النجف مع الشرطة بمواجهة ساخنة والطلاب لمداواة الجراح

الناصرية- باسم الركابي

يخرج المتصدر الشرطة في مهمة حذرة وخطرة وسيواجه اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على النجف في معقلة وامام جمهورة اليوم السبت ضمن الجولة 33للدوري ويسعى لتحقيق الفوز والعودة بكامل النقاط لتعزيز موقعة بانتظار تعثر الوصيف الجوية امام الزوراء في اللقاء الذي يكون قد أقيم امس من أجل توسيع الفارق الذي يفصله عن العدو اللدود الى ثلاث او خمس نقاط وقد يواجه أمرا مزعجا ويبدو الشرطة حذرا للغايةمن المواجهةالمذكورة في ظل رغبة الاخير للثأر من خسارة الذهاب بهدف في مباراة ستكون ساخنة سيدفع فيها المتصدر بكل ما يمتلك من قوة لمواصلة التقدم والاستمرار في الموقع الاول على بعد ست مباريات على نهاية الدوري والعمل ما بوسعة لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب وتقرير مصيرة في مواجهات متوقع ان تكون نارية وغير سهلة بدءا من لقاء النجف معها السعي الجدي نحواالقب ولان فوزه اليوم سيمنحه اريحية لكنه سيكون امام التحدي الحقيقي للصراع على اللقب وكل مباراة على حدة عندما يستقبل القاسم في الجولة المقبلة ويخرج الى كربلاء ويضيف نفط ميسان ويلتقي الكهرباء ويختتم مع الحدود ويامل احمد صلاح ان يقدم اللاعبين الاداء بتركيز و افضل ما لديهم لادامة زخم النتائج بعد الفوز الاخير على نوروز والتواصل مع المباريات المقبلة بثقة لاكمال المشاركة بالاتجاه الصحيح للنهاية وحسم اللقب.

مهمة النجف

من جانبة يدرك السادس النجف49 الامور بغير السهلة اطلاقا رغم ظروف اللعب حيث الارض والجمهور وهو الآخر تجاوز اختبار دهوك بقهرة في عقر دارة باربعة اهداف لهدفين وسيلعب بمعنويات مرتفعة كما اعتاد على استغلال ملعبة بافضل طريقة ومنةدعم نتائجه والتقدم للموقع الحالي كما يمتلك الفريق ميزة الظهور القوي بدعم جمهورة واتعاب منافسية خصوصا الجماهيرية كما يسعى الاقتراب من مربع الترتيب ويبدو في الجاهزية لمقابلة الشرطة كما يربد اللاعبين تقديم الاداء المقنع عبر الارتقاء الى مستوى المهمة وتحقيق رغبةجمهورهم في تحقيق النتيجة الخاصة والفوزالاكثر اهمية إزاء جميع ما حققة من تحول واضح في المرحلة الحالية ويامل متابعة مبارياته برغبة كبيرة عبر الارتقاء لمستوى الحدث الذي سيتابع باهتمام من جمهور الجوية لاسباب معروفة كما متوقع أن يحضربكثافة جمهور النجف لانها مو اجهة رد الاعتبار و لان القادم لملعبهم المتصدرالشرطة صحبة عدد كبير من عشاقه.

الطلبة ونفط البصرة

ويسعى الطلاب استعادة التوازن عقب خسارتهم من الغريم الجوية في الدور الماضي بهدف لهدفين والتراجع خامسا53والابتعاد عن مربع الترتيب هدف انهاء المسابقة على ان يحظى الفريق بفرصة مواجهة اليوم في ظل تراجع الضيف في الفترة الأخيرة ونزف النقاط في ملعبة واخرها خسارته العريضة من اربيل بهدف لثلاثة لكن لاشيء مضمون بكرة القدم عندما يلعب الطلاب لإنهاء المهمة المنتظرة امام جمهورهم تحت شعار يجب الفوز ولايمكن قبول اعذار فقط اللعب المنظم لانهاء المهمة على افضل ما يكون لاسيما في ظل تراجعهم بضربة الجوية و تدني مستوى ضيفهم وقبلها عدم التخلي عن مباريات معدودات على نهاية الموسم واهمية الاستفادة منها بالكامل لانهاء المشاركة في موقع يليق بسمعة الفريق الذي تبوء الصدارة قبل التراجع الغير متوقع للمركز الحالي ليس من قبل عشاقة بل من المراقبين ولابد من تنظيم وضعهم والعمل على تحسين المسار وتقديم الاداء وتحقيق النتبجة من دون التفريط حتى بالنقطة لما تبقى من مباريات وانهاء الموسم بتجاوز تاخره الاخير من جانبه يسعى الضيف رابع عشر الترتيب37الى تفادي النتيجة السلبية الثانية والظهور كما يجب لتجاوز حالة الارتباك الاخيرة في خوض اللقاء بقوة لتعويض نكسة اربيل وقبلها السعي للفوز لدعم المركز للتخلص من ملاحقة زاخو36 والوسط35 والقاسم 33 في مهمة غاية في الصعوبة في ظل تدني المستوى لكنة يدرك كل شيء يتغير بالفوز على الطلاب هدف الخروج للعاصمة.

