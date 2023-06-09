النحل في كاليفورنيا يفضل لذة الشمس على حلاوة الازهار

باسادينا،‭ ‬كاليفورنيا‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تفتحت‭ ‬الأزهار‭ ‬بكثافة‭ ‬نادرة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأميركية‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬غزارة‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬فيها،‭ ‬لكنّ‭ ‬استمرار‭ ‬الطقس‭ ‬الغائم‭ ‬ربيعاً‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬استفادة‭ ‬النحل‭ ‬من‭ ‬وفرة‭ ‬مصادر‭ ‬الرحيق‭.‬

ويوضح‭ ‬جاي‭ ‬وايس،‭ ‬وهو‭ ‬مربي‭ ‬نحل‭ ‬من‭ ‬باسادينا،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬وهو‭ ‬يفتح‭ ‬إحدى‭ ‬خلاياه،‭ ‬إن‭ “‬النحل‭ ‬لا‭ ‬يحب‭ ‬الطيران‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬الجو‭ ‬بارداً‭ ‬ورطباً‭”. ‬وبالتالي،‭ ‬سيكون‭ ‬حصاد‭ ‬العسل‭ ‬ضعيفاً‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يصبح‭ ‬الطقس‭ ‬مشمساً‭.‬

فمنذ‭ ‬أيام،‭ ‬تقرب‭ ‬الحرارة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحجب‭ ‬الغيوم‭ ‬سماء‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬المشهورة‭ ‬عادة‭ ‬بزرقتها،‭ ‬مما‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬خروج‭ ‬النحل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يتغذى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحقول‭ ‬الشاسعة‭ ‬من‭ ‬الزهور‭.‬

فخروقات‭ ‬السُحب‭ ‬للطقس‭ ‬الربيعي‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬لم‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الأسابيع‭ ‬الغائمة‭ ‬المألوفة‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬وحزيران‭/‬يونيو،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الولاية‭ ‬الأميركية‭ ‬ذات‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬متأثرة‭ ‬بالسيول‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬تكراراً‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭. ‬‮ ‬

وشهد‭ ‬الغرب‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬الجفاف‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬أمطاراً‭ ‬كثيفة‭ ‬جرّاء‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأنهار‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬جلبت‭ ‬كميات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭. ‬وانعكس‭ ‬ذلك‭ ‬خيراً‭ ‬على‭ ‬البحيرات‭ ‬والأنهار‭ ‬التي‭ ‬ارتفع‭ ‬منسوبها‭ ‬مجدداً،‭ ‬وأنعش‭ ‬المنطقة‭ ‬بأكملها‭ ‬بعدما‭ ‬سادها‭ ‬قلق‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭.‬

لكنّ‭ ‬النحل‭ ‬كان‭ ‬الخاسر‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬كثافة‭ ‬المتساقطات،‭ ‬إذ‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬خلاياه‭.‬‮ ‬

ويشكو‭ ‬وايس‭ ‬أن‭ ‬أسراب‭ ‬النحل‭ ‬عنده‭ ‬كانت‭ ‬بخير‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬لكنّ‭ ‬كثيراً‭ ‬منها‭ “‬نفق‭ ‬جوعاً‭ ‬في‭ ‬خلاياه‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭”‬،‭ ‬مما‭ ‬جعله‭ ‬يفقد‭ ‬خمس‭ ‬خلايا‭. ‬ويشرح‭ ‬جاي‭ ‬وايس‭ ‬أن‭ “‬النحّالين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬غير‭ ‬معتادين‭ ‬على‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭”.‬

عندما‭ ‬توقف‭ ‬المطر‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬تزّينت‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬بحقول‭ ‬من‭ ‬الزهور‭ ‬الصفراء‭ ‬والبرتقالية‭ ‬والأرجوانية‭ ‬والبيضاء‭ ‬،‭ ‬بدت‭ ‬للناظر‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬الفضاء‭ ‬أشبه‭ ‬بسجادة‭ ‬متعددة‭ ‬الألوان‭.‬

