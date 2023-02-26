النجف: فريق طبي ينقذ شابة إبتلعت ملعقة شاي

النجف – سعدون الجابري

كشفت دائرة صحة النجف، عن إنقاذ شابة تبلغ العقد الثالث من عمرها، ابتلعت ملعقة شاي . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مستشفى الجهاز الهضمي في النجف، استقبل شابة تبلغ من العمر 34 عاماً اشتكت من اختناق وألم في المعدة).

واوضح انه (بعد إجراء الفحوصات الشعاعية تبين وجود ملعقة شاي في المعدة)، واشار الى (نجاح إجراء عملية طارئة بالناظور، على يد فريق طبي متخصص بإشراف الطبيب محمود الكندي). على صعيد متصل، اكدت شركة ادوية سامراء، التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، ان خفض الرسوم الكمركية شمل مصانع القطاع الخاص، وحددت موعداً لبدء خفض اسعار الأدوية.

صناعة دوائية

وقال مدير عام الشركة، عبد الرحمن عباس السامرائي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (التخفيض الحاصل في الرسوم الكمركية جاء لصالح مصانع القطاع الخاص، كونه يتعلق بتوطين الصناعة الدوائية في العراق، واستثمارها )، مشيراً الى (اهتمام رئاسة الوزراء بتفعيل التخفيض)، واضاف ان (اجتماع رئيس الوزراء واتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية تضمن نقاطاً مهمة للنهوض وتوطين الصناعة الدوائية من خلال المساعدة وتطوير المصانع والقطاع الخاص)، مؤكداً (الحاجة الى دراسة النقاط التي طُرحت في الاجتماع، وعدم إهمالها لدعم العائد المالي)، ولفت الى (استيراد خط إنتاجي جديد يحتاج الى تصنيع من قِبل الشركات)، واوضح ان (الخط الإنتاجي وتنصيبه يحتاج الى ستة اشهر، مايدعو الى الحاجة لعام كامل لتحقيق النتائج التي تؤدي الى خفض اسعار الأدوية). و دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الى حسم ملف المستشفيات المتلكئة في المحافظات. وذكرت عضو اللجنة زينب الخزرجي، في تصريح امس ان (اللجنة طالبت عبر استضافة مديرين الصحة في بغداد والمحافظات بتخصيص مبالغ البترو دولار بالمحافظات للمراكز الصحية والمستشفيات، من اجل شراء وصيانة الأجهزة الطبية والعلاجات)، واوضحت ان (موازنة الصحة ستكون اعلى من السنوات الماضية وتتركز على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتخصيص مبالغ البترو دولار مما يعزز رفع مستوى القطاع الصحي).

مبالغ مالية

وشددت الخزرجي على (حسم انجاز المستشفيات المتلكئة ، بحسب تخصيص مبالغ مالية لإستكمال مراحل بناء المستشفيات والمراكز الصحية)، لافتة الى ان (اللجنة ركزت على تجهيز الوزارة بالعلاجات الصحية الخاصة بمصابي الأمراض السرطانية ومرضى غسيل الكلى والأمراض المزمنة، وفق تخصيصات العام الجاري).