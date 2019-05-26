7 محافظات تعطّل الدوام الرسمي اليوم

النجف: قوة تعزيزية من بغداد لتأمين زيارة الإمام علي

النجف – سعدون الجابري

أعلنت سبع محافظات امس تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأثنين لمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام.وقررت الحكومات المحلية في محافظات النجف وكربلاء والبصرة وذي قار وميسان والديوانية وبابل تعطيل الدوام لإحياء المناسبة واتاحة الفرصة امام الراغبين بأداء زيارة العتبات المقدسة. وقد استثنت العطلة المشمولين بالامتحانات في المدارس والكليات والمعاهد بالاضافة الى منتسبي الدوائر الخدمية والامنية.

خطة أمنية

واستكملت الاجهزة المعنية في محافظة النجف الاشرف وإدارة العتبة العلوية المقدسة الخطة الأمنية والخدمية للزيارة المليونية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي واحياء ليالي القدر. في غضون ذلك أعلنت مديرية شرطة النجف والمنشآت امس الاحد عن تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة وانتشار الأجهزة الأمنية في عموم المحافظة .وقالت في بيان ان (دوريات نجدة النجف باشرت بالانتشار ضمن مناطق المسؤولية لغرض توفير الحماية للمواطنين والزائرين ومساعدتهم في أي حالة طارئة). واضافت ان (41 دورية من دوريات شرطة النجدة فضلا عن القوة التعزيزية التي وصلت من بغداد انتشرت حسب المنطقة الجغرافية لتامين زيارة استشهاد الإمام علي عليه السلام ). من جهة اخرى قدمت وزارة الهجرة والمهجرين طلباً الى مجلس الوزراء لصرف عيدية مجزية للنازحين، بحسب القيادي في كتلة الإصلاح خالد العبيدي الذي قال في بيان انه اتصل بوزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى فأكد موافقته على دعوة العبيدي التي اطلقها الخميس الماضي لصرف عيدية مجزية لجميع النازحين. ونقل العبيدي عن الوزير قوله انه (سيرفع مقترحا الى مجلس الوزراء لتخصيص المبالغ المقررة)، واضاف انه(خلال الاتصال بحثنا خطط الوزارة للاسراع بإعادة النازحين الى مناطقهم التي غابوا عنها طويلاً).

وكان مجلس الوزراء قد خصص الاسبوع الماضي عيدية بقيمة 100 الف دينار لكل أسرة تحت خط الفقر في العراق بمناسبة حلول عيد الفطر ، بحسب بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكد انه(بناءً على مقترح وزير العمل باسم عبد الزمان قرر مجلس الوزراء منح عيدية لكل أسرة تحت خط الفقر للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية كافة).

حصص إغاثة

من جهة اخرى اعلنت وزارة الهجرة عن توزيعها نحو 28 الف حصة اغاثية بين النازحين في مخيمات جنوب الموصل. وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة وكالة علي عباس جهاكير في بيان امس ان (الوزارة قدمت خلال اليومين الماض يين 27 ألف و750 حصة من المساعدات الاغاثية – غذائية وصحية – بين الاسر النازحة في مخيمات الحاج علي والجدعة 5 والجدعة 6 جنوب نينوى )، موضحا ان (فرق عمل الوزارة التابعة الى فرع الوزارة في نينوى وزعت 12 الف سلة غذائية و 9 آلاف و450 سلة صحية بين العوائل النازحة في مخيمات الحاج علي ، فيما وزعت الف و500 سلة غذائية بين النازحين في مخيم الجدعة الخامس ، الى جانب توزيعها 4 آلاف و800 سلة غذائية بين النازحين في مخيم الجدعة السادس) .واشار جهاكير الى ان (هذه المساعدات تدخل ضمن عمليات إغاثية طويلة الأمد كانت ولا زالت الوزارة تعمل عليها). وفي شأن متصل بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس الجبهة العربية الموحدة وصفي العاصي الأوضاع في محافظة كركوك وإعادة النازحين إلى مناطقهم. وبحسب بيان لمكتب الحبوسي تلقته(الزمان) امس فقد_(جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في محافظة كركوك، وتأكيد أهمية إعادة النازحين إلى مناطقهم، وتحقيق الاستقرار والتعايش بين أبناء مكونات المحافظة). ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده (اهمية توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش والخلايا النائمة، وعدم السماح للإرهاب بالعودة بعد تحقيق النصر، وهزيمته بالوحدة والتكاتف، وبذل المزيد من الجهود)، مشددا على (ضرورة العمل على حلِّ جميع المشاكل العالقة، والإسراع بمرحلة البناء والإعمار، وخدمة أبناء كركوك).وفي اقليم كردستان قال مصدر مطلع في مجلس وزراء الاقليم ان الحكومة تنتظر تحديد اول أيام عيد الفطر لتعلن ايام العطلة الرسمية بمناسبة العيد. واوضح المصدر انه (في حال كان يوم الاثنين 3 حزيران آخر أيام شهر رمضان ويوم الثلاثاء 4 حزيران سيكون أول أيام العيد فإن من المرجح ان تعلن حكومة الاقليم اسبوعا كاملا عطلة رسمية).