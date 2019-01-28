داعش يعدم إثنين ويختطف ثالثاً في حديثة

النزاهة تضبط مواد في أم قصر مخالفة للإستيراد

ديالى – سلام عبد الشمري

ميسان – سعدون الجابري

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكمين بالسجن المؤبد لإرهابيين اثنين عملا لصالح داعش. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مجلس القضاء الأعلى أن (المحكمة نظرت بقضية ارهابي منتمٍ الى داعش اعترف بانخراطه في ما يسمى بـالشرطة الاسلامية وحكمت عليه بالسجن المؤبد). واضاف ان (المحكمة نفسها حكمت بالسجن المؤبد على ارهابي اخر كان يعمل عميل مزدوج لداعش وجهاز مكافحة الارهاب).

لافتا الى ان (المتهم تم تجنيده كمصدر للجهاز الا انه وبعد العمل اتضح له ارتباطات مع مجاميع ارهابية), وتابع البيان ان (الاحكام صدرت وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005).

عملية ضبط

ونفذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عملية ضبطٍ لرئيس لجنة الكشف في كمرك أم قصر الشمالي إضافة إلى عضوٍ في اللجنة ووكيل إخراجٍ كمركيٍّ لقيامهم بمحاولة إدخال مواد مخالفة لما ورد في إجازة الاستيراد. واوضحت الدائرة في بيان امس ان (فريقاً من مديرية تحقيق محافظة البصرة انتقل إلى الميناء وتمكن من ضبط المتهمين الثلاثة بالجرم المشهود لقيامهم بمحاولة تهريب حاوية محملة بدراجات نارية وردت في المنفيست على أنها مواد احتياطية للدراجات بغية التهرب من دفع الرسوم الكمركية), مبينا ان (عملية الضبط تمّت بموجب مذكرة قضائية استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات), وأضاف البيان إنه (تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمتهمين وعرضه برفقة المواد المضبوطة على قاضي التحقيق المختصّ لاتّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة).

وتمكنت الهيئة العامة للكمارك وبالتعاون مع الحشد الشعبي من ضبط ارسالية مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة .وقال بيان امس ان (الارسالية محملة بمواد بلاستيكية وزجاجيات وأن سائق الشاحنة حاول سلوك طريق الخازر بهدف التهرب من دفع الرسوم الكمركية و الفحوصات المختبرية).

واشار الى (تنظيم محضر ضبط اصولي و أتخاذ الاجراءات القانونية بحقه), مؤكدا (استمرار الهيئة بالتعامل مع هكذا حالات بكل حزم وشدة في ما حذرت من سلوك الطرق الملتوية وان من يقوم بهذا العمل سيعرض نفسه للمسائلة القانونية فضلا عن مصادرة البضائع المضبوطة).فيما اعلن مجلس قضاء حديثة في الانبار عن قيام داعش باعدام شخصين من ابناء القضاء واختطف ثالثا خلال جمعهم للكمأ في الصحراء الغربية. وقال رئيس المجلس خالد سلمان في تصريح امس ان (داعش قام باعدام شخصين من ابناء القضاء واختطف ثالث خلال جمع الكمأ في وادي الوزية). وانهارت بناية في منطقة الخمسة كيلو التابعة لمدينة الرمادي امس الاول. وقال مصدر في تصريح امس ان (بناية تتكون من طابقين انهارت بسبب بنائها فوق شبكة لمياه الشرب المتهالكة). وتابع انه (لم يسفر عن الحادث خسائر بشرية بعد ان تم إخلاء ساكني المبنى قبل يومين). وفي ميسان القت القوات الامنية خلال عملية نوعية القبض على 74 مطلوبا للقضاء بتهم مختلفة. وذك بيان للشرطة ان (هذه العمليات أسفرت عن القاء القبض على 31 متهما بجرائم الشروع والقتل العمد والسرقات و 38 متهما بالتهديد والايذاء العمد و5 متهمين بالإرهاب من بين 135 مطلوبا ومخالف على قضايا مختلفة فضلاً عن ضبط مواد وادوات تستخدم لتعاطي المخدرات في السيطرات والطرق الخارجية).في غضون ذلك اعلنت قيادة عمليات بغداد عن الإيقاع بمبتز الفتيات والقبض عليه. واكد بيان للقيادة امس ان (القوات الأمنية المتمثلة بقوة من اللواء السابع شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهم بجرائم الابتزاز الالكتروني).

إبتزاز إمرأة

واضاف ان (امرأة ناشدت القوة الماسكة لقاطع المسؤولية عن قيام شخص مجهول الهوية بابتزازها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي), وأشار إلى انه (تم تشكيل فريق عمل وبسرية تامة نصب كمين للمتهم قرب سكن المرأة حيث تمكنت القوة من اعتقاله وتسليمه الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل).

وخصصت مديرية نجدة بغداد هواتف بديلة لاستقبال اتصالات المواطنين بسبب توقف بدالتها نتيجة خلل فني. وقالت المديرية في بيان امس ان (سبب توقف بدالة سيطرة النجدة 104 لخلل فني), مشيرا الى انه بامكان المواطنين الاتصال على الارقام:

07714269999 و 07704239999 و 07712870000 و 07714259999

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية بالعثور على جثة رجل مغدور في منطقة الزعفرانية ببغداد .وقال المصدر في تصريح امس إن (قوة أمنية عثرت على جثة رجل مغدور عليها إطلاقات نارية بمنطقة الرأس والصدر في الزعفرانية). على صعيد متصل اعلن مدير قسم العلاقات والاعلام في قيادة شرطة محافظة ديالى العقيد غالب العطية عن القبض على 13مطلوبا للقضاء. واضاف العطية لـ (الزمان) امس ان (دوريات ومفارز من شبعة مكافحة اجرام جلولاء وقسم شرطة هبهب ومركز شرطة حمرين القت القبض على ستة مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب ، وسبعة اخرين على قضايا جنائية مختلفة), لافتا الى انه (تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وان الشرطة تكثف جهودها الامنية لإلقاء القبض على المطلوبين للقضاء). وحذر جهاز الامن الوطني المواطنين من التعامل مع المواقع والشخصيات التي تدعي ترويجها لمعاملات التعيين. وقال في بيان امس انه (سيشرع بإجراءات المسائلة القانونية ضد مروجي شائعات التعيين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل).