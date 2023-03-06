النزاهة من شيم النفوس الطاهرة – حسن السراي

واردات النفط العراقي منذ بداية تصدير النفط في عام 1926 لغاية عام 2003 أي خلال 78 سنة بلغت 283 مليار دولار.

وبلغت واردات النفط العراقي منذ عام 2003 لغاية الآن أي خلال 19 سنة 1310 مليار دولار (ترليون وثلثمائة وعشرة مليار دولار) . الواردات الأولى تم بها بناء العراق من نقطة الصفر، بناء وإعمار، بناء مدارس وكليات وجامعات ومستشفيات وطرق وجسور وسكك حديد وقطارات وطائرات وسيارة خدمية ومنشئات ومقرات وزارات ودوائر الدولة ومصانع ومعامل ومشاريع خدمية لمياه الشرب وللصرف الصحي وكهرباء ومشاريع الري والزراعة ومعدات ومكائن صناعية وخدمية،وبناء جيش وتسليحه وشرطة وطنية ومتطلباتها ومحاكم ومؤسسات قضائية ، وكذلك للإستيراد ولرواتب موظفي الدولة وغير ذلك في كل مناحي الحياة بحيث أصبح العراق دولة قائمة وشامخة لها مكانة عظيمة بين دول العالم بحيث إحتل الصدارة دولياً في العديد من المجالات. وأصبح العراق العراق بفضل موارده وبفضل قيادات وطنية توالت على إدارته منذ العهد الملكي وحتى العهد الجمهوري. ومع تزايد موارده المالية وتعاظمها بهكذا موازنات سنوية هائلة تصل به الى عنان السماء، يفترض أن يكون العراق عراقاً آخراً وعظيماً في كل شيء متطوراً وفي مقدمة دول العالم وليس العكس يتراجع وينتكس ويضعف ويكاد أن يتلاشى للأسف.

السؤال أين ذهبت وتذهب كل تلك الإيرادات الضخمة والشعب يعيش الفقر ولا خدمات ولا بناء ولا إعمار؟؟!!

المعادلة بحاجة الى وقفة جادة ودراسة عميقة للوقوف على معالجات وحلول حقيقية، المعادلة تتضمن واردات هائلة وضخمة، وإدارات غير كفوءة أو غير نزيهة، وفقر وإنعدام الخدمات والبناء والتعمير.

مال عام

بداية ومن أجل منع الاعتداء على المال العام ينبغي على الدولة إصلاح الجهاز الرقابي والإداري لديها، بما يضمن توفر الحرص الشديد على المال العام وعدم التفريط به.

لأن جريمة سرقة المال العام واحدة من أخطر الجرائم وأسوأ صورة من صور أكل أموال البلد والشعب بالباطل. لقد ازدادت هذه الجريمة ضراوة وشناعة في العصر الحالي في ظل الفساد المالي والإداري والسياسي في بلدنا. الشيء الملفت للنظر أن هذه الجريمة كانت سابقاً تقتصر على صغار الموظفين في الدوائر الحكومية ونادراً جداً ما يتورط بها موظف أو مسؤول كبير، ولكنها اليوم تعدت صغار الموظفين وإزدادت بصورة أشد ضراوة إلى كبار المسؤولين وصانعي القرار بالدولة، وزراء ونواب وقادة أحزاب ودرجات خاصة وكبار المسؤولين بحيث أصبح لكل منهم حاشية من صغار الموظفين والأقارب والحمايات ينهبون لهم المال العام ويستلمون الرشى ويحصلون بالمقابل من أسيادهم على حصص من تلك الغنائم. وللأسف أصبح الإستحواذ على المناصب وخاصة ذات العلاقة بالمؤسسات الغنية ذات الأموال الغزيرة، أصبح مصدر صراع بين الكتل للإستحواذ على مواردها المالية ونهبها بدلاً من تسخيرها لخدمة البلد وأبناء الشعب. وتلك من أهم أسباب تدني قيمة الدينار العراق مقابل الدولار وكذلك تهريب أموال العراق للخارج دون حل رادع وصارم لوقف ذلك وإستعادة تلك الأموال ومحاسبة المجرمين بشدة.

إن غياب العدالة والقانون جعل هذه الفئات السيئة تنشط وتستفحل وتعمل ما تشاء دون رادع قانوني وتفلت من العقاب.

اجهزة الدولة

على كافة أفراد الشعب التحلي بالشعور بالمسؤولية والتكاتف فيما بينهم ومع المخلصين العاملين في أجهزة الدولة ومكافحة هذه الآفة الخطيرة. دعوة مخلصة لكل قاضٍ ولكل موظف عامل في مجال الرقابة المالية والتفتيش والنزاهة وفي القوى الأمنية ذات العلاقة بمكافحة الفساد وغيرهم، دعوة خالصة للجميع للتحلي بالروح الوطنية والإخلاص للوطن والشعب والحرص على المال العام، والتحلي بالشجاعة وعدم التهاون والتساهل مع أي فاسد وخارج عن النظام والقانون وإعتبار المال العام والمحافظة عليه وإنتزاعه من مخالب الفاسدين والمفسدين وتطبيق أشد القوانين بحقهم لردع الآخرين من التطاول على المال العام، على الجميع إعتبار مهنتهم وعملهم في مكافحة الفساد والقضاء عليه مهنة وعمل لا أشرف منها شيء وإعتبار ذلك من مقدساتهم بعد الله، وأن يتصفون بالشجاعة والتفاني ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، وعليهم العمل بكل نزاهة وإخلاص والتأسي بقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام (النزاهة من شيم النفوس الطاهرة) وترك التردد والتخوف من الفاسدين والسراق جانباً لأنهم جبناء لا يجابهون الحق ولا رجاله. على الشرفاء الإلتفات للشعب الذي عانى ويعاني الفقر والحرمان والإذلال، ومن المعيب والعار أن بلد كالعراق يمتلك كل هذه الثروات الهائلة وأبناءه لا يمتلكون أدنى مقومات الحياة من خدمات صحية ومعيشية وإقتصادية وغذائية وماء وكهرباء ومدارس وخدمات نظافة وبناء وإعمار ومعالم حضارية ومرافق ترفيهية وحياة كريمة كباقي البشر. ومن الله التوفيق.

{ كاتب وباحث