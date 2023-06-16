إستئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم

النجف: فريق جراحي ينقذ شاباً من الإصابة بشلل محتمل

النجف – سعدون الجابري

أعلن الفريق الطبي الذي يترأسه أخصائي جراحة الجملة العصبية عقيل المحراب في مدينة الصدر الطبية في النجف، عن انقاذ حياة مصاب مهدد بالشلل ، بعد تعرضه لأصابة خارجية شديدة في الرأس ، بدرجة قوة حركة في الجهة اليسرى من الجسم صفر من خمسة (0/5 ) الأمر الذي أستدعى إجراء المفراس والفحوصات الطبية اللازمة للمصاب .وأوضح المحراب في تصريح أمس ان (الشاب المصاب أحيل لغرض إجراء عملية طارئة لفتح جمجمته ، وجُهزت له منظومة متكاملة من الإحترازات الطبية تحسباً لأي مضاعفات . مشيداً بجهود كوادر مدينة الصدر الطبية و المكونة من فريق عمليات الطوارئ الجراحية والأطباء المقيمين و مساعدي الجراح وأطباء دراسات جراحة الجملة العصبية و أطباء التخدير و الفرق التمريضية و الخدمية و الاستعلامات .مضيفاً ان (هؤلاء هم من شاركوا بدور إنجاح عملية فتح الجمجمة ورفع العظم الخاسف للمصاب ، لغرض السيطرة على النزيف الحاصل في الدماغ و الجيب السهمي العلوي .مؤكداً (بعد نجاح العملية فوق الكبرى أستقرت حالة المصاب، وسيتم نقله فيما بعد لردهات مدينة الصدر الطبية لتلقي العلاج حتى أن يتماثل للشفاء التام ، و عودة وعية لكامل قوته الطبيعية في الحركة ، وبعد إجراء العملية تم متابعته والعناية الطبية له دون حصول أي مضاعفات تذكر) .

ضابط صف

ونجح أطباء عسكريون سريلانكيون، في إزالة أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم من جسم جندي متقاعد، حسب ما أعلن الجيش السريلانكي امس الأربعاء. وأوضح بيان امس أن (ضابط الصف السابق البالغ 62 عاماً خضع لعملية إزالة حصوة كلوية تزن 801 غرام مايعادل اكثر من خمسة أضعاف وزن كلية متوسطة الحجم لذكر)، مبيناً ان (طول الحصوة بلغ 13,37 سنتيمتراً، ومتوسط طول الكلية لا يتعدى 10 إلى 12 سنتيمتراً)، واضاف ان (استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم جراحياً، في الأول من يونيو بمستشفى كولومبو العسكري، دخل موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بهذا الرقم القياسي. وسجّل الرقم القياسي السابق لحصوة كلوية البالغ 620 غراماً في باكستان عام 2008 وفقاً للموسوعة. وقال الجراح العسكري ك. سوذارشان ان (الأهم بالنسبة لنا هو أن تعمل الكلية بشكل طبيعي رغم هذه الحصوة)، وذكر الجندي المتقاعد لقناة تلفزيونية محلية انه (كان يعاني آلاماً في البطن منذ عام 2020 لعدم تأثير الأدودية وتمكينها من علاجه. و تتكون حصوات الكلى من الأملاح المعدنية التي تتراكم في الكِلية، وهي عضو يتولى تنظيف الدم).