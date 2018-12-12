النجمة‭ ‬السينمائية‭ ‬بلانت‭ ‬تتألق‭ ‬بدور‭ ‬الكاتبة‭ ‬البريطانية‭ ‬ماري‭ ‬بوبينز‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

حجزت‭ ‬الممثلة‭ ‬إيميلي‭ ‬بلانت،‭ ‬لها‭ ‬مكاناً‭ ‬متقدماً‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬أفلام‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجسيدها‭ ‬لشخصية‭ ‬الكاتبة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬ماري‭ ‬بوبينز،‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬«عودة‭ ‬ماري‭ ‬بوبينز»‭ ‬(Mary‭ ‬Poppins‭ ‬Returns)‭ ‬للمخرج‭ ‬روب‭ ‬مارشال،‭ ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تلفت‭ ‬أنظار‭ ‬النقاد‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عرض‭ ‬للفيلم‭ ‬في‭ ‬أمريكا،‭ ‬لتأتي‭ ‬الردود‭ ‬إيجابية‭ ‬حيال‭ ‬أدائها،‭ ‬متوقعة‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬إيميلي‭ ‬وعند‭ ‬بدء‭ ‬عروض‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر،‭ ‬من‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬جملة‭ ‬أفلام‭ ‬الأبطال‭ ‬الخارقين‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬سبايدرمان‭ ‬وايكوامان‭ ‬وغيرهم‭ ‬ممن‭ ‬سيرافقونها‭ ‬إلى‭ ‬شاشات‭ ‬السينما‭ ‬خلال‭ ‬ديسمبر‭.‬

المثير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم،‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬كونه‭ ‬يشكل‭ ‬تكملة‭ ‬للفيلم‭ ‬الأمريكي‭ ‬الموسيقي‭ ‬«ماري‭ ‬بوبينز»‭ ‬للمخرج‭ ‬روبرت‭ ‬ستيفنسون،‭ ‬والصادر‭ ‬عام‭ ‬1964،‭ ‬حيث‭ ‬يستحضر‭ ‬الفيلم‭ ‬الجديد‭ ‬جانباً‭ ‬من‭ ‬سيرة‭ ‬الكاتبة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬التي‭ ‬أطلت‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬بفيلم‭ ‬«إنقاذ‭ ‬السيد‭ ‬بانكس»‭ ‬للمخرج‭ ‬جون‭ ‬لي‭ ‬هانكوك،‭ ‬حيث‭ ‬وصفها‭ ‬النقاد‭ ‬آنذاك‭ ‬بـ«السيدة‭ ‬التي‭ ‬عذبت‭ ‬والت‭ ‬ديزني»‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬إيميلي‭ ‬بلانت‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬معظم‭ ‬الردود‭ ‬على‭ ‬فيلمها‭ ‬الجديد‭ ‬إيجابية،‭ ‬حيث‭ ‬يصفه‭ ‬النقاد‭ ‬بأنه‭ ‬«طبعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬سحر‭ ‬بوبينز‭ ‬الأصلي»،‭ ‬حيث‭ ‬كتبت‭ ‬الناقدة‭ ‬جنيا‭ ‬بوش،‭ ‬الفيلم‭ ‬«عودة‭ ‬مثالية‭ ‬وتجربة‭ ‬سينمائية‭ ‬تفيض‭ ‬بالعواطف»‭.‬

بينما‭ ‬قال‭ ‬بن‭ ‬بيرسون‭ ‬بأن‭ ‬لديه‭ ‬تقديراً‭ ‬صادقاً‭ ‬حيال‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬إيميلي‭ ‬بلانت‭ ‬خلال‭ ‬تجسيدها‭ ‬لشخصية‭ ‬الكاتبة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يفضل‭ ‬أن‭ ‬يتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬شيئاً‭ ‬جديداً‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬سيرة‭ ‬بوبينز،‭ ‬التي‭ ‬وفق‭ ‬تعبيره‭ ‬قتلت‭ ‬بحثاً‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬بدت‭ ‬ردة‭ ‬أفعال‭ ‬النقاد‭ ‬الآخرين‭ ‬أكثر‭ ‬إيجابية،‭ ‬بوصفهم‭ ‬أن‭ ‬إيميلي‭ ‬بلانت‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬استرجاع‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الكلاسيكيات‭ ‬السينمائية،‭ ‬والتي‭ ‬توقعوا‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬لافتاً‭ ‬في‭ ‬ماراثون‭ ‬الجوائز‭.‬