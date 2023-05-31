الصحة توضح حقيقة المنتحل لصفة طبيب بمدينة الطب

النجف: مريضة تغادر العناية المركّزة بعد رقودها شهراً كاملاً

بغداد – ندى شوكت

النجف – سعدون الجابري

أحتفل ملاك شعبة العناية المركزة بمريضة ذات 50 عاماً بعد رقودها شهراً كاملاً، على أثر إصابتها بنزيف حاد في جذع الدماغ ، إذ تعد هذه الأصابة من الحالات الحرجة التي تحمل نسبة وفاةٍ عالية .

وقدم ذوو المريضة شكرهم وإمتنانهم للملاكات الطبية والتمريضية والصحية والخدمية في مدينة الصدر الطبية في النجف، لما لمسوه من رعايةٍ وجهودٍ إستثنائية وإنسانية مبذولة بكل حب و أخلاص لجميع المرضى .

و أشادت الادارة بجهود ملاك وحدة العناية المركزة الإستثنائيّة على تقديم أفضل الخدمات الصحية و الوقائية و التشخيصية و العلاجية و التأهيلية للمراجعين.

ونعت مديرية صحة ميسان الثلاثاء احد منتسببها في مستشفى الصدر ألعام وقالت في بيان التعزية ان مدير صحة ميسان الدكتور عبد السلام عبد الله الموسوي نعى مساعد مخدر فرقان راضي عبيد الذي وافاها الاجل بموت مفاجىء مساء الاثنين، مشيدا بعملها المهني أثناء خدمتها في المستشفى، داعيا الله أن يتغمدها الله برحمته الواسعة ويلهم أهلها الصبر والسلوان إلى ذلك عبر زملاؤها عن عميــــــــــق حزنهــم بوفاة فرقان التي وصفوها بانها (كانت مثالا للأدب والعفاف والخلق الرفيع والعمل الجماعي وانهم خسروها فعلا).

وحسب روايه ذويها فان (فرقان توفيت في منزلها بعد عودتها من الدوام عصر الاثنين وطلبت من أهلها الذهاب للنوم مبكرا وفي الصباح ذهب ذويها لايقاظها حتى تذهب إلى الدوام بعد تأخرها غير المعتاد في النوم ووجدوها جثة هامدة فارقت الحياة).

من جهة اخرى أوضحت وزارة الصحة، ان الشخص المنتحل لصفة طبيب في مدينة الطبقد القي القبض عليه مباشرة وقال بيان امس إن (الأنباء التي تحدثت عن القبض عليه بعد انتحاله صفة طبيب لعدة أشهر غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة). وأضافت أن (جميع الأنباء التي انتشرت كانت غير دقيقة والمنتحل ألقي القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في نفس الوقت الذي ادعى فيه أنه طبيب).وأشارت إلى، أنه (تم تسليمه إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه).

وضبطت هيئة المنافذ الحدودية، حاوية محملة بالادوية، مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ ام قصر الشمالي.

وذكر بيان امس ان (مديرية المنفذ، ضبطت حاوية تحتوي على ادوية مخالفة لشروط الخزن ومتجاوزة للمدة القانونية على بقائها).

وتابع ان (العملية تمت وفق معلومات استخبارية وجهوداً رقابية)، منوهاً الى (تنظيم محضر ضبط اصولي، واحالة المتهمين للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة).

من جهتها اصدرت الهيئة العامة للنزاهة، امر استقدام بحق المدير العام لدائرة الصحة في محافظة ديالى، عن الاخلال بالواجبات الوظيفية.

وقال البيان ان (محكمة التحقيق بقضايا النزاهة في بعقوية، اصدرت استقداماً بحق المدير العام، استناداً الى احكام المادة 330 من قانون العقوبات، على خلفية تهمة التوقيع على صكوك للدائرة، بالرغم من صدور امر وزاري بسحب يده من العمل)، ولفت الى (معاقبته حسب المادة المذكورة من قانون العقوبات لأداء عمله بغير حق او التعمد في اداء واجب فردي لايتعلق بتوجيهات الوزارة). في غضون ذلك، وجّه وزير الصحة، صالح الحسناوي، بإعادة العمل بالصيدلية المركزية الأولى، بجانب الرصافة في بغداد.

وقال بيان اطلعت تلقته (الزمان) امس ان (الحسناوي وجّه مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية، من موقع ادنى بأعادة العمل بالدوام المسائي في بالصيدلية المركزية الاولى بجانب الرصافة)، وتابع ان (هذا الاجراء جاء حسب قرار مجلس ادارة الدائرة).

مشيراً الى ان (الصيدلية تقع في مدينة الصدر وتضم انواعاً عديدة من الادوية العامة والمزمنة، وبعض الادوية غير المتوفرة، حيث يتم صرف الادوية عبر وصفة طبية وبأسعار رمزية لعدم الاثقال على كاهل المواطن، وخدمة للصالح العام).