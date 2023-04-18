النجف : نجاح عملية رفع ورم لمريضة تعاني من نوبات صرع

النجف – سعدون الجابري

نجح فريق طبي متخصص في مدينة الصدر الطبية بمحافظة النجف ، في إستئصال ورم من دماغ مريضة تعاني من نوبات صرع وضعف في الشق الايسر من الجسم. وقال رئيس الفريق عقيل المحراب في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المريضة ادخلت إلى المدينة الطبية ،وهي بوعي مشوش وتعاني من نوبات صرع وضعف في الشق الأيسر من الجسم )، واشار الى (إحالة المريضة مباشرةً لإجراء التحاليل اللازمة و مفراس الدماغ والرنين المغناطيسي من قبل أطباء الخفر، واتضح وجود ورم ضاغط على الدماغ ، مما اسرعنا بتقديم الخدمات العلاجية الأولية للسيطرة على وضعها الحرج ، ولخفض ضغط الدماغ من اجل ان تستعيد وعيها )، واضاف ان (الفريق نجح في إستئصال الورم ،وان المريضة اخرجت من صالة العمليات الى قسم العناية المركزة بوعي كامل ، مع تحسن في قوة الشق الأيسر من الجسم ، وبعدها سيتم نقلها الى ردهات جراحة الجملة العصبية في المدينة الطبية). وقدم المحراب (شكره الى الفريق الجراحي الذي رافقه من الأطباء الأختصاص ومقيمين الدراسات لجراحة الجملة العصبية وهم مصطفى علاء والامين حافظ و أطباء التخدير ماجد الحساني و الفريق الجراحي و التمريضي حسن محمد ميثم الفتلاوي ونورس محمد).