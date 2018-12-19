النزاهة تكشف عن وجود 203 مشاريع متلكئة في واسط

بغداد – الزمان

كشفت هيئة النزاهة عن المشاريع المتلكئة في محافظة واسط التي تمكَّن أحد فرقها من رصدها وتوثيقها في إطار جهود التحرِّي والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة في جميع المحافظات.

وذكر بيان أنَّ (عدد هذه المشاريع بلغ 203 مشاريع بكلفةٍ اجماليَّةٍ وصلت إلى تريليونين و126 ملياراً و619 مليوناً و950 ألفاً و294 ديناراً، وأوضح تقرير النزاهة، أن “مجموع المبالغ المرصودة لمشاريع المجمعات السكنيَّة المتلكئة في المحافظة تجاوزت تريليوناً و70 مليار دينار، ويُعَدُّ مشروع مجمع العزيزيَّة السكني من أبرزها، إذ تجاوزت كلفته 619 مليار دينار، ومشروعين لإنشاء وحداتٍ سكنيَّةٍ واطئة الكلفة لإسكان الفقراء ضمن استراتيجيَّة التخفيف من الفقر بكلفة 100 مليار دينار، فضلاً عن مُجمعين سكنيَّين في زرباطية والحي بكلفة 165 مليار دينارٍ، ومجمعاتٍ سكنيَّةٍ أخرى)”.

مشاريع متلكئة

وأشار التقرير إلى أنَّ (مجموع مبالغ المشاريع المُتلكِّئة في المجال الصحي وصلت إلى 240 مليار دينارٍ، من أبرزها إنشاء مستشفى بسعة 400 سرير في مدينة الكوت وبكلفةٍ بلغت 171 ملياراً و680 مليون دينار، ومشروع المركز التخصُّصي لعلاج أمراض الدم والأورام الذي وصلت تكلفته إلى 26 ملياراً و792 مليون دينارٍ، إضافةً إلى مركز الأورام السرطانيَّة بـ 23 ملياراً و710 ملايين دينار، فيما بلغت كلفة مشاريع التربية أكثر من 80 مليار دينارٍ لبناء أكثر من 150 مدرسةً وروضة أطفالٍ ومراكز للتدريب والاختبار ومختبرات للحاسوب”.

وعن مشاريع الماء والمجاري المُتلكِّئة ولفتت النزاهة الى ان (المبالغ المرصودة لها تجاوزت 330 مليار دينارٍ، أبرزها مشروع مدِّ شبكة ماء وتنفيذ أعمال اتصالاتٍ وتطوير الشبكة الكهربائيَّة مع تنفيذ شبكة مجاري مياه في شارع سعيد بن جبير مع تطوير الشارع المُمتدِّ من مدخل قضاء الحي إلى مرقد سعيد بن جبير الذي تجاوزت كلفته 70 مليار دينار، إضافةً إلى مشروع ماء الكوت الكبير بـ 39 مليار دينار، فضلاً عن عددٍ من مشاريع تأهيل وتنفيذ عددٍ من شبكات الماء والمجاري في المحافظة.

الطرق والجسور

ولفت التقرير إلى أنَّ قيمة المبالغ التي رُصِدَت لمشاريع الطرق والجسور التي لم تُنجَزْ وصلت إلى 280 مليار دينارٍ، لإنشاء الطرق والجسور وتطوير واكساء بعض الشوارع وتطوير عددٍ من المناطق والأحياء ومدخل مدينة الكوت). وبينت، أنَّ (من بين تلك المشاريع تطوير وإكساء وصب شوارع وتأهيل حدائق منطقة حي الحوراء الثانية، بضمنها الشارع الموازي لنهر الدجيلي الذي تجاوزت كلفته 80 مليار دينار وإنشاء جسر الحسينيَّة الكونكريتيِّ بأكثر من 20 مليار دينار).

وكانت الهيئة قد أعلنت عن مجمل المشاريع المتلكئة في مـحافـظات صلاح الدين وكركوك ونـينوى والبـصرة التي رُصِدَت من فرقها التحقيقيَّة، التي تتولى مهمَّة تصنيف القضايا الجزائيَّة حسب أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة، إذ كُلِّفَ المديرون العامون فيها بإدارة أعمال هذه الفرق والإشراف على إتمام أعمالها، وتقديم خلاصاتٍ بنتائج التحقيق