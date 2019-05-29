ضبط موظفين بصحة الأنبار متلبسين بتزوير تقارير طبيّة

النزاهة: جادون في إسترداد عبعوب من السلطات السورية

بغداد – الزمان

قالت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة ، امس انها تعمل بشكلٍ حثيثٍ على استرداد أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، مؤكدة أنَّها بصدد تسليم ملف استرداده إلى السلطات السورية.وقال بيان للنزاهة ان (دائرة الاسترداد في الهيئة اشارت في معرض حديثها عن تفاصيل إجراءاتها المُتَّخذة بصدد استرداد عبعوب إلى انها تعمل على إكمال ملف استرداد المدان وتسليمه إلى السفارة العراقية في دمشق بغية تقديمه إلى السلطات المختصة، مبيِنةً تحركها فور تلقيها معلومات تُـفيد بتوقيف المدان على أراضي الجمهورية العربية السورية تنفيذاً لإذاعة البحث الصادرة بحقّه التي سبق تنظيمها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية الدولية).وأدين عبعوب بقضيَة فساد تتعلق بإضراره العمدي بالأموال العامة في مشروع تطوير قناة الجيش، ومحكوم عليه بالسجن مدة سبع سنوات، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المُعدّل.

وأشادت الهيئة بـ(الدور الإيجابي والسريع للجهات العراقية المعنية بموضوع استرداد المدانين الهاربين خارج العراق بقضايا فساد؛ لتنفيذ القرارات الصادرة بحقهم من القضاء العراقي)، متطلعةً إلى (المزيد من العطاء لمكافحة آفة الفساد التي تتطلَّب تضافر الجهود لتحقيق هذه الغاية).الى ذلك كشفت دائرة التحقيقات في النزاهة امس الأربعاء عن ضبط ثلاثة موظفين في دائرة صحة الأنبار متلبسين بتزوير تقارير طبية مقابل الحصول على مبالغ مالية. وقالت الدائرة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار تمكنت من ضبط ثلاثة متهمين متلبسين بالجرم المشهود)، مؤكدةً (إقدامهم على إدخال أكثر من 29 تقريراً طبياً مزوّراً، وإعطائها أرقاماً صادرة في السجل الرسمي لتبدو أنها صحيحة ليشمل أصحابها ضمن المصابين جراء العمليّات الإرهابيّة زوراً)، موضحة أن (تحريات المكتب قادت إلى ضبط المتهمين بتسلم مبالغ مالية مقابل إدخال هذه التقارير المزورة في السجل الرسمي، إذ كانوا يحصلون على مبلغ يصل إلى 500 دولار عن كل تقرير يتم إدخاله زورا). في غضون ذلك أعلنت الهيئة العامة للكمارك اتلاف شحنة أدوية بشرية ضبطت في صالت المسافرين بمطار بغداد الدولي من دون موافقات أستيرادية.

وقالت في بيان امس ان (السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي اتلفت الشحنة وفقا لأحكام المادة 68 / ثانياً من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984المعدل وباشراف لجنة اتلاف مختصة شكلت لهذا الغرض بعد اصدار قرار قضائي بحقها).

وكانت الهيئة قد اتلفت اول امس شحنة أدوية بشرية ومواد تجميل في كمرك الشحن الجوي وارسالية تمر في منفذ سفوان الحدودي كونهما تالفتين وغير صالحتين للاستهلاك.