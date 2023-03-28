النجّار يقود سلّة الشرطة خلفاً لعلي فرحان

بغداد- الزمان

سمت الهيئة الإداريّة لنادي الشرطة، محمد النجار مدرباً لفريقها لكرةِ السلة خلفاً للمدرب علي فرحان الذي قدم استقالته في وقت سابق.

وقال المدير الإعلامي لنادي الشرطة، حسين الخرساني إن النجار سيباشر بقيادته للفريق تحضيراً لمباراته المقبلة التي ستجمعه بفــــــــريق نادي الحشد ضمن منافـــــــسات الأدوار النهائية للدوري العراقي الممتاز.يذكر أن النجار، تمـــــــكن خلال المدة من قيادةِ المنتخب الوطـــــــني للـــــــــعبة للتــــــــأهل إلى التـــــــصفيات النهائيةِ لبطـــــــولة آسيا، فضلاً عن إحراز لـــــــقب بطولة آسيا ثلاثة في ثلاثة.