اربيل والكرخ

وبعد حرمانة الجوية من الصدارة وقهر نفط البصرة في ميدانة يعود اربيل السابع45 لملعبة والتطلع إلى الفوز الثالث تواليا بفضل ارتفاع معنويات المجموعة وعاملي الارض والجمهور على حساب الكرخ وتجريدةمن النقاط في ظل قدرة الاعبين على إنهاء الامور لمصلحة الفريق الذي استعاد توازنه بسرعة بعد نكسات العاصمة ويسعى للدفاع وتعزيز مركزة الحالي بعدما تالق في اخر مباراتين ويامل جمهورة ان يكون على قدر التحدي امام قوة الكرخ حادي عشر43 الذي يريد ان يضع حدا لتراجع المستوى و النتائج والموقع من خلال توجية ضربة قوية لاصحاب الارض لاستعادة دوره في اهم فترات الدوري وقبلها التقدم في الترتيب وبإمكانة تحقيق ذلك عبر الكتيبة الشبابية التي تريد استعادة دورها عبر تقديم العمل الاهم وبلوغ النتيجة التي يخطط لها احمد عبد الجبار الذي يدرك ما يبيت له عباس عبيد المطالب مع اللاعبين للثأر من الخسارة الاولى بثلاثة نظيفة لكن الكرخ لازال ليس بالفريق السهل وقادر على قلب الطاولة وقهر مضيفة امام جمهورة.

النفط وزاخو

ويامل النفط الثامن عشر30 في تعويض سقوطة امام منافسة على مقعد البقاء الصناعة بثلاثية نظيفة قبل التوقف وتقليص الفارق الى اربع نقاط على حساب زاخو السادس عشر36 والسعي إلى الحصول على كامل النقاط لدعم الموقف ولانة لازال يعاني ويواجه صعوبات ومشاكل البقاء التي هزت كيانة من بداية المسابقة واستمر السير وسط المصاعب وفي خطوط متاخرة وخشية اتساع معاناتة امام العد التنازلي للدوري ولا زال يفتقد للتوازن من جولة لاخرى ما يضعة امام منافسة الصناعة الذي يكون قد التقى الوسط امس الجمعة وهو الاخر يمني النفس بالبقاء وسط مهمة معقدة وكلاهما تأثرا بنتائج المباريات السابقة والفشل للحد منها منذ البداية وهو ما اثر على مشاركتهما ويقفان اليوم عند مفترق طريق امام مواجهات حاسمة وسط رغبة المنافسين في تحقيق النتائج الإيجابية لغرض انهاء الدوري في مراكز محمية وباستثناء الديوانية فالجميع اليوم افضل من النفط والصناعة كما يعكس ذلك جدول الترتيب الفرقي.

رغبة زاخو

فيما تظهر رغبة زاخو في إحباط اصحاب الارض والسيطرة على المباراة والعودة بكل الفوائد لتوسيع الفارق مع الوسط بعد تحسن واقع الفريق مؤخرا بقيادة مدربة الثالث نزار محروس وقادم من فوز على الديوانية ودعم المشاركة حيث البقاء في الدوري وزاخو فريق يتميز بالمثابرة والتحدي مع تاثرة كثيرا في الذهاب لكن التوجه سيكون مختلفا للاستفادة من بقية المباريات على افضل مايرام كما اخذ ينشط في زمن المدرب الثالث الذي يبدو نظم الامور والتواصل مع المباريات بثقة عالية.