النجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬ينهي‭ ‬خدمته‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الصاعقة

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن الفنان المصري محمد رمضان انتهاء مدة خدمته العسكرية، وذلك في 1 مارس 2019.

الفنان المصري كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “الحمد لله رب العالمين .. أنتهت مدة خدمتي العسكرية يوم ‮١‬مارس‮٢٠١٩‬”.

وأضاف: “شرف عظيم ووسام على صدري افتخر به طول عمري خدمتي في جيش بلدي بشكل عام وخدمتي في سلاح الصاعقة المصرية بشكل خاص. .

وكان محمد رمضان قد نشر من قبل الكثير من الصور له أثناء خدمته في الجيش المصري، والتي ظهر فيها بملابس الجيش وسط زملائه.

وصرح رمضان أن كل الأعمال التي قدمها في عام 2017 تم تصويرها في أيام أجازته من الجيش، حيث قال: “كل الشغل اللي عملته منذ ‮٢٠١٧‬ بفضل ربنا ثم المنتجين والمخرجين اللي اتعطله وكانوا بيأجله التصوير الى ايّام اجازتي فقط يومين في الأسبوع علشان باقي الأسبوع بيكون عندي شغل أهم في خدمة جيش بلدي (الصاعقة المصرية».