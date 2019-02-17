توصيات للهيئة بشأن بيع مقرِ الصناعات الجلدية لتشييد مجمع تجاري

النزاهة تفتح أمام المواطنين باب الترشّح لمنصب مفتش عام

بغداد – قصي منذر

فتحت هيئة النزاهة باب الترشيح لتعيين مفتشين عمومين في عدد من الدوائر وفق شروط ومعايير مهنية، مؤكدة ان الترشح للمنصب سيكون متاحا للجميع من خلال موقع الكتروني محدد.

وقال رئيس الهيئة القاضي عزة توفيق في بيان امس ان (الهيئة ستطلق قريبا عن طريق رابط الكتروني خاص، باب الترشيح لجميع العراقيين من دون استثناء للتعيين في منصب المفتش العام وفق اختصاصات القانونية والمحاسبة وادارة الاعمال والتدقيق والمجالات الادارية الاخرى)، مبينا ان (التعيينات الجديدة ستشمل الوزارات الشاغرة مثل التربية والمالية والخارجية اضافة الى اخرى على وشك ان تكون شاغرة بسبب انتهاء المدة القانونية للمفتشين العاملين فيها).واضاف ان (الجهات التي لا توجد فيها مكاتب ويتطلب تعيين مفتشين عموميين فيها بعد الحصول على الموافقات الاصولية، هي المفوضية العليا للانتخابات والبنك المركزي وهيئة الاستثمار وحقوق الانسانوجهاز الامن الوطني، وجهات اخرى).

إستحداث مكاتب

مشيرا الى ان (الامر 57 اكد ضرورة استحداث مكاتب في تلك الجهات)، موضحا ان (شروط ومعايير التعيين قامت باعدادها الهيئة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية).من جهة اخرى أوصت دائرة الوقاية في الهيئة بقيام وزارة الصناعة والمعادن باستحصال الموافقات الأصولية من الجهات المعنية بشأن مقترحات مشاريع الاستثمار وبما لا يتعارض مع التصميم الأساسي لمدينة بغداد والمحافظات.وقالت الهيئة في بيان امس ان (الدائرة دعت في تقريرٍ أعدته بشان الزيارة التي قام بها فريق عملها إلى وزارة الصناعة ومكتب المفتش العام في الوزارة؛ للتحقُّـق من مدى صحة المعلومات التي وردت في خبر إحدى الوكالات الخبرية ورصده المركز الإعلامـي للهيئة بشأن بيع مقرِ الشركة العامة للصناعات الجلدية إلى أحد المُستثمرين؛ لتشييد مول تجاري وعزم الوزارة نقل موظَّفي الشركة إلى أطراف بغداد، دعت الوزارة ومكتب المفتش العام لدراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه).وأضاف ان (التقرير أكَّد ضرورة أن يتم ذلك عبر دائرة الاستثمار في الوزارة؛ لغرض تحديد ضوابط منح الموافقات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المقترحة من الشركات التابعة لها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار).وأوضح أن (مجلس إدارة الشركة العامة للصناعات الجلدية قام أواخر العام الماضي بمفاتحة الوزارة؛ لاستحصال الموافقات الأصولية لقراره بالإعلان عن جميع أراضي الشركة ذات المواقع المميزة في بغداد والمحافظات للاستثمار لتعظيم موارد الشركة).ولفت البيان الى أن (الاستثمار يكون خارج نشاط الشركة التقليدي مع وجود مواقع غير مميزة تصلح كمقرات بديلة للمصانع) لافتاً إلى (استجابة مجلس إدارة الشركة لمطالب الموظفين، إذ قرر في وقت لاحق استثناء مقرات المصانع من العرض للاستثمار).

وتمكنت مفارز مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من ضبط زرع 10 قيود وهمية في دوائر أحوال الصدر والكاظمية والكرخ والرصافة في بغداد.وقال بيان لمكتب مفتشية الداخلية امس ان (العملية تمت على خلفية الأوامر والتوجيهات الصادرة عن مفتش عام الداخلية بمراقبة عمل دوائر ومفاصل الوزارة وخصوصاً الخدمية منها لمنع عمليات التزوير والرشوة والتعقيب فيها) موضحا ان (المفارز التفتيشية ضبطت 10 قيود وهمية تمكن أمناء السجلات في دوائر أحوال الصدر والكرخ والكاظمية والرصافة من زرعها في السجل الأساس لأشخاص لا وجود لهم بالأساس، ويعتقد أنهم إما غير عراقيين أو متوفين أو من محافظات أو دوائر أحوال أخرى).