلاثة ونصف مليون دينار إلى اقل من مليون دينار للجاموسة الواحدة مما ادى إلى هجرة كبيرة داخل الاهوار وخارجها مما انعكس تأثيرها على النوع الاجتماعي الأصيل وعرب الاهوار وعلى اقتصاديات الناس وربما تشكل صراعات في المدن والقصبات والمدن الذين سوف يذهبون أليها مربوا الجاموس.يرى الاسدي أن الحلول المناسبة هي إعادة النظر في توزيعات المياه داخل العراق وأعاده النظر في التيرنو بوردز في الحدود الداخلية في الاهوار العراقية والحلول في جانب منها ليس جانب مائي في أقصى حالاته ، اليوم لا يوجد لدينا أكثر من 9 مليارات و 600 مليون متر مكعب في السدود والخزانات الرئيسية الثلاثة دوكان وحديثة والموصل لكن علينا أن نسعى في إعادة السكان المحليين ودعم أسعار العلف الحيواني ودعم مالي ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية لصيد الأسماك ومربي الجاموس ايضا ،وبالرغم من ان المؤسسات الحكومية لديها عمل مع منظمات المجتمع المدني ولكن ليس بمستوى الطموح فالجانب الحكومي يبدو حريصا من حيث الأقوال ولكن من حيث الأفعال هو شحيح جدا .

وطالب الاسدي وزارة وكابينة محمد شياع السوداني أن تلتفت للاهوار وتضع خطة قابلة للتنفيذ ونحن كمنظمات لدينا

ويبين تقرير تحليل السكان الصادر عن صندوق الأمم المتحدة أن الهجرة المستمرة أدت إلى توزيع غير متوازن للسكان حيث ما يقرب من 70 بالمئة من السكان في المناطق الحضرية ، مما يؤثر سلباً على التنمية الزراعية ومن المتوقع أن تقوم النساء والفتيات السير لمسافات أطول للحصول على المياه وجلبها ، مما يعرضهن لمخاطر اكبر من العنف القائم على النوع الاجتماعي ، ويمكن أن يؤدي فقدان سبل كسب العيش إلى زيادة زواج الأطفال وحمل المراهقات ، ونزاعات بين المجتمعات المحلية ، وفقاً لمؤشر المخاطر المناخية على الأطفال لمنظمة اليونيسيف ، فان الأطفال والشباب معرضون لمخاطر مناخية من متوسطة إلى عالية في العراق ، مع وجود فئات تعاني الهشاشة ومناطق معينة من البلد معرضة لمخاطر اكبر .

فيما ناشدت منى الهلالي رئيس منظمة أور للمرأة والطفل وباسم نساء الاهوار والمناطق المنكوبة الأمم المتحدة ودائرة تمكين المرأة والجهات المعنية لاتخاذ إجراءات اتجاه الكارثة البيئية حيث وصل عدد العوائل النازحة من محافظة ذي قار جنوب العراق إلى 3000 عائلة وتسرب عدد كبير من تلامذة المدارس .

كما فقـــــــــدت النساء مصدر دخلهن مطالبة الجهات الحكومية بإيجاد حلا عاجلا لهذه الأزمة الإنســــــانية.

بحسب التصنيفات الدولية يعد العراق من ضمن الدول الخمس الأكثر تضررا من التغـــــــيرات المناخية وأهمها الاحتباس الحراري وانخفاض مناسيب المياه والتصحر والجفاف وانحسار الأراضي الزراعية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة ، وتناقص الإيرادات المائية ما يؤثر على الأمن الغذائي والمائي بشكل كبير وبالنتيجة على الأمن الوطني بالتزامن مع انضمام العراق لاتفاقية باريس للمناخ في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 كذلك يصنف واحدا من الدول التي تعاني من أجهاد مائي كبير بسبب السدود العملاقة التي شيدت من قبل دول الجوار ( تركيا و أيران ) والتي أدت إلى ندرة المياه في نهري دجلة والفرات والاهوار في جنوب العراق .

ومن اجل الضغط على الجهات المعنية وأصحاب القرار لمعالجة المشكلة المناخية، نظمت عددا من منظمات المجتمع المدني وناشطين صباح الجمعة 14 تشرين الثاني 2022 في مبنى القشلة في شارع المتنبي بالعاصمة بغداد وقفة تطالب فيها الجهات المعنية ووزارة البيئة إنقاذ الاهوار وسكانها والحفاظ عليها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثــقافية ، من خلال وضع سياسات مواجهة التغييرات المناخية في العراق ، خاصة وان العراق وفق إحصائيات وزارة البيئة يخسر يوميا ما قيمته سبعة ملايين دولار بسبب التغيرات المناخية مما يستوجب إجراءات لمعالجتها .