النزاهة تؤكد تفعيـل العمل بالنظـام الإلكـتروني في المنافذ الحدودية :

مذكرتا قبض بحق وكيل وزير سابق ورئيس أحد دواوين الأوقاف

بغداد – فائز جواد

كشفت هيئة النزاهة العامة ،عن صدور مذكرتي قبضٍ بحق وكيل وزيرٍ سابق ورئيس احد دواوين الاوقاف الاسبق،لارتكابهما مخالفات ادارية. وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (محكمة تحقيق الكرخ الثانية اصدرت أمر قبضٍ بحق وكيل وزير الكهرباء سابقاً، لإقدامه على ابتزاز ومُساومة مدير إحدى الشركات الأهليَّة)، وتابع ان (أمر القبض الصادر عن المحكمة، جاء استناداً إلى أحكام المادة ثانياً من القرار 160 لسنة 1983، لإقدامه على طلب مبلغٍ مالي، لقاء إرساء إحدى المناقصات المُعلنة في الوزارة على شركة المُشتكي)، واستطرد البيان بالقول ان (المحكمة ذاتها ،أصدرت أمر بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف الأسبق، لارتكابه عدداً من المخالفات، تمثلت بإصداره أمراً ديوانياً بإيفاد مجموعة من موظَّفي الديوان إلى السعودية عام 2016 ضمن الحصة المقررة لهيئة الحج والعمرة، ومنحهم مخصصات الإيفاد كاملة، خلافاً لأحكام المادة ثالثا ثانيا من ضوابط الإيفاد والسفر)، مؤكدا ان (رئيس الديوان، قام بصرف مكافأةٍ لبعض الموظفين في الديوان، خلافاً لأحكام المادة خامسا / أ من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2016)، واشار الى ان (أمر القبض صدر استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات). كما أوضحت الهيئة ، حقيقة تسريب مقطع فيديوي لضبط أحد ضبَاط الأمن الوطني في ميسان.وذكر البيان إنها (التزمت بقرار قاضي التحقيق المختصِ القاضي بتنفيذ عملية ضبط أحد ضباط الأمن الوطني في ميسان، نافية مسؤوليَّتها عن تسريب مقطعٍ فيديوي يصوِر تفاصيل العمليَة، لا سيما أنها تحرص على عدم ظهور منتسبيها في أي توثيقٍ لأي عملية ضبطٍ، وهو ما حصل خلافه)، واضاف انها (تلتزم بعدم ذكر أسماء المتهمين والمضبوطين، ومن تصدر بحقهم قرارات بالحبس والسجن ما لم تكتسب الدرجة القطعيَّة)، وتسائل البيان (كيف تبيح لنفسها نشر صور المتهمين والفريق الذي نفذ العملية)، وتابع انه (تم تأليف لجنة للتحقيق في ملابسات تسريب المقطع الفديوي للوصول إلى الجهة التي اقترفت ذلك، لا سيما أنها نفَذت العملية بموجب مذكرةٍ قضائية وبمعية جهات إنفاذ القانون، وتحرصُ على عدم المساس بسمعة أي جهازٍ من أجهزة الدولة، لان الأمن الوطني قام بجهود جبَارة في مُلاحقة الإرهاب والجريمة المنظَّمة وتجارة المخدَرات والجرائم الاقتصادية، فضلاً عن كونه إحدى الجهات الساندة لعمل الهيئة في تنفيذها العديد من عمليات الضبط بالجرم المشهود).

تاليف فريق

وأعلنت الهيئة عن تأليف فريق تنسيق عمل المنافذ الحدودية برئاسة المدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة، ويضمّ في عضويته ديوان الرقابة الماليّة وهيئة المنافذ الحدودية، وممثّلين عن المحافظين للمحافظات التي تضم منافذ ،بغية الارتقاء بواقع عملها. واشار البيان الى انه (تمت الاستجابة لمقترح الهيئة في ما يخص العمل بالنظام الإلكتروني لمنع الفساد وردع المفسدين)، مبينا ان (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يعمل بالنظام الإلكتروني لشهادات المطابقة للسلع الواردة للشركات المرخصة المتعاقدة مع الجهاز، بينما تعمل الشركة العامة لموانئ العراق على تنفيذ برنامج الإدارة الإلكترونية لتحسين فعالية وإنتاجية الشركة وتحقيق المتطلبات للنافذة الواحدة لإيصال الشركة إلى القائمة البيضاء، فضلاً عن تسريع الإجراءات لتقليل وقت تسليم البضائع للمُستفيدين، وتحسين عمليَّات التحميل والتفريغ والدفع والجباية الإلكترونية)، ولفت الى ان (المنافذ الحدودية قامت بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الگمرگي والضريبي في المنافذ لضمان عدم تزويره وربط برنامج الإعفاءات الگمرگيَّة مع الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئة العامة للگمارك، والمديريَّـة العامة للتنمية الصناعية في وزارة المالية من خلال نافذة خاصة بكل دائرة لرفع كتب الإعفاءات وصحة صدورها لضمان عدم التلاعب والتزوير، إضافةً إلى تفعيل برنامج شهادة المنشأ الإلكترونية لضمان إرسال الشهادة والفاتورة التجارية إلكترونياً، ومنع التزوير بوثائق المعاملات).