بريطانيا تنوي الإستثمار في كربلاء

النزاهة: المشاريع المتلكئة في نينوى قاربت 150 مشروعاً – بغداد – عبد اللطيف الموسوي – كربلاء – محمد فاضل ظاهر

فيما تغرق الموصل ومدن اخرى في السيول ومياه الامطار وسط الاستياء من غياب الخدمات كشفت هيئة النزاهة عن المشاريع المتلكِّئة في محافظة نينوى التي تمكَّن أحد فرقها، الذي انتقل للمحافظة، من رصدها وتوثيقها، مبيِّنةً أنَّ عددها بلغ (148) مشروعاً تمَّ رصدها ومتابعتها، في إطار جهود الهيأة بالتحرِّي والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة في المحافظات. وذكر بيان امس أنَّ (تلك المشاريع توزَّعت بين مديريَّات البلديات والماء والمجاري والصحة والتخطيط العمراني في المحافظة، موضحةً أن كلفة مشاريع تجهيز وتنفيذ محطة معالجة مجاري مدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر للمرحلتين الأولى والثانية بلغت أكثر من 368 مليار دينارٍ، إضافةً إلى أكثر من 137 مليار دينارٍ، كلفة تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة للمجاري الثقيلة مع أربعة محطات رفع في جانبي المدينة، و16 مليار دينار لتجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة المطريَّة مع محطتي رفع في الجانب الأيسر، فضلاً عن أكثر من 46 مليار دينار كلفة مشروع إعداد دراسة وتصاميم مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعي مجاري الحمداني وبرطلة). واشار الى (وجود تلكؤ في 57 مشروعاً في مديريَّة ماء نينوى تنوَّعت بين تصميم وتجهيز معداتٍ وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الماء ونصب خزانات ومد شبكات أنابيب، إضافة إلى إنشاء وتأهيل عددٍ من مجمعات الماء ومحطات الضخِّ والمباني التابعة للمديريَّة، لافتاً إلى تلكؤ مشاريع تطوير وتحديث التصميم الأساسيِّ لمدينتي الموصل وتلعفر ومشروع الخطة الهيكيلية في المحافظة المحالة إلى شركاتٍ محليةٍ وأجنبيةٍ ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة البلديات والأشغال العامَّة). ونوه البيان الى (وجود 37 مشروعاً متلكئاً في مديرية البلديات في المحافظة شملت تأهيل وإكساء عددٍ من الطرق والجسور وشبكات المجاري، إضافةً إلى المباني الحكومية والمتنزهات وتجهيز الآليات، واضاف أن مشاريع إنشاء مراكز صحيةٍ وتجهيزها بالأجهزة والمعدات، فضلاً عن إنشاء صالة ولادة ومختبراتٍ طبيةٍ وأبنيةٍ لدائرة الصحَّة كانت من بين المشاريع المتلكئة). واوضح البيان ان (أسباب التلكؤ أرجعتها تلك الدوائر إلى التأخُّر في إعداد التصاميم والمُخطَّطات والخرائط ووجود اختلافٍ في منشأ بعض المواد والمعدَّات المُجهّزة في المشاريع، إضافة إلى عدم التزام الشركات المُنفِّذة ببنود العقد وتنفيذ الأعمال المنوطة بها والأعمال العسكريَّة). يُذكَرُ أنَّ هيئة النزاهة أعلنت عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظتي صلاح الدين وكركوك التي تمَّ رصدها من قبل فرقها التحقيقيَّة المُؤلَّـفة في جميع المديريَّات والمكاتب التحقيقيَّة التابعة لها، إذ تتولى مهمَّة تصنيف القضايا الجزائيَّة من حيث أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة، وكُلِّفَ المديرون العامون في الهيأة بإدارة أعمال هذه الفرق والإشراف على إتمام أعمالها، وتقديم خلاصاتٍ بنتائج التحقيق.

واكد المستشار السياسي للسفير البريطاني نيكولاس آلتون ان (الشركات البريطانية لديها الاستعداد للعمل في مختلف المشاريع في كربلاء كما ان لديها الخطط اللازمة من اجل تطوير الاقتصاد). وقال التون في كلمة له (خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على قاعة ديوان مجلس المحافظة وحضرته (الزمان) اول امس (نسعى الى تطوير العلاقات في مجال الاستثمار وتركيزنا سيكون على الجانب الاستثماري في المحافظة). لافتا النظر الى ان (الحكومة العراقية في طور التشكيل والمهم ان نوفر الدعم اللازم لها). معربا عن (سعادته بزيارة كربلاء ولحسن استقبال الحكومة المحلية له). ومن جانبه قال رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي انه (جرى الحديث مع وفد سفارة المملكة المتحدة عن واقع محافظة كربلاء وامكانية دخول الشركات البريطانية الى المحافظة بالاضافة الى امكانية ان تكون كربلاء نموذجا للتعايش السلمي فضلا عن ان تكون نموذجا ايضا للاقتصاد والاستثمار وتهيئة البيئة فيها للاستثمار وفي مقدمتها دخول الشركات البريطانية). مضيفا ان (محافظة كربلاء وتاريخها العظيم وبعدها الثقافي والاجتماعي والديني). مبينا ان (مشروع اعمار كربلاء والذي تم طرحه من قبل جمهورية العراق سيكون له الاثر الكبير في توفير فرص العمل في المحافظة من خلال دخول الشركات الاستثمارية وهذا سيكون من خلال تعاوننا مع الحكومة الاتحادية).