كان‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬البساط‭ ‬الفوّاح‭ ‬هدية‭ ‬ثمينة‭ ‬للنحل،‭ ‬ونبعاً‭ ‬لا‭ ‬ينضب‭ ‬من‭ ‬الرحيق‭ ‬وحبوب‭ ‬اللقاح‭ ‬الكفيلة‭ ‬إشباع‭ ‬الحشرات‭ ‬الطائرة‭ ‬وتأمين‭ ‬محصول‭ ‬وفير‭ ‬من‭ ‬العسل‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬خلايا‭ ‬كثيرة‭ ‬قد‭ ‬تبقى‭ ‬فارغة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ويوضح‭ ‬عالم‭ ‬الأرصاد‭ ‬جو‭ ‬سيرارد‭ ‬أن‭ ‬الطقس‭ ‬الملبّد‭ ‬بالغيوم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي،‭ ‬لكنّه‭ ‬يقرّ‭ ‬بأن‭ ‬فواصل‭ ‬مشمسة‭ ‬تتخلله‭ ‬عادة‭.‬

ويشرح‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ “‬هذين‭ ‬الشهرين‭ ‬هما،‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬مناخية،‭ ‬الاكثر‭ ‬غزارة‭ ‬بالامطار‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬معتدلة‭”.‬

وتدفع‭ ‬ظاهرة‭ ‬مناخية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمحيطات‭ “‬عادة‭” ‬سحباً‭ ‬‮ ‬‭”‬في‭ ‬الليل‭” ‬إلى‭ ‬الساحل‭ ‬لا‭ ‬تلبث‭ ‬أن‭ “‬تتفرق‭ ‬في‭ ‬الصباح،‭ (‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭) ‬من‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭”‬‭ ‬،‭ ‬لكنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬أحياناً‭ ‬طوال‭ ‬النهار‭.‬

وتشير‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الطقس‭ ‬الرمادي‭ ‬سيسود‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬لكنّ‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬وآب‭/‬أغسطس‭ ‬سيكونان‭ ‬مشمسين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬الخبير‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الأميركية‭. ‬وينتظر‭ ‬النحل‭ ‬هذا‭ ‬الطقس‭ ‬للتمكن‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬غذائه‭. ‬ويأمل‭ ‬جاي‭ ‬وايس‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النحل‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬عاماً،‭ ‬في‭ ‬استخراج‭ ‬نحو‭ ‬45‭ ‬كيلوغراماً‭ ‬من‭ ‬العسل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬خلية‭. ‬كذلك‭ ‬يعتزم‭ ‬إنتاج‭ ‬الصابون‭ ‬وبلسم‭ ‬الشفاه‭ ‬ومنتجات‭ ‬أخرى‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الشمع‭ ‬ذي‭ ‬الرائحة‭ ‬المميزة‭.‬

ويؤكد‭ ‬أن‭ “‬الإزهار‭ ‬الفائق‭” ‬يمكن‭ ‬أن‭ “‬يضاعف‭ ‬إنتاج‭ ‬العسل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭”‬،‭ ‬إذا‭ ‬تمكنت‭ ‬حشراته‭ ‬الصغيرة‭ ‬من‭ ‬الإفادة‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬المثالية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬طقس‭ ‬ليس‭ ‬شديد‭ ‬الحرّ‭ ‬ولا‭ ‬شديد‭ ‬البرودة‭.‬

ويقول‭ ‬وايس‭ ‬إن‭ “‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬قد‭ ‬ترتفع‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لن‭ ‬يستطيع‭ (‬النحل‭) ‬إنتاج‭ ‬العسل‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬المتبقي‭ ‬لكي‭ ‬تسير‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬هو‭ “‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭”.‬

لكنه‭ ‬يقول‭ “‬عندما‭ ‬يبدأ‭ ‬النحل‭ ‬بإنتاج‭ ‬العسل،‭ ‬يسير‭ ‬الأمر‭ ‬بسرعة‭ ‬مذهلة‭”.‬