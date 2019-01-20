النزاهة تضبط رئيس لجنة الطاقة في الديوانية متلبساً بالرشوة

بغداد – الزمان

تمكنت هيئة النزاهة من ضبط رئيس لجنة الطاقة في محافظة الديوانية متلبساً بجريمة الرشوة. وذكر بيان ان (دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت تمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ من ضبط رئيس لجنة الطاقة في محافظة الديوانية متلبساً بجريمة الرشوة) موضحة أن (المتهم أقدم على أخذ مبلغ من المال من أحد المواطنين مقابل منحه إجازة نصب مولدة). واضاف (وأسفرت العملية أيضاً عن ضبط موظفين اثنين قدما المساعدة للمتهم الأول في تسلم مبلغ الرشوة ، وتم تدوين أقوال المتهمين؛ بغية تسييرهم إلى القضاء لتصديق أقوالهم قضائياً).

واكملت شركة نفط ميسان بالتنسيق مع شركة الحفر العراقية عمليات الحفر لتعميق وتأهيل البئر عمارة 7 وربطه بمنظومة إنتاج الشركة . وأوضح مدير عام الشركة عدنان نوشي ساجت في بيان امس أن (عمليات حفر البئر عمارة 7 في وقتها قد واجهت ظروف تحت سطحية صعبة في التكوينات الجيولوجية المحفورة تسببت بمشاكل فنية ما أدى إلى ايقاف تلك العمليات عند العمق 3130 مترا، مما دعا لتنفيذ برنامج حفر جديد ضمن خطط الشركة بالجهد الوطني لعام 2018 بهدف تعميق البئر للوصول الى الهدف الرئيسي للبئر وهو مكمن نهر عمر).

وبين (وبالفعل تم تنفيذ برنامج الحفر لتعميق البئر بالتنسيق مع شركة الحفر العراقية وبعد توفر المعدات اللازمة من بطانة مختزلة 41/2 وملحقاتها وتم زيادة عمق البئر نحو 700 متر وصولا للمكمن المنتج نهر عمر وبالاستعانة بشركة نفط البصرة وشركة كوسل الصينية لاستخدام بعض المعدات التخصصية في مجال الحفر).

وأشار إلى أن (الفحوصات الجريانية للبئر تشير إلى توفر النفط بجودة عالية وبكميات تجارية من المتوقع أن تصل الى أكثر من 1500 برميل يوميا). يذكر ان الشركة تنفذ عمليات تطوير حقلي نور والعمارة من خلال الجهد الوطني المتمثل بملاكات شركتي نفط ميسان والحفر العراقية حيث تم حفر عدد من الآبار في الحقلين المذكورين بهدف تعزيز الإنتاج من حقول الشركة.