إستقدام محافظي بغداد أسبقيّن بتهمة الإضرار بالمال العام

النزاهة: تعاقدات حكومية أهدرت أكثر من مليار دينار في ثلاث محافظات

بغداد – ابتهال العربي

ديالى – سلام الشمري

كشفت هيئة النزاهة، عن هدر بالمال العام ومخالفات في عقود ابرمتها شركات حكومية في محافظة ديالى، فضــلاً عن منح قروض بموجب معامـــــلات مزورة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى، رصد مخالفات في العقد الذي ابرمته شركة ديالى للصناعات الكهربائية مع شركة ميكاتول القبرصية بقيمة 724 الف دولار لشراء مواد اولية لصناعة المُحولات)، مبينة ان (شركة ديالى سلّمت 80 بالمئة من قيمة مبلغ العقد الى ميكاتول قبل وصول المواد، خلافاً لبنود العقد)، واشار الى(وصول دفعة من المواد التي تم التعاقد عليها خلال عام 2020 غير مطابقة للمواصفات، فضلاً عن اختفاء الشركة المُجهّزة بعد كشف تقديمها خطاب ضمان مزوّر بقيمة 30 الف دورلا)، موضحاً ان (قيمة الضرر الذي لحق بالمال العام بلغ 689 مليوناً و248 الف دينار)، ولفت الى (ضبط اصل عقدين ابرمتهما الشركة بالعام المذكور مع إحدى شركات التجارة العامة المحدودة المحلية، لتجهيز اشرطة نحاسية في عقدين مختلفين مع إعطاء المُجهّز امتيازات مدداً إضافية طويلة)، وبشان المصرف الزراعي فرع المحافظة ضبطت الفريق (اصل التأييدين وسندات الكفالة المزوّرة الخاصة بمنح قرضين بمبلغ 107 مليون دينار لشراء ساحبات زراعية، فضلاً عن إختلاس عدد من الموظفين في المصرف مبالغ من احد المقترضين دون ايداع المبلغ في حساب المصرف). واوضحت النزاهة إصدار 52 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر ايار الماضي.

اوامر قبض

وقال بيان امس ان (دائرة التحقيقات في الهيئة، كشفت عن اصدار الجهات القضائية 52 أمر قبض واستقدام بشأن قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات واحالتها الى القضاء)، لافتاً الى (صدور 52 امراً قضائياً بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا، وسبعة اوامر قبض اخرى و45 امر استقدام).

واضاف ان (الأوامر شملت عضواً سابقاً في البرلمان ووزيرين سابقين وآخرين أسبقين، ووكيل وزير حالياً وثلاثة سابقين، فضلاً عن ثلاثة محافظين حاليين و15 مديراً عاماً حالياً، و خمسة اعضاء في مجالس المحافظات وغيرهم). واحبطت الهيئة محاولة تهريب اكثر من الف طن من الحنطة المستوردة في سايلو خان ضاري في ابي غريب.

وذكر البيان ان (فريقاً مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، احبط تهريب الف و438 طناً من الحنطة الاسترالية التابعة للسايلو التابع الى الشركة العامة لتجارة الحبوب)، مشيراً الى (التحرّي عن العملية وفق معلومات بالتعاون مع عدد من مسؤولي الشركة ومحاسبة المتوطين).

في سياق متصل، ضبطت الهيئة عمليات مغالاة في الأسعار وهدر للمال العام وجباية اموال بصفة غير رسمية، في محافظتي الديوانية والمثنى، اسفرت عن ضبط اربع متهمين، واستقدام 14 آخرين. وبحسب البيان فإن (فريق التحقيق ضبط في مديرية بلدية الديوانية هدراً بالمال العام قدره 82 مليون دينار، عن شراء ادوات إنارة، وإنشاء سياج حديدي في مدخل بوابة جامعة القادسية، ونصب مُجسَّم بالقرب من إحدى مدن الألعاب)، منوهاً الى (ضبط ثبوتيات خاصة بشراء مواد للورشة المركزية في البلدية، دون الحاجة اليها وإدخالها الى المخزن المركزي، ماتسبّب بهدر 280 مليون واكثر من 800 الف دينار من المال العام وفق تقرير شعبة التدقيق الخارجي، فضلاً عن اهدار 70 الف مليون دينار عن فسخ عقد زراعي تم ابرامه من قِبل قسم الأراضي في مديرية الزراعة، خلافاً للقانون).

واعلنت النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين بتهمة الإضرار بالمال العام.

وقال بيان امس ان (الامر صدر من محكمة تحقيق الكرخ الثانية إثر التهمة الموجهة إليهما إضرارهما عمداً بالمال العام، وفق التعاقد مع شركات خاصة لإنشاء 18 سيطرة امنية في العاصمة)، لافتاً الى (وجود شبهات فساد مالي وإداري اسفر عنه استقدام المتورطين استناداً الى المادة 340 من قانون العقوبات).