النجمة‭ ‬الايطالية‭ ‬بيلوتشكي‭ ‬ترتبط‭ ‬بشاب‭ ‬يصغرها‭ ‬بخمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً‭ ‬

روما - الزمان
يبدو أن النجمة والممثلة الإيطالية الحسناء مونيكا بيلوتشي، أنها من أنصار ارتباط السيدة برجل اصغر منها حتى تشعر بتجدد شبابها وأنها مازالت مرغوبة مهما تقدم بها العمر.
النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي البالغة من العمر 54 عاما، ظهرت لأول مرة مع حبيبها نيكولاس، البالغ من العمر 36 عاما، يوم الثلاثاء 5 مارس ضمن فعاليات اليوم الختامي لأسبوع الموضة في باريس، وبذلك يصغر نيكولاس النجمة العالمية بـ 16 عاما.
وعلى جانب أخر، خطفت مونيكا بيلوتشي، الأنظار خلال مرورها على السجادة الحمراء في حفل ختام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته السابعة عشرة والذي أقيم مساء يوم السبت 8 ديسمبر.
النجمة العالمية، تألقت بحضورها الراقي وطلتها الأنيقة، كما سلمت مونيكا بيلوتشي، إحدى ضيوف مهرجان مراكش هذا العام، مخرجة فيلم (جوي) النمساوية من أصل إيراني سودابة مرتضى جائزة النجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
كما ابهرت النجمة العالمية محبيها، وذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان lumiere للفيلم بفرنسا، يوم السبت 13 أكتوبر، وارتدت الممثلة العالمية فستان أسود دانتيل، بسيط لدرجة الجاذبية، فكما يقال عليها هى واحدة من أكثر نجمات هوليوود، جمالا.