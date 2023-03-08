النساء أقل من الرجال في التسبب بانبعاثات غازات الدفيئة     

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعتمد‭ ‬النساء‭ ‬أساليب‭ ‬حياة‭ ‬تنجم‭ ‬عنها‭ ‬انبعاثات‭ ‬من‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الكميات‭ ‬المتأتية‭ ‬من‭ ‬أنماط‭ ‬حياة‭ ‬الرجال،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬مقالة‭ ‬لعالمة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفرنسية‭ ‬أوريان‭ ‬فيغنر‭ ‬اطّلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭.‬ ‮ ‬

وفي‭ ‬مقالة‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ “‬ليبيراسيون‭” ‬الفرنسية‭ ‬اليومية‭ ‬ويُرتقب‭ ‬نشرها‭ ‬كاملة‭ ‬الأربعاء‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬المصرف‭ ‬الفرنسي‭ ‬المركزي‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬أشارت‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للتغير‭ ‬المناخي‭ ‬لدى‭ ‬المصرف،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬آثار‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬طالت‭ ‬النساء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الرجال،‭ ‬بحسب‭ ‬دراسة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬‭ ‬وتابعت‭ “‬مع‭ ‬أن‭ ‬الانطباع‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ (‬الذي‭ ‬تعتبر‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬مسؤولة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬عنه‭) ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬السكان‭ ‬جميعهم‭ ‬بصورة‭ ‬متساوية،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬دراسات‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬تفاوتات‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬لناحية‭ ‬التصرفات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مصدراً‭ ‬لانبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬والآثار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭”.‬‮ ‬‭ ‬واستندت‭ ‬فيغنر‭ ‬في‭ ‬مقالتها‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬سويدية‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬لتؤكّد‭ ‬أن‭ “‬تصرفات‭ ‬الرجال‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬تشكل‭ ‬مصدراً‭ ‬لمعدلات‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬أكثر‭ ‬بـ16‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬من‭ ‬الكمية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬تصرفات‭ ‬النساء‭”. ‬ويعود‭ ‬هذا‭ ‬التفاوت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الرجال‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬استهلاك‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬بانبعاثات‭ ‬كميات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة،‭ ‬كاستهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬مثلاً‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬فينغر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬إن‭ ‬الرجال‭ ‬يميلون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬أماكن‭ ‬بعيدة‭ ‬لإمضاء‭ ‬إجازاتهم‭ ‬والتوجه‭ ‬إليها‭ ‬عبر‭ ‬سياراتهم‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أنّ‭ “‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬المتأتية‭ ‬من‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬أعلى‭ ‬بنسب‭ ‬قليلة‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالرجال‭ ‬منها‭ ‬بالنساء‭”.‬‮ ‬‭ ‬كذلك،‭ ‬يلعب‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬تفاوت‭ ‬الأرقام‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والرجال،‭ ‬إذ‭ ‬يتسبب‭ “‬اعتماد‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬فيه‭ ‬كميات‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬في‭ ‬انبعاث‭ ‬كميات‭ ‬قليلة‭” ‬من‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭. ‬وتوصل‭ ‬استطلاع‭ ‬أجري‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬ثلثي‭ ‬الأشخاص‭ ‬النباتيين‭ (‬67‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬النساء‭.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬فيغنر‭ “‬نلاحظ‭ ‬أن‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تنفقها‭ ‬النساء‭ ‬مرتبطة‭ ‬بسلع‭ ‬وخدمات‭ ‬تتسبب‭ ‬بانبعاثات‭ ‬محدودة،‭ ‬وتحديداً‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالرعاية‭ ‬والصحة‭ ‬والأثاث‭ ‬والملابس‭”.‬‮ ‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬النوع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬معياراً‭ “‬مهماً‭” ‬لشرح‭ ‬التفاوتات‭ ‬لناحية‭ ‬كمية‭ ‬الانبعاثات،‭ ‬فإن‭ “‬مستوى‭ ‬الدخل‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬أهم‭”‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الإقامة‭ ‬أكان‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬أو‭ ‬الريف،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قول‭ ‬فيغنر‭.‬‮ ‬

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