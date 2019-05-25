واسط تحتج على زيادة ساعات قطع الكهرباء

النزاهة توصي باعادة النظر في أداء شركات الخدمة والجباية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

الكوت – صلاح الربيعي

اوصت هيئة النزاهة بأعادة النظر في أداء شركات الخدمة والجباية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والتشديد على معالجة العيوب التي ظهرت في العقود المُبرمة. واشارت الهيئة في بيان امس الى ان (فريق عمل لتقصِّي واقع حال عقود الخدمة والجباية التي تُقدِّمها الشركات المتعاقدة مع الوزارة اوصى بإلزام الشركات المتعاقدة بمهام وواجباتٍ موحدة والمحافظة على حقوق الوزارة وتقديم فضلى الخدمات للمواطنين فضلاً عن تنظيم آليات وأعداد الموظَّفين ومبالغ الاستئجار للأبنية والعجلات وآليات الجباية والتسديد والتحاسب وفق استمارة وقاعدة بياناتٍ موحدة).

صيانة الشبكة داعيا (الوزارة إلى الأخذ بالحسبان مسألة تأهيل أو صيانة الشبكة الكهربائية وتصفير الضائعات في المنطقة المغطاة بشكلٍ كامل عند إبرامها للعقود تمهيداً لمنح عقد الجباية إلى الشركة المنفذة،مع مراعاة أن يكون تسديد مبلغ التأهيل من مبلغ الجباية وذلك بغية تأهيل الشبكة بالشكل المناسب)،ولفت البيان الى (أهمية إلزام جميع الشركات بإجراء التحاسب الفصلي بنموذج موحد وللعقود كافة مع إجراء عملية المطابقة حسب بنود العقد وتسديد جميع المبالغ المترتبة بذمتها وبعكسه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها). وهدد اهالي محافظة واسط بالتظاهر ضد وزارة الكهرباء في حال عدم زيادة حصة المحافظة من الطاقة . وقالت النائبة إقبال عبد الحسين ان (ساعات تجهيز واسط كانت مقبولة قبل مدة الا ان الايام الماضية شهدت تقليل تجهيز المحافظة من الطاقة الكهربائية الى 554 ميكاواط في حين ان احتياج المحافظة الفعلي يقدر بنحو 900 ميكاواط)،محذرة الوزارة من (استمرارها بسياسة تقليل حصة الطاقة على محافظات وزيادتها الى اخرى)،مؤكدةً ان (اهالي واسط هددوا الخروج في تظاهرات ضد الوزارة في حال عدم زيادة حصة المحافظة من الطاقة)،واشارت الى ان (الوزارة وعدت أكثر من مرة بأن ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية ستصل الى 20 ساعة في فصل الصيف)،واكدت (ما زلنا في شهر ايار ولم نصل لغاية الان الى أشهر الصيف الذي تزداد فيه درجة الحرارة أكثر من المعدل الحالي وجميع المحافظات تعاني من نقص في الطاقة الكهربائية،فمتى من الممكن ان تنفذ الوزارة وعودها بعد 16 سنة من الخلل وصرف المليارات من الدولارات على هذا الملف دون جدوى؟)على حد تعبيرها. واعترض المحافظ محمد المياحي على الألية التي تتبعها الوزارة بتوزيع الحصص المقررة للمحافظات . واضاف المياحي ان (أهالي المحافظة يبدون استغرابهم الشديد لعدم اعادة الحصص وإعطاء نسبة للمحافظات المنتجة المُتفق عليها في الاجتماع الموسع الذي اقيم قبل شهرين برئاسة رئيس الوزراء الذي وجه بإعادة الحصص)،ودعا رئيس مجلس الوزراء الى (التدخل بشكل مباشر وإعادة النظر ببعض الوكلاء والمدراء العامين في الوزارة لتعاملهم غير المهني مع المواطنين من خلال التصرف بحصص التيار الكهربائي المخصص لهذه المحافظة أو تلك بشكل كيفي واجتهادي بعيداً عن المهنية) على حد تعبيره.

مؤكدا ان (المحافظة لن تبقى مكتوفة الايدي ازاء ازدياد ساعات القطع وعدم حصولها على حصتها الطبيعية من محطة واسط الحرارية التي تنتج ربع طاقة العراق)،مبينا ان (الاتفاقيات السابقة المبرمة بين حكومة واسط و الوزارة تُلزم الاخيرة بتجهيز المحافظة بالكهرباء على مدى 24 ساعة وهذا الأمر تم العمل به في المرحلة السابقة لكن الوزارة تنصلت خلال الصيف الحالي عن هذا الاتفاق وبدأت تعامل واسط اقل من المحافظات الأخرى ،الأمر الذي زاد من ساعات القطع ووصلت في الايام الماضية الى أكثر من عشر ساعات يومياً)،وحمل المياحي الوزارة (المسؤولية الكاملة عن أية ردود فعل غاضبة تحصل من مواطني المحافظة في حال لم يتم تحسين مستوى التجهيز كما تحصل عليه المحافظات الاخرى وبما يتناسب مع استحقاق واسط وحصتها وماتنتجه من طاقة ونفط).

وضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة خمسة متهمين متلبسين باستغلال أراض تعود ملكيتها للدولة في محافظتي كركوك والمثنى.وقالت الدائرة في بيان امس إن (مكتب تحقيق الهيئة في كركوك نفذ عملية ضبط بحق متهمين اثنين أقدما على استغلال عقار تعود ملكيته لمديرية بلدية المحافظة دون وجه حق من خلال إنشاء أسس ودعامات بناء لغرض تشييد دور سكنية)،لافتا الى ان (ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى تمكن ايضا من ضبط ثلاثة متهمين متلبسين بحفر ورفع مادتي السبيس والحجر الكلسي من أراض عائدة للدولة في أحد أقضية المحافظة دون وجود عقد يبيح ذلك). وبالشأن ذاته افصحت النزاهة عن تفاصيل تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق سبعة موظَّفين في الديوانية .

مذكرة قبض

واشار البيان الى إلى (تنفيذ مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية لمذكرة القبض الصادرة بحق سبعة متهمين استناداً إلى أحكام المادة 330 من قانون العقوبات)،مؤكدا ان (المتهمين كانوا يعملون مقررين وموظَّفين في لجنة تنفيذ المادَّة 5 لسنة 2009 الخاصة بتعويض المتضرِّرين من ممارسات النظام السابق)،واضاف أن (أوامر القبض الصادرة بحقهم جاءت بناءً على كشف خروقاتٍ في عمل اللجنة بعد التلاعب في المعاملات عبر تحبير بعض الأسماء الأصلية وإضافة أسماء أخرى بدلاً منها وتمشية معاملاتٍ على حساب أخرى،وشبهات مساومةٍ للمُتضرِّرين)،ولفت البيان الى ان (المكتب قام بالتحرِي وجمع الأوليّات وعرضها على القاضي المختصّ بقضايا النزاهة في المحافظة الذي أصدر أوامر القبض على المُتهمين استناداً إلى مضامين المادة الحكمية)،وتابع انه (تم توقيف ستة منهم بقرارٍ من قاضي التحقيق على ذمة القضية).

وردت المحكمة الاتحادية،الاحد،دعوى لمحافظ المثنى ضد رئيس مجلس محافظة المثنى/ اضافة لوظيفتهما،تخص الية اعفاء اصحاب المناصب العليا ومدراء الدوائر. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك،في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة،ونظرت دعوى اقامها محافظ المثنى على رئيس مجلس المحافظة/ اضافة لوظيفتهما). وأضاف أن (المدعي طلب الغاء قرار مجلس المحافظة 33 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 28 حزيران الماضي،المتضمن اصراره على قراره المرقم 52 لسنة 2018 ونصه تعديل البند (رابعاً/ د) من الفقرة السادسة من المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس محافظة المثنى رقم 1 لسنة 2009 وأن هذا البند يخص اعفاء اصحاب المناصب العليا ومدراء الدوائر).

وأوضح،ان (التعديل المطعون به يتضمن أنه في حالة عدم قناعة اعضاء مجلس المحافظة بالأجوبة المقدمة من المستجوب أو امتناعه عن الحضور يتم التصويت على اقالته في جلسة لاحقة من جلسة الاستجواب،ويكون التصويت بالاقتراع السري الا اذا ارتأى المجلس بأغلبية الحاضرين غير ذلك). واشار إلى أن (المدعي ذهب إلى أن التعديل يخالف المادة 51 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 التي نصت على (كل امر فيه اعفاء أو اقالة ورد في هذا القانون يسقه جلسة استجواب للشخص المعني).وبين أن (المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن التعديل المطلوب الغاءه لم يمنع عملية الاستجواب بل اعتبرت أن الذي يتخلف عن حضور جلسة الاستجواب دون عذر مشروع متنازلاً عن حقه في تقديم الاجوبة ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور).