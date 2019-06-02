النجم أحمد راضي في ضيافة (الزمان): أشجع ريال مدريد ,وأعتبر ميسي ظاهرة كروية

أمنية كل صحفي وأعلامي أن يجري لقاء مع الكابتن أحمد راضي فهو شاغل الناس سوى عندما كان لاعبا ومدربا و رئيسا لنادي الزوراء وبعدها اصبح عضو مجلس النواب ففي كل مراحل حياته هو نجم ونار على علم . أذن أنا محظوظ كوني صديقه منذ أربعين عاما رافقته منذ كان فتى يافعا . هذا اللقاء أجريته في بغداد وأجاب على أسئلتي بكل صراحة وشفافية وقلت له .. الجمهور الرياضي يعرف عنك الكثير والسبب محبته لك وعشقهم للنورس الجميل ، سأبدأ سؤالي معك .

{ هل تتذكر أول مباراة لعبتها في دوري الكرة؟

– مع الزوراء ضد نادي القوة الجوية.

{ أول مباراة دولية ؟

– ضد منتخب الأردن .

{ أفضل مباراة محلية؟

– ضد الطلبة وفزنا ب3 مقابل هدفين وسجلت هدفين .

{ افضل مباراة دولية ؟

– ضد منتخب أوغنده في بطولة الصداقة والسلام في الكويت عام .1989

{ هدف تمنيت أن يكون لك سجله لاعب اخر ؟

– هدف عدنان درجال في مرمى كوريا الجنوبية عام 1984

{ افضل مدافع واجهته ؟

– عدنان درجال .

{ مدرب له الفضل في مسيرتك التدريبية ؟

– كثيريين ولكن يبقى المرحوم عمو بابا صاحب الفضل الاكبر .

{ افضل مدافع عربي واجهته ؟

– مدافع منتخب تونس في الثمانينات خالد بن يحي .

{ أفضل منتخب عربي ؟

– منتخب مصر .

{ وهنا سألته سؤال خطر ببالي ماهي أفضل تشكيلة لمنتخب العراق ؟

– لا أستطيع أن احدد لاعبين بعينهم ولكن أستطيع ان اقول ان المنتخب الذي مثل العراق من سنة 1988 الى سنة 1993 هم الافضل.

{ هنا ما رأيك بالمهاجم يونس محمود؟

– سأختصر بكلمة واحدة ( لاعب مقاتل ).

{ لماذا تركت التدريب ولم تستمر به بالرغم من النجاحات التي حققتها اثناء تدريبك الاندية العراقية ؟

– التدريب مهنة تحرق الاعصاب وتجعلك مشدود ومتوتر وعند الفوز الجميع يشاركونك الفوز وفي الخسارة الجميع يتخلى عنك وتكون أنت الخاسر الاكبر.

{ لاعب ترى نفسك فيه ؟

اللاعب علاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم ولكنهم مع الاسف خاصة علاء تراجع مستواه جدا ومهند مازالت الفرصة أمامه للتالق .

{ من هو اللاعب الذي كان يرتاح الكابتن له عندما يكون بجانبه في الملعب؟

– قال كثيرين ولكن الاقرب هو الكابتن حسين سعيد وشاكر محمود وباسل كوركيس وناطق هاشم .

{ كم عدد المباراة الدولية التي خاضها الكابتن احمد راضي؟

– لا اتذكر بالضبط لكن اعتقد 124 مباراة .

{ كم عدد الاهداف الدولية التي سجلتها ؟

– 82 هدف .

{ هدف أضعته ومازالت تتحسر عليه كلما تتذكره ؟

– ضد منتخب أوغنده في نهائي بطولة الصداقة السلام أضعت هدف محقق قبل نهاية المباراة بخمسة دقائق وبعدها فزنا بالبطولة بفارق ضربات الجزاء .

{علاقتك بالمدرب عدنان حمد؟

– علاقة جيدة تسودها المحبة والاحترام .

{ تجربتك مع نادي الوكرة القطري ماذا أضافة لرصيدك الرياضي ؟

– كانت تجربة مفيدة حيث استفدت الكثير منها وخاصة ان نادي الوكرة كان نادي مغمور وعندما لعبنا له انا وزميلي ليث حسين جعلناه من الاندية المعروفة والمميزة واصبح له قاعدة جماهيرية

{ لاعب مظلوم من قبل المدربين؟

– بدون تردد الكابتن اكرم عمانوئيل حيث يعتبر مهاجم ممتاز ويعرف طريقه الى المرمى وتمنيت ان يكون معي في المنتخب.

{ من هو أحمد راضي ؟

– انسان متواضع يحب جميع الناس اخــــــاف الله بالدرجة الاولى .

احب وطني العراق الذي ولدت فيه اتمنى ان اخدمه وتزيل عنه هذه الغمة والاحزان .

{ ماذا يعني لك نادي الزوراء ؟

– يعني لي الشي الكبير وهو بيتي الثاني حيث فيه ترعرت وله الفضل في مسيرتي الكروية واكن كل الاحترام لجمهوره الرياضي الذي وقف معي في السراء والضراء واتمنى له كل الخير والنجاح والتفوق .

{ شعور الكابتن احمد راضي في اول مباراة يلعب مع الرشيد ضد فريقه السابق نادي الزوراء ؟

– قلبي كان منقسم نصفين نصف لمحبة الزوراء وجمهوره الرائع والثاني انه يجب أ نالعب بشكل جيد مع الرشيد وكنت اتمنى ان تنتهي المباراة بالتعادل .

{ عندما تذهب الى قطر لتحليل بعض المباراة هل تلتقي بعض اللاعبين السابقين ؟

– نعم دائما التقي باللاعبين العرب السابقين وقبل فترة التقيت الكابتن نبيل معلول ومنصور مفتاح ودار حديث بيننا عن الذكريات الرياضية الجميلة.

{ بدأت سؤالي له هل ندمت على صداقتك لبعض الاصدقاء ؟

– نعم الكثير من الاصدقاء خاصة بعد الاحتلال طعنوني من الخلف بالرغم من علاقتي الطيبة معهم وذكر لي بعض الاسماء .

{ شعورك عند مجئ ولدك فيصل الى الدنيا ؟

-شعور لايوصف من الفرح والسعادة خاصة بعد وفاة ولدي محمد الذي كان مريض جدا اثناء ولادته وتوفى بعد ستة أشهر وطلبت من الله ان يرزقني بطفل ثاني يعوضني محمد … والحمد الله الشكر على كل الاحوال

{ هل تتمنى أن يصبح لاعب كرة قدم؟

– نعم اتمنى أن يكون ولدي فيصل لاعب كرة قدم وسأسعى جاهدا لتطوير مواهبه عندما يكبر بالعمر.

{ المطربيين الذين تستمع لهم ؟

– كاظم الساهر ، عبد الله روشيد ،، شيرين عبد الوهاب .

{ هل عرض عليك التمثيل ؟

– نعم تم عرض علية التمثيل من قبل المخرجة خيرية منصور في فيلم رياضي ولكني رفضت لان دوري كان لا يتناسب مع أسمي.

{ رأيتك تلعب التنس بشكل جيد من هو اللاعب الذي تشجعه ؟

– أمارس التنس يوميا تقريبا وهي لعبة أستمتع بها جدا ولاعبي المفضل هو اللاعب السويسري ((فيدرر )) .

{ كلمة اخير للكابتن احمد راضي لجمهوره وعشاقه ؟

– أشكر الجميع على محبتهم وأود أن أقول باني سابقى ذلك الرجل الذي يخدم وطنه باخلاص وشرف وتواضع وأشكر كادر الزمان على هذا اللقاء.