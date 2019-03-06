النجمة‭ ‬الايطالية‭ ‬بيلوتشكي‭ ‬ترتبط‭ ‬بشاب‭ ‬يصغرها‭ ‬بخمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً‭ ‬

روما‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

يبدو‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬والممثلة‭ ‬الإيطالية‭ ‬الحسناء‭ ‬مونيكا‭ ‬بيلوتشي،‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬ارتباط‭ ‬السيدة‭ ‬برجل‭ ‬اصغر‭ ‬منها‭ ‬حتى‭ ‬تشعر‭ ‬بتجدد‭ ‬شبابها‭ ‬وأنها‭ ‬مازالت‭ ‬مرغوبة‭ ‬مهما‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬العمر‭.‬

النجمة‭ ‬العالمية‭ ‬مونيكا‭ ‬بيلوتشي‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬54‭ ‬عاما،‭ ‬ظهرت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬حبيبها‭ ‬نيكولاس،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬عاما،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬5‭ ‬مارس‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬لأسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬وبذلك‭ ‬يصغر‭ ‬نيكولاس‭ ‬النجمة‭ ‬العالمية‭ ‬بـ‭ ‬16‭ ‬عاما‭.‬

وعلى‭ ‬جانب‭ ‬أخر،‭ ‬خطفت‭ ‬مونيكا‭ ‬بيلوتشي،‭ ‬الأنظار‭ ‬خلال‭ ‬مرورها‭ ‬على‭ ‬السجادة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للفيلم‭ ‬بمراكش‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭.‬

النجمة‭ ‬العالمية،‭ ‬تألقت‭ ‬بحضورها‭ ‬الراقي‭ ‬وطلتها‭ ‬الأنيقة،‭ ‬كما‭ ‬سلمت‭ ‬مونيكا‭ ‬بيلوتشي،‭ ‬إحدى‭ ‬ضيوف‭ ‬مهرجان‭ ‬مراكش‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مخرجة‭ ‬فيلم‭ ‬(جوي)‭ ‬النمساوية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إيراني‭ ‬سودابة‭ ‬مرتضى‭ ‬جائزة‭ ‬النجمة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للفيلم‭ ‬بمراكش‭.‬

كما‭ ‬ابهرت‭ ‬النجمة‭ ‬العالمية‭ ‬محبيها،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حضورها‭ ‬افتتاح‭ ‬مهرجان‭ ‬lumiere‭ ‬للفيلم‭ ‬بفرنسا،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬13‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وارتدت‭ ‬الممثلة‭ ‬العالمية‭ ‬فستان‭ ‬أسود‭ ‬دانتيل،‭ ‬بسيط‭ ‬لدرجة‭ ‬الجاذبية،‭ ‬فكما‭ ‬يقال‭ ‬عليها‭ ‬هى‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬نجمات‭ ‬هوليوود،‭ ‬جمالا‭.‬