النزاهة تحبط محاولة تهريب نفط وتعيد أرضاً لبلدية البصرة

بغداد – الزمان

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن قيامها بتنفيذ عمليتي ضبطٍ منفصلتين في محافظة البصرة أسفرتا عن إحباط محاولة لتهريب مادة النفط الأبيض في ميناء أم قصر الجنوبي، وإعادة ملكية أرض للبلديـة. وأكدت الدائرة في بيان امس أن (ملاكات مديرية تحقيق البصرة تمكنت بالتنسيق مع الأمن الوطني من ضبط خمسة متهمين بالجرم المشهود لقيامهم بمحاولة تهريب مادة النفط الأبيض التي سجلت في المنفيست على أنها مادة الهيدروليك)، مشيرة إلى أن (المتهمين هم أحد أعضاء لجنة الكشف في ميناء أم قصر الجنوبي وأربعة من العاملين في إحدى البواخر، جرى عرضهم على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات). وأضافت أن (فريقا من المديرية تمكن في عمليةٍ منفصلةٍ من ضبط ثلاثة متهمين قاموا بالاستيلاء على أرضٍ تابعةٍ لبلدية البصرة مساحات خضراء بدون أي مسوغٍ قانوني). واشارت إلى أن (المتهمين قاموا باستغلال الأرض التي تقع بجوار مديرية الجوازات في المدينة وإنشاء 30 مكتبا وتأجيرها للمواطنين). وأضافت أنه تم (تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمتهمين، وعرضه على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة). وأدت عملية انزال جوي في صحراء الرطبة بمحافظة الانبار الى مقتل تاجر مخدرات كبير امس الاثنين.وقال مصدر في تصريح إن (قوة امنية عراقية نفذت عملية انزال جوي في صحراء الرطبة بهدف اعتقال تاجر مخدرات كبير ، الا أن العملية اسفرت عن مقتل التاجر)، مشيرا الى (نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في الرطبة).

الى ذلك أصدرت محكمة جنايات ذي قار أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات مالية بحق مدانين اثنين بالمتاجرة بالمخدرات .

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان امس أن المحكمة (قضت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق مدان عن جريمة الاتجار بالادوية المخدرة في الناصرية).

وأضاف أن المحكمة ذاتها (نظرت قضية مدان ثان وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عن جريمة الاتجار بالأدوية المخدرة)

. واوضح أن (الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28 اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة .( 2017

كما أصدرت محكمة جنايات ذي قار احكاما بالسجن تراوحت بين خمس الى 15 عاماً بحق خمس مدانات بممارسة البغاء بمدينة الناصرية.

وقال مصدر امني ان (المحكمة اصدرت احكاما بالسجن 15 عاماً بحق أربع مدانات وخمس سنوات وشهرا واحدا بحق مدانة واحدة لارتكابهن جريمة ممارسة البغاء بمدينة الناصرية)، موضحا ان(الاحكام صدرت استناد لاحكام القرار 234 لسنة 2001).