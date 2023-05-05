النجم البريطاني إد شيران ينتصر في قضية السرقة الأدبية

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كسب‭ ‬نجم‭ ‬موسيقى‭ ‬البوب‭ ‬البريطاني‭ ‬إد‭ ‬شيران‭ ‬امس‭ ‬حكماً‭ ‬لصالحه‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬محاكمته‭ ‬مدنياً‭ ‬في‭ ‬نيويورك بتهمة‭ ‬الإقدام‭ ‬في‭ ‬أغنيته‭ “‬ثينكينغ‭ ‬آوت‭ ‬لاود‭” ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬عالمياً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬السرقة‭ ‬الأدبية‭ ‬من‭ ‬أغنية‭ ‬نجم‭ ‬السول‭ ‬الأميركي‭ ‬مارفن‭ ‬غاي‭ ‬الشهيرة‭ “‬ليتس‭ ‬غِت‭ ‬إت‭ ‬أون‭”.‬

‮ ‬واعتبرت‭ ‬هيئة‭ ‬المحلفين‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬مانهاتن‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬محاكمة‭ ‬امتدت‭ ‬جلساتها‭ ‬عشرة‭ ‬أيام،‭ ‬أن‭ ‬المغني‭ ‬وكاتب‭ ‬الأغنيات‭ ‬والملحّن‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاماً‭ ‬لحّن‭ ‬أغنيته‭ “‬ثينكينغ‭ ‬آوت‭ ‬لاود‭” (‬2014‭) “‬بصورة‭ ‬مستقلة‭” ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬تالياً‭ ‬منسوخة‭ ‬جزئياً‭ ‬عن‭ ‬أغنية‭ ‬الأميركي‭ ‬ذي‭ ‬الأصول‭ ‬الإفريقية‭ ‬مارفن‭ ‬غاي‭ ‬الشهيرة‭ “‬ليتس‭ ‬غِت‭ ‬إت‭ ‬أون‭” (‬1973‭).‬

وأفادت‭ ‬صحافية‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬كانت‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬شيران‭ ‬الذي‭ ‬واظب‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬الجلسات‭ ‬منذ‭ ‬24‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬الفائت‭ ‬ونفى‭ ‬خلالها‭ ‬أي‭ ‬انتحال‭ ‬من‭ ‬أغنية‭ ‬مارفن‭ ‬غاي،‭ ‬وقف‭ ‬عند‭ ‬النطق‭ ‬بالحكم،‭ ‬وشكر‭ ‬هيئة‭ ‬المحلفين‭ ‬وعانق‭ ‬أعضاء‭ ‬فريقه‭.‬

وأكد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لدى‭ ‬مغادرته‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬أنه‭ “‬سعيد‭ ‬جدا‭” ‬بكسبه‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ “‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭”‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شعوره‭ ‬بـ‭”‬إحباط‭” ‬من‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬المؤلفين‭ ‬الموسيقيين‭ “‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭”.‬

‭- “‬مجرد‭ ‬رجل‭ ‬يعزف‭ ‬على‭ ‬الغيتار‭” -‬

وأضاف‭ ‬النجم‭ ‬الذي‭ ‬يحيي‭ ‬راهناً‭ ‬حفلات‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ “‬أنا‭ ‬مجرد‭ ‬رجل‭ ‬يعزف‭ ‬على‭ ‬الغيتار‭ ‬ويحب‭ ‬كتابة‭ ‬الأغنيات‭ ‬لإرضاء‭ ‬الناس‭”.‬

وتقدّم‭ ‬بالدعوى‭ ‬ورثة‭ ‬إد‭ ‬تاونساند،‭ ‬وهو‭ ‬موسيقي‭ ‬ومنتج‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬تأليف‭ ‬أغنية‭ ‬غاي،‭ ‬نجم‭ ‬موسيقى‭ ‬السول‭ ‬الأميركية‭ ‬الإفريقية‭ (‬1939-1984‭).‬

واعتبر‭ ‬الورثة‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬أنّ‭ “‬ثمة‭ ‬تشابهاً‭ ‬كبيراً‭ ‬وعناصر‭ ‬مشتركة‭ ‬واضحة‭” ‬بين‭ ‬أغنية‭ ‬غاي‭ ‬و‭”‬ثينكينغ‭ ‬أوت‭ ‬لاود‭”.‬‮ ‬

وهذه‭ ‬الدعوى‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬يكسبها‭ ‬شيران‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬للمحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬أن‭ ‬حكمت‭ ‬لصالحه‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬اتهمه‭ ‬فيها‭ ‬موسيقيان‭ ‬بالسرقة‭ ‬الأدبية‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أعمالهما‭ ‬في‭ ‬أغنيته‭ ‬الواسعة‭ ‬الانتشار‭ “‬شيب‭ ‬أوف‭ ‬يو‭”.‬

ولم‭ ‬يتردد‭ ‬شيران‭ ‬خلال‭ ‬محاكمته‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يعزف‭ ‬على‭ ‬الغيتار‭ ‬ويغني‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تتعلق‭ ‬بسرقة‭ ‬أدبية‭ ‬من‭ ‬لإثبات‭ ‬حسن‭ ‬نيته‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬أنّ‭ ‬متخصصاً‭ ‬في‭ ‬الموسيقى‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الجلسات‭ ‬‮ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬تعاقب‭ ‬النغمات‭ ‬في‭ ‬الأغنيتين‭ ‬متشابه‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬شيران‭ ‬إلى‭ ‬تأدية‭ ‬الأغنية‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬وهو‭ ‬يعزف‭ ‬على‭ ‬الغيتار‭.‬

وأكد‭ ‬الموسيقي‭ ‬البريطاني‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬أنّه‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2014‭ ‬كلمات‭ ‬أغنيته‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المغنية‭ ‬وكاتبة‭ ‬الأغاني‭ ‬أيمي‭ ‬وادج‭ ‬التي‭ ‬عادةً‭ ‬ما‭ ‬يتعامل‭ ‬معها‭.‬

وكانت‭ ‬أغنية‭ “‬ثينكينغ‭ ‬أوت‭ ‬لاود‭” ‬ظهرت‭ ‬عند‭ ‬صدورها‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬أفضل‭ ‬مئة‭ ‬أغنية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفاز‭ ‬شيران‭ ‬عنها‭ ‬بجائزة‭ “‬غرامي‭” ‬في‭ ‬فئة‭ “‬أغنية‭ ‬العام‭” ‬لسنة‭ ‬2016‭.‬

‭”‬مواضع‭ ‬تشابه‭ ‬بديهية‭” -‬

وسبق‭ ‬للدعوى‭ ‬المرفوعة‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬أن‭ ‬رُدَّت‭ ‬سنة‭ ‬2017‭ ‬لأسباب‭ ‬إجرائية‭. ‬وتمثل‭ ‬شركة‭ “‬سوني‭” ‬أحد‭ ‬الاطراف‭ ‬فيها‭.‬

وكما‭ ‬فعل‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬حضر‭ ‬إد‭ ‬شيران‭ ‬شخصياً‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬أغنيته‭ “‬شايب‭ ‬أوف‭ ‬يو‭” ‬في‭ ‬المحاكمة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

واعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬اللندنية‭ ‬أن‭ ‬شيران‭ ‬لم‭ ‬يلجأ‭ “‬لا‭ ‬عمداً‭ ‬ولا‭ ‬سهواً‭” ‬إلى‭ ‬نسخ‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬لحن‭ ‬سامي‭ ‬شكري‭ ‬وروس‭ ‬أودونوهيو‭ “‬أوه‭ ‬واي‭” (‬2015‭) ‬لاستخدامه‭ ‬في‭ ‬أغنيته‭ “‬شيْب‭ ‬أوف‭ ‬يو‭”.‬

وخلص‭ ‬القاضي‭ ‬أنتوني‭ ‬زاكارولي‭ ‬آنذاك‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ “‬مواضع‭ ‬تشابه‭ ‬بديهية‭” ‬بين‭ ‬الأغنيتين،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الشبه‭ ‬البسيط‭ ‬موجود‭ ‬أيضا‭ “‬في‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬أغنيات‭ ‬البوب‭ ‬والروك‭ ‬والفولك‭ ‬والبلوز‭”.‬

ويُعتبر‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إفريقي‭ ‬مارفن‭ ‬غاي‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬فناني‭ ‬موسيقى‭ ‬السول‭ ‬والبوب‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭. ‬وهو‭ ‬ولد‭ ‬عام‭ ‬1939‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬وقتله‭ ‬والده‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬بعد‭ ‬مشادة‭ ‬عشية‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الخامس‭ ‬والأربعين‭.